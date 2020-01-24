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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4371) Путин (25398) Донбасс (20513) минские соглашения (2736)

 "По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает что Минские соглашения на сегодня единственный документ, на основании которого можно вести диалог по прекращению войны на Донбассе. Но только прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным позволяет вернуть на родину удерживаемых на оккупированном Донбассе и на территории РФ украинцев.

Об этом Зеленский сказал в интервью израильскому "9 каналу", информиует Цензор.НЕТ.

"У Минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина, с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы ее принесли на нашу территорию. Минские соглашения в нынешнем виде – это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", - сказал президент Украины.

"Вокруг чего-то еще встречаться? Конечно, мы думаем об этом. Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да", - добавил Зеленский.

Президент Украины указал, что по реализации Минских соглашений есть претензии к "той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проводим переговоры с Россией по обмену всех пленных украинцев, включая крымских татар, - Зеленский

"Конечно, у нас появился диалог, мы стали о чем-то говорить. Это важно. Три года не было Нормандского формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла. Очень важно, значит, мы о чем-то говорим", - отметил он.

Зеленский подчеркивает, что только прямой диалог с президентом РФ Путиным позволяет решать вопрос возвращения пленных.

"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском" и Нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, - это президент Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Будет возможность в Израиле - обсудим с Путиным обмен пленными, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171816
 
 
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Вова, свалил бы ты нахрен?
Уверен, все будут рады.
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Замість того, щоб максимально мобілізувати міжнародну спільноту проти агресора воно хоче домовлятись з неадекватом !
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Так Зеля сам неадекват, вот и хочет, вот ему и кажется, может курил что-то, может приснилось, может не ту таблетку выпил. Пусть встречается только в паРаше, хай туда едет и несет беду кацапам. Зеля же бедоносец, поедет в Кацапию и там начнутся катастрофы, землетрясения, пожары, тайфуны, наводнения, снегопады, вобщем все что кацапам и надо.
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Оно дебильное.Оно думает, что сатана Путин ради его красивых глаз уберется нах из Украины, отдаст всех пленных, отдаст Крым, заберет всех своих наемников и танки, прекратит каждый день захватывать в плен новых украинцев ,извинится, помашет своим копытом и сдрыснет. Зеле такое мабуть приснилось.Ой, нет прямо слов в ответ на Зелины бредни.
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Оно инфантильное но самоуверенное и совершенно не желает прислушиваться к чьему либо мнению.
Правда, с учетом того, что у него за команда, трудно сказать, к чьему мнению там следует прислушиваться...

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Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла.

стыдно, Вова!
Зеркаль вернула !
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"У Минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина, с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы ее принесли на нашу территорию. Минские соглашения в нынешнем виде - это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", - сказал президент Украины.
Источник: https://censor.net.ua/n3171816

Так що? Мінські домовленності Президента Порошенко, це вже не «барига мародьор здав Україну», що неслось з усіх гамноекранів пять років??
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"Минский договорняк" волшебным образом превращается в единственный документ.
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"По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным - Цензор.НЕТ 2448 Нас раком поставили. Старший брат нас за дураков держит.
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Такое ощущение, что он бухает. И что "полненькое лицо" не потому, что располнел -а просто бухает. Серьезно Блин, ВСЕ - в чем НЕзаслуженно обвиняли Пороха - ВСЕ выплывает в Зеленском.
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Хроника одного Президента ...
24.01.2020 г.

Причиной отсутствия Зеленского на запланированных официальных мероприятиях в Израиле явилось ухудшение самочувствия и общего состояния здоровья. Фактически повторяется сентябрьская ситуация 2019 года. с признаками клинической депрессии.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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ВСЕ - в чем НЕзаслуженно обвиняли Пороха - ВСЕ выплывает в Зеленском.
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Не нАда нАгАвАривАть на преЗедента.......фотограф «не правильный» ракурс выбрал......😁
А так ДА: запух/припух преЗедент........
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С наркотой завязал и начал вес набирать !!!
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Шоб він **** московська здох.Кого він повертати зібрався падло?
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Ну це ясно - торгуватись можна лише язиком. Мовчки хіба музізіровать під фонограму.
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«Какие минские договоренности? Параша не является стороной конфликта,

так считают в кремле.Поэтому туалетная бумага имеет большую цену.

чем все бумажки подписанные в Минске.»
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А за что же ей вводят и продлевают санкции по Минским соглашениям?
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Да вы уже покончили в два раза большими погибшими чем за январь прошлого года а месяц еще и не закончился.И вам на них просто насрать.
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этой фразой он снова убеждает весь Мир что у нас гражданская война....
Дыбил-приЗедент, которого мы заслужили... "По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным - Цензор.НЕТ 7264
Московия только поддерживает...

Президент Украины указал, что по реализации Минских соглашений есть претензии к "той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".Источник: https://censor.net.ua/n3171816
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Хоть отруби ему копыта,
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!
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пленные - это козырь
то в руках у зе.ло, как отмазка, отбрешка... то в руках у х.ло...как шантаж
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В штыковую нада, психическую...
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Ну твои кацорылые братушки так всегда и поступают. Не зря же ***** потери засекретил.
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Обіцянка Зеленського збудувати країну «Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки», стала черговою брехнею

Так и договорняк с путинымхлом закончится сдачей Украины масквабаду в рабство.
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бєдоносєц дальше рєєт



vAnilla Love t

@5AllanLeVito 37 мин

Ты не поверишь...
Землетрясение в Израиле: волна подземных толчков дошла из Турции
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Верю. Наверное, пусть-таки едет в Москву, на парад Победы.
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ой...по-моему наоборот...землетрясение в Турции (сегодня) и волна досталась и Сирии и Израилю и чему-то там еще... (в Турции есть разрушения и жертвы)
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от придурок. Якому досі не дійшло, що ***** ніякого миру, ніякого обміну не хоче. Що йому потрібна вся Україна.
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да все он понимает. Ему надо лохторату какие-то слова говорить, вот он и тужится.
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хотелось бы сказать что уже скоро, но реальность такова что это может затянуться.
Из того что я вижу биомасса которая голосовала за Зе, счастлива. Тема "карупцыи", "зрады" с из масс-медиа исчезла, войны тоже как бы нет, зарплаты в пересчете на доллар выросли даже люди потихоньку начали возвращаться из Польши, заграница из-за падения валюты тоже "подешевела", люди стали больше путешествовать...
ЗеВата в общем довольна, и разочаровываться в своем выборе в ближайшее время не собирается.
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От обещаний "остановить войну" Зе скатился до блеяния "хоть кого-то вернуть".
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От обвинений пети в том что он начал войну до не мы ее начали.
А что такое?
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Диалог? - Это когда Путин будет давать тебе указания, а ты " ради мира" будешь стоя в коленно-локтевой позе их исполнять ? Или ты думаешь ему тебя послушать интересно? - Он включит телек и посмотрит, и послушает "95". И то вряд ли.
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То ты тогда отсоси у пуйла со всей зекоМандой,и тогда может он соизволит кончить тебе в ротяку...
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Вот интересно какую наркоту он употребляет азиатскую или южноамериканскую?
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преЗедент серьезно надеется на «милосердие» )(уйла??!........
Боже, какая наивность.........
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Милосердие?

Старинная поговорка говорит: горе побежденным!
И никакого милосердия.
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моряків воно повернуло, беркутівських вбивць відпустило просто так... *****, та ти зашкваренний зейло=путін-*****!!
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И по-третьему мы не закончим, и по-четвертому. Точно так же, как и Израиль: там конфликт будет всегда, пока есть Израиль. Здесь так же: Россия ни при каких обстоятельствах не отвяжется от Украины.
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Делать то, что нужно. То, что делает то тж Израиль: работает(а там вкалывают) и отстаивать свои интересы. Они свою землю не продают и защищают каждый метр. Здесь все наоборот. Это один из примеров, их много. И набраться терпения: все это надолго, как минимум поколение-два.
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Хто перший домовляється про зустріч- той і пропонує поступки. Така реальність.
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"Тебя просят и плачут, а ты бей и не ........ ". /Китайская поговорка/
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"По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным

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Так )(уйло і хоче щоб так усі думали! "По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным - Цензор.НЕТ 2859 Була тактика "малих кроків"-коли хлопці просувалися по декілька метрів уперед та видавлювали кацапофашистів потихеньку! Вже б у Донецьку були,але зебільні довбні вибрали клоуна яки нахер війська відвів вглиб території за декілька днів ! "По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным - Цензор.НЕТ 8782
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"А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали", - заявил Владимир Путин, (о Украине)
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конечно, с одной стороны хорошо, что Зе не считает за людей 100+ млн кацапского быдла (впрочем, как и ВВХ) и верит только в ВВХ, но с другой - все-таки нехорошо, христиане все-таки, некоторые, хотя и не канон, но основные принципы - те же ...
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та то орки, немає з ними нічого в Українців!!!!
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кто найдёт его фото, где он бы небыл похож на идиота.
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Путин понимает только один диалог, и он тебе его озвучил...
КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКИМ КОНЧЕННО ДЕБИЛЬНЫМ ЛОХОМ...
Вова тебе Путин уже все сказал...вот с этого надо исходить, а ты соплю жуешь, надеясь на понимание Путина...
Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО

https://censor.net.ua/ua/news/3166314/*******************************************************************
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опять кокса понюхал или советнеки нашептали
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"У Минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина, с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы ее принесли на нашу территорию. Минские соглашения в нынешнем виде - это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться." Источник: https://censor.net.ua/n3171816
и вот теперь вопрос, а как это озвученное преЗЕдентом вписывается в канву ГБР по делу против Порошенко о возможной госизмене вовремя подготовки Минских соглашений от 2015 года?
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Порошенко подписал капитуляцию. И сделал ее международным документом. Зеленский пытается это изменить
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Ты внатуре дурак или зелёная плесень тебе, дураку, уже весь мосх съела ???
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Через год, я так понимаю, заявления будут такие: Мы должны вступить в тайожный союз, признать Крым роисей, сделать чепушилина премьер-министром, по-другому мы ничего не закончим, никого не вернем.
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Жаль, что наш президент силен только в медиа! А то бы уже давно понял, что без введения визового режима с рашкой (Россией) нам своих никогда не освободить, террористов в лугандоне не уничтожить и захваченные вооруженными силами России не вернуть! А с "профанами в экономике", да и в юриспруденции тоже, которые во главе правительства - крепкое во всех вопросах не построить! Вот как-то так....
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Т.е. Порошенко не понял этого за 5 лет
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Ишак Оманский не знал, что Россия до этого хоть со скрипом, но выполняла все решения морского трибунала. Выполнила бы и это и моряки вернулись бы домой и без обмена. А он спас лицо ***** и гордится ещё этим.
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Не поспоришь- справедливо и по делу. Честно, как оно и есть!
PS/ Если по тексту возразить аргументированно нечего, то можете просто оскорблять президента на том пороге, на котором вы и остановились в своё время- на уровне детского сада.
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Это избиратели ПЕСа
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Оурелл писал в своё время про "блеющих овец"- это он как в воду глядел, хотя тогда ещё не было и в помине порохоботов.
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как вы дyмаете, о чем может договорится это тело с кремлем, которое поздравило ***** с новым годом и ни словом не обмолвилось о нашей армии в новогоднем обращении?
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французское слово кретин соответствует русским понятиям - слабоумный, убогий, юродивый
происходит от "христианин" - ср. юродивый Бога ради
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Сайдик(представительОБСЕ) подчеркнул, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять отказывается.
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Понемногу набирается политического опыта. Это радует.
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как наберётся под завязку,глядишь - первым секретарём киевско -новороссской области назначат..
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А отсосать у пуйла он еще не хочет, ну может это как то поможет...?!
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По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным... Финляндия смогла победить ссср,а Украина Московию даже не может победить? Расшатывайте Володя колонии Московии и этим пан Президент ,Вы ослабите Московию... "По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным - Цензор.НЕТ 6899 ,а не стремитесь колонией вернуться опять в Московсое стойло,триста лет были буферной зоной,для Московии ,которая за счёт нас выигрывала войны и историю писала под себя,а украинцы для Московии являлись обычными мешками с песком.
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Отсоси куєта зеленая у пуйла и будет самий раз для примерения ...
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по логике зелоха сдаться - решение всех проблем, куйло не будет напрягать, все будет спокойно, а какая разница...
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Житомирянин

@Aleks_Kovalyuk


В Госдуме заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство. При Порошенку це звучало як брєд сумашедшого, при зеленій Соплі як анонс
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Кипр (по непроверенным данным) хочет блокировать антироссийские санкции. Если правда - это стопроцентная «заслуга» Зеленского, ничья больше.
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за что тогда тягают пороха, если минские это все варианты что есть у зелоха
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побрейся дибил. мачо из тебя как из г-на пуля
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