 "По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным

Об этом Зеленский сказал в интервью израильскому "9 каналу", информиует Цензор.НЕТ.
"У Минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина, с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы ее принесли на нашу территорию. Минские соглашения в нынешнем виде – это единственное, что пока есть, идешь по ним, не идешь, ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть, но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", - сказал президент Украины.
"Вокруг чего-то еще встречаться? Конечно, мы думаем об этом. Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да", - добавил Зеленский.
Президент Украины указал, что по реализации Минских соглашений есть претензии к "той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".
"Конечно, у нас появился диалог, мы стали о чем-то говорить. Это важно. Три года не было Нормандского формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла. Очень важно, значит, мы о чем-то говорим", - отметил он.
Зеленский подчеркивает, что только прямой диалог с президентом РФ Путиным позволяет решать вопрос возвращения пленных.
"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском" и Нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, - это президент Российской Федерации", - сказал Зеленский.
Уверен, все будут рады.
Правда, с учетом того, что у него за команда, трудно сказать, к чьему мнению там следует прислушиваться...
стыдно, Вова!
Зеркаль вернула !
Источник: https://censor.net.ua/n3171816
Так що? Мінські домовленності Президента Порошенко, це вже не «барига мародьор здав Україну», що неслось з усіх гамноекранів пять років??
24.01.2020 г.
Причиной отсутствия Зеленского на запланированных официальных мероприятиях в Израиле явилось ухудшение самочувствия и общего состояния здоровья. Фактически повторяется сентябрьская ситуация 2019 года. с признаками клинической депрессии.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
А так ДА: запух/припух преЗедент........
так считают в кремле.Поэтому туалетная бумага имеет большую цену.
чем все бумажки подписанные в Минске.»
Дыбил-приЗедент, которого мы заслужили...
Московия только поддерживает...
Президент Украины указал, что по реализации Минских соглашений есть претензии к "той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".Источник: https://censor.net.ua/n3171816
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!
то в руках у зе.ло, как отмазка, отбрешка... то в руках у х.ло...как шантаж
Так и договорняк с путинымхлом закончится сдачей Украины масквабаду в рабство.
vAnilla Love t
@5AllanLeVito 37 мин
Ты не поверишь...
Землетрясение в Израиле: волна подземных толчков дошла из Турции
Из того что я вижу биомасса которая голосовала за Зе, счастлива. Тема "карупцыи", "зрады" с из масс-медиа исчезла, войны тоже как бы нет, зарплаты в пересчете на доллар выросли даже люди потихоньку начали возвращаться из Польши, заграница из-за падения валюты тоже "подешевела", люди стали больше путешествовать...
ЗеВата в общем довольна, и разочаровываться в своем выборе в ближайшее время не собирается.
А что такое?
Боже, какая наивность.........
Старинная поговорка говорит: горе побежденным!
И никакого милосердия.
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Так )(уйло і хоче щоб так усі думали! Була тактика "малих кроків"-коли хлопці просувалися по декілька метрів уперед та видавлювали кацапофашистів потихеньку! Вже б у Донецьку були,але зебільні довбні вибрали клоуна яки нахер війська відвів вглиб території за декілька днів !
КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКИМ КОНЧЕННО ДЕБИЛЬНЫМ ЛОХОМ...
Вова тебе Путин уже все сказал...вот с этого надо исходить, а ты соплю жуешь, надеясь на понимание Путина...
Україні віддали "споконвічно російські" землі під час створенні СРСР. Тепер ми з цим розбираємося, - Путін. ВIДЕО
https://censor.net.ua/ua/news/3166314/*******************************************************************
и вот теперь вопрос, а как это озвученное преЗЕдентом вписывается в канву ГБР по делу против Порошенко о возможной госизмене вовремя подготовки Минских соглашений от 2015 года?
PS/ Если по тексту возразить аргументированно нечего, то можете просто оскорблять президента на том пороге, на котором вы и остановились в своё время- на уровне детского сада.
происходит от "христианин" - ср. юродивый Бога ради
Житомирянин
@Aleks_Kovalyuk
В Госдуме заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство. При Порошенку це звучало як брєд сумашедшого, при зеленій Соплі як анонс