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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4371) Путин (25398) Донбасс (20513) минские соглашения (2736)

 Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным: "По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем"

Президент Украины Владимир Зеленский считает что Минские соглашения на сегодня единственный документ, на основании которого можно вести диалог по прекращению войны на Донбассе. Но только прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным позволяет вернуть на родину удерживаемых на оккупированном Донбассе и на территории РФ украинцев.

Об этом Зеленский сказал в интервью израильскому "9 каналу", информиует Цензор.НЕТ.

"У Минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина, с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы ее принесли на нашу территорию. Минские соглашения в нынешнем виде – это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", - сказал президент Украины.

"Вокруг чего-то еще встречаться? Конечно, мы думаем об этом. Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да", - добавил Зеленский.

Президент Украины указал, что по реализации Минских соглашений есть претензии к "той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводим переговоры с Россией по обмену всех пленных украинцев, включая крымских татар, - Зеленский

"Конечно, у нас появился диалог, мы стали о чем-то говорить. Это важно. Три года не было Нормандского формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла. Очень важно, значит, мы о чем-то говорим", - отметил он.

Зеленский подчеркивает, что только прямой диалог с президентом РФ Путиным позволяет решать вопрос возвращения пленных.

"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском" и Нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, - это президент Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Будет возможность в Израиле - обсудим с Путиным обмен пленными, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171816
 
 
 Топ комментарии
 
Вова, свалил бы ты нахрен?
Уверен, все будут рады.
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Замість того, щоб максимально мобілізувати міжнародну спільноту проти агресора воно хоче домовлятись з неадекватом !
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Оно дебильное.Оно думает, что сатана Путин ради его красивых глаз уберется нах из Украины, отдаст всех пленных, отдаст Крым, заберет всех своих наемников и танки, прекратит каждый день захватывать в плен новых украинцев ,извинится, помашет своим копытом и сдрыснет. Зеле такое мабуть приснилось.Ой, нет прямо слов в ответ на Зелины бредни.
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Ну если можно так выразиться...Есть главная трасса включающая в себя направление Международных отношений закреплённых различными Конвенциями о войне и мире.Теперь Минс,що це таке?Це Сусанин,який сказав,що давайте срежем и повёл всех через лес сойдя с трассы в обход.От мы по лесу и продолжаем блукати.Бредём по чаще вслед за Сусаниным по Минской тропке "Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо", - Зеленський про необхідність прямого діалогу з Путіним - Цензор.НЕТ 1222
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Та плював на тебе куйло пятсот раз,ти будеш тих заручників повертати до другого пришестя,бо у нього вини ніколи не закінчаться,ну не вже не ясно,що потрібно *****,повне знищення України це його ціль,він на тебе дивиться як на реального клоуна який сліпо вірить що куйло дійсно хоче щось поміняти!!!Поки він не здохне і рашка не розпадеться доти нам не бачити спокою!
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С террористами нельзя вести переговоры
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До "слуг" страной правили дураки. Теперь правят дегенераты. Почувствуйте разницу - "вы это сделали вместе"...
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Для распродажи Украины путин идеальный покупатель?
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Хмм.....прямого диалога.... ну, тогда и вам расскажу быль, а точнее хорор.
Это...для Илона Маска. Как вы знаете из манускрипта Войнича, самих существ из манускрипта, а точнее сообщество существ(это та же нейронная сеть!) создали ...мы с Вами, а точнее, те, которые создают себя по образу и подобию. Но! в один момент люди решили убрать страшную разработку и...фсье вышло из под контроля. Сообщество существ решило защищаться и начало считать людей врагами. Что из этого получилось, мы видим по карте его распространения на созвездиях!
Как вы знаете, эту жестокую ненависть к людям можно рассмотреть на фото жертв перевала Дятлова. Люди так друг друга не убивают. К слову, понятно, почему жертвы получили такие тупые повреждения? Сам механизм вы можете посмотреть на ролике в ютубе, где глобстер подбрасывает над деревьями собаку, манипулируя вектором гравитации. Люди просто падали с высоты, сами себя ломая. Вот почему, так называемый снежные человеки, так легко передвигаются по скалам, им не нужно альпинистские снаряжение. Глобстер не имеет глаз, онт ему не нужны, прекрасно сканирует ваши мысли, использует страх для управления вами.
Ну, а сами зелёные??? Я бы их назвал скорее зеленовато- чёрными, с преобладанием именно чёрного цвета. Кстати их движения очень удачно описаны в фильмах фентези в виде чёрного дымчатого следа,.....пауза.... И! именно такой след вы увидеть на ролике Skynews, где ведущие на фоне этих следов спрашивают аудиторию What fuck is this?
На самом деле, они просто собирали нитки. Зелёные, это обслуживающий персонал глобстеров, их производные, создающие им инфраструктуру.
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Почему я это говорю? Потому что создавая любые манипуляторы с правом принятия решения, без разницы какие механические, бионические, биологические вы по сути создаете новые формы жизни, которые в один момент могут решить, что вы им угрожаете. Кстати вот почему и создавалась религия. Это защита разработчика от разрабатываемых существ.!..
И далее, если вы имеете дело с другой формой жизни, которая просто захватывает территорию(собственно как и мы с вами на Марсе) договорится бесполезно! Это или мы, или они. И вы можете хоть голиком бегать по конференциями климата, давосам, парижам и т.д. Пока не уберете ихнее воздействие на планету( а это тот же другой Путин, как вид воздействия)) НИЧЕГО!!! не получится.
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він мріяв це зробити інакше-------------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''----з інтерв'ю.
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Морального дна у ЗЕ просто нет. Он каждый раз выбирает самый худший вариант для Украины. В политике как и в музыке он играет ху" м .
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"Есть претензии к той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия"

Эти боевики, герои ЛДНР, убийцы и садисты, террористы, называются запоребриком "про-украинские националисты"(!)
Не верите?
А вот статья в МК:
https://www.mk.ru/incident/2020/01/24/posle-strelby-na-lubyanke-zaderzhan-nacionalist-seriynyy-ubiyca.html
Без шуток, серийный убийца с тряпкой ДНР на стене - это запоребриком называется "проукраинский"(!) националист.

Скажите, "бубочка", а Вы уверены с Кварталом что этим вот серийным убийцам из Дыры нужно дать всем амнистию? А следаков у Авакова хватит серийные убийства потом по всей Украине расследовать?
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Хочешь ***** в очередной раз сраку вылизать, падло.
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естес-но...
тяжело продать украину без прямого диалога с покупателем )))
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Фуйло терорист №1 в світі, він вкрав сотні мільярдів у кацапів, це злочинець з довічним терміном, він плюював на тебе і твої хотелки, не парься їдь в Ростов.
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ПУТИН набирает НОВУЮ ПАРТИЮ ЗАЛОЖНИКОВ....Процесс- в НИКУДА!!!
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ТОГДА ЕСЛИ НЕТ ЧЕЛОВЕКА - НЕТ ПРОБЛЕМЫ !)
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Басню Крылова "Волк на псарне" читай как руководство к действию.
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Хорошо.
Мы вернули пленных после беседы нашего президента с путеном.
Почему тогда наши недовласти именуют обмен, который произошел по воле путена, обменом между Украиной и ордло ?
Намек на гражданский конфликт?
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Да, "прямой диалог" нужен... Только положение должно быть другим - это Путин должен быть принуждён к ведению диалога, а не ты этот "диалог", у него клянчить, как "ЧМО подзаборное"... Тебе дали в руки страну с боеспособной армией и развивающимся ВПК, а ты "разведением" занимаешься... Как войск на Донбассе, сдавая агрессору территории, политые кровью защитников Украины, так и "разводкой ЛОХОВ", своими дебильными "видосиками"!!!...
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