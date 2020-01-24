 "Инвестиционную няню" дадут не только иностранным инвесторам, но и отечественным, - Милованов

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"Кстати, президент сам задал на совещании этот вопрос - а что касается украинских инвесторов? Это первый вопрос, самое главное. Мы должны поддержать тех, кто уже есть в Украине", — сказал он.
Милованов пояснил, что проект "инвестиционная няня" означает возможность для крупного инвестора подписать с Кабинетом министров отдельное соглашение об условиях ведения бизнеса.
"Эти предложения могут включать, например, налоговые какие-то преференции, а могут включать гарантии пропускной способности в портах. Или, например, что правительство инвестирует в Укрзализныцю для того, чтобы они протянули железную дорогу конкретно под предприятие. То есть, полные пакеты" — рассказал он.
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Как иностранных, так и отечественных предпринимателей касается и еще одно предложение, добавил министр. Инвесторы, готовые приватизировать предприятия стоимостью от 10 млн гривен и выше, будут избавлены от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет.
Бегите глупцы!))
Логика тут не умесна!))
Инвестиционная няня - 1 штука.
Народный депутат - 1 штука
Судья - 1 штука
Прокурор - 1 штука
Детектив НАБУ (возможно, заместитель руководителя НАБУ если больше 100 млн) - 1 штука
Мусора - 10 штук
Титушки - 50 штук
Вообщето ты наверное хотел написать 90*60*90 )))))))))))))))))))))))))))))))
Хотя... у каждого свои вкусы, но ты должен понимать что 60*90*60 это скорее няня моника)))))))))))))))))))
шлюшке Королевской уже наобещал
1 работа судов и прокуроров
2 простота ведения бизнеса
3 налоги
Или вы думаете что когото привлечет 37 миллионов нищих с не очень хорошим уровнем образование и возможность прибыли за счет инфляции это конкурентное преимущество?! 80е закончились, бото*бы, это в 21м веке никому не интересно - есть для этого другие страны, на мировом рынке капитала за инвестиции друг другу глотки дерут, а не обещают 60 летним главам мегакорпораций, *****, НЯНЮ
Украинцы- заробитчане завозят в Украину 18 млрд долларов в год.
Условий владения жтих денег в бизнес НЕТ!!! Везде царьки местные , везде запреты, коррупция.
А ЗЕ няню готовит чужакам
Министерство инвестиций.
Инвестиционная полиция.
Инвестиционный суд.
Инвестиционная прокуратура.
С соответствующими зарплатами, ясен пень!
Ну и приложение "Инвестор в смартфоне".
по-перше, вони не криючись пропонують запровадити корупційну, антиконкурентну систему.
по-друге, це буде знищення дрібного та середнього виробника.
ну й по-третє, так, це те, про що вже багато хто висловився. це введення інституту "решал", які начхавши на законодавство будуть, як запевняє зеленське, від імені держави вирішувати будь-які питання конкретного баріна.
МИЛОВАНОВ - ТРЕНЕР
Пожарнику - отстегни.
Налоговой - отстегни.
Судье - отстегни.
Таможеннику - отстегни.
Теперь появился еще одна инстанция, которой придется отстегивать - инвестиционная няня. Хоть бы уже сразу писали сколько надо отстегивать "инвестиционной няне", чтобы работать не мешала.
РuŦyƛA-С
@PrytSLU 8 ч
дохазяйнувалися ?
Компенсації будуть здійснюватися у разі затримки виплат:
- пенсії або щомісячного довічного грошового утримання;
- соціальних виплат;
- стипендій;
- заробітної плати (грошового забезпечення);
- суми індексації грошових доходів громадян