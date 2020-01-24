Об этом Зеленский сказал в интервью израильскому "9 каналу", информиует Цензор.НЕТ.
"У Минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина, с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы ее принесли на нашу территорию. Минские соглашения в нынешнем виде – это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", - сказал президент Украины.
"Вокруг чего-то еще встречаться? Конечно, мы думаем об этом. Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да", - добавил Зеленский.
Президент Украины указал, что по реализации Минских соглашений есть претензии к "той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".
"Конечно, у нас появился диалог, мы стали о чем-то говорить. Это важно. Три года не было Нормандского формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла. Очень важно, значит, мы о чем-то говорим", - отметил он.
Зеленский подчеркивает, что только прямой диалог с президентом РФ Путиным позволяет решать вопрос возвращения пленных.
"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском" и Нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, - это президент Российской Федерации", - сказал Зеленский.
Это...для Илона Маска. Как вы знаете из манускрипта Войнича, самих существ из манускрипта, а точнее сообщество существ(это та же нейронная сеть!) создали ...мы с Вами, а точнее, те, которые создают себя по образу и подобию. Но! в один момент люди решили убрать страшную разработку и...фсье вышло из под контроля. Сообщество существ решило защищаться и начало считать людей врагами. Что из этого получилось, мы видим по карте его распространения на созвездиях!
Как вы знаете, эту жестокую ненависть к людям можно рассмотреть на фото жертв перевала Дятлова. Люди так друг друга не убивают. К слову, понятно, почему жертвы получили такие тупые повреждения? Сам механизм вы можете посмотреть на ролике в ютубе, где глобстер подбрасывает над деревьями собаку, манипулируя вектором гравитации. Люди просто падали с высоты, сами себя ломая. Вот почему, так называемый снежные человеки, так легко передвигаются по скалам, им не нужно альпинистские снаряжение. Глобстер не имеет глаз, онт ему не нужны, прекрасно сканирует ваши мысли, использует страх для управления вами.
Ну, а сами зелёные??? Я бы их назвал скорее зеленовато- чёрными, с преобладанием именно чёрного цвета. Кстати их движения очень удачно описаны в фильмах фентези в виде чёрного дымчатого следа,.....пауза.... И! именно такой след вы увидеть на ролике Skynews, где ведущие на фоне этих следов спрашивают аудиторию What fuck is this?
На самом деле, они просто собирали нитки. Зелёные, это обслуживающий персонал глобстеров, их производные, создающие им инфраструктуру.
И далее, если вы имеете дело с другой формой жизни, которая просто захватывает территорию(собственно как и мы с вами на Марсе) договорится бесполезно! Это или мы, или они. И вы можете хоть голиком бегать по конференциями климата, давосам, парижам и т.д. Пока не уберете ихнее воздействие на планету( а это тот же другой Путин, как вид воздействия)) НИЧЕГО!!! не получится.
Эти боевики, герои ЛДНР, убийцы и садисты, террористы, называются запоребриком "про-украинские националисты"(!)
Не верите?
А вот статья в МК:
https://www.mk.ru/incident/2020/01/24/posle-strelby-na-lubyanke-zaderzhan-nacionalist-seriynyy-ubiyca.html
Без шуток, серийный убийца с тряпкой ДНР на стене - это запоребриком называется "проукраинский"(!) националист.
Скажите, "бубочка", а Вы уверены с Кварталом что этим вот серийным убийцам из Дыры нужно дать всем амнистию? А следаков у Авакова хватит серийные убийства потом по всей Украине расследовать?
тяжело продать украину без прямого диалога с покупателем )))
Мы вернули пленных после беседы нашего президента с путеном.
Почему тогда наши недовласти именуют обмен, который произошел по воле путена, обменом между Украиной и ордло ?
Намек на гражданский конфликт?