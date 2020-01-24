 "От отдела разведки при штабе УНР до полноценной спецслужбы" - Служба внешней разведки отмечает 101-й день рождения

Как передает Цензор.НЕТ на офицальном сайте СВРУ опубликован рассказ о деятельности украинских разведчиков с 1918 г.

В историческом очерке отмечается: "На патриотической волне провозглашения Украинской Народной Республики дух и победа украинце звазвучали с новой силой и для их вековечной цели - удержать, построить и защитить свою независимость и государственность. 1918 стал отправной точкой в ​​истории украинской разведки. Тогда, при Центральной Раде, происходила перестройка вооруженных сил и специальных служб Украины. Ведь угроза агрессии со стороны советской России оставалась вполне реальной. В марте 1918 года новый начальник Генерального штаба Армии УНР полковник А. Сливинский провел его структурную реорганизацию. И теперь в составе Генштаба был создан отдел разведки 1-го генерал-квартирмейстерства во главе с Владимиром Колосовским.

Главными методами оперативной работы разведывательного отдела были получения информации агентурным путем, через опрос пленных и граждан, находящихся на территории потенциального противника, обработка иностранных изданий, где содержались сведения, которые интересовали украинскую спецслужбу, обмен конфиденциальной информацией с разведками союзных Украине государств. Несмотря на кадровые и материально-технические трудности, разведотдел УНР заложил весомое основание для дальнейшего развития и развития национальных разведывательных органов.

После провозглашения независимости Украины в составе Службы национальной безопасности Украины было создано Главное управление разведки, организационно-штатную структура которого была утверждена соответствующим приказом Председателя СНБУ 28 декабря 1991.

В феврале 2004 года Указом Президента Украины на базе Главного управления разведки и Главного управления "Р" был создан Департамент разведки СБ Украины. Такое решение руководства государства способствовало олицетворению подразделениями ГУ "Р" функций технической разведки.

Нынешний период деятельности украинской внешней разведки берет свой отсчет с 14 октября 2004 года - дня подписания Указа Президента Украины "О Службе внешней разведки Украины". С этого времени СВР Украины функционирует как самостоятельный государственный орган. 1 декабря 2005 Верховной Радой Украины принят Закон "О Службе внешней разведки Украины".

По случаю 101 годовщины создания СВР Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав ветеранов внешней разведки Украины.

В тексте поздравления отмечается: "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем внешней разведки Украины.

Осуществление эффективной внешней и внутренней политики требует своевременного выявления и оперативного реагирования на возможные угрозы национальной безопасности Украины, их нейтрализации на начальном этапе.

В этих сложных условиях деятельности Службы внешней разведки Украины является востребованной и очень важной.

От того, насколько слаженными будут ваши действия, достоверной и всеобъемлющей информация и прогнозы развития событий, будет зависеть мир и спокойствие в Украине.

Надеюсь, что те изменения, которые происходят в Службе, способствовать повышению результативности работы, росту роли разведки в решении важных для нашей страны вопросов.

Отдаю должное патриотизма и профессионализма сотрудников. Уверен, что мужество и отвага, верность присяге и украинскому народу и в дальнейшем оставаться основным кредо вашей деятельности".

Секретарь СНБО А.Данилов также поздравил разведчиков: "Уважаемые офицеры, работники и ветераны-разведчики! Искренне поздравляю с профессиональным праздником Сегодня, в непростые для Украины времена, на вас возложена важнейшая задача - обеспечивать государственную безопасность за ее пределами, отчасти в сложных и опасных условиях. От результатов вашей работы сейчас зависит не только безопасность граждан Украины, но и их жизни.



Большая вам благодарность и уважение за патриотизм, профессионализм и отвагу в деле сохранения суверенитета Украины и обеспечения национальных интересов!



Желаю вам выдержки, сил и крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим семьям!"

Глава СВР В. Евдокимов также поздравил побратимов: "Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с Днем внешней разведки Украины!

В день профессионального праздника мы еще раз вспомнить и осознать, что украинская разведка имеет глубокие исторические корни и хорошие традиции.

Мы вобрали все лучшее от наших славных национальных героев и сейчас настойчиво развиваем Службу по стандартам ведущих разведок мира.

Важный урок, который мы должны вынести из отечественной древней и новейшей истории, состоит в том, что только сильное государство может защитить свою независимость и свой народ от внешних угроз. И только сильная национальная разведка, основу которой составляют профессионалы и патриоты, способна заблаговременно разглядеть агрессивные планы и намерения недружественных государств.

Сегодня мы по-новому, более реалистично и прагматично смотрим на роль и место СВРУ в системе национальной безопасности Украины. Президентом Украины перед нами поставлена ​​четкая задача: быть в состоянии не только добывать актуальную информацию для принятия стратегических решений высшим руководством государства, но и проводить активные мероприятия по многим направлениям, занимать наступательную позицию.

Мы продолжаем развивать Службу с учетом требований настоящего, совершенствуем управленческий процесс, расширяем зарубежные возможности разведки, повышаем эффективность работы, развиваем инфраструктуру в регионах, реконструируем объекты технической разведки, углубляем взаимодействие с партнерами, совершенствуем нормативно-правовую базу, заботимся об улучшении финансового обеспечения и социальной защите спотрудников. Продолжается ежедневная системная работа, нацеленная на перспективу, на результат, на новое качество".

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов также поздравил разведчиков: "Поздравляю сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки Украины с профессиональным праздником!

Разведчик - это не просто профессия, это - призвание. Первое подразделение общегосударственной разведки было создано более 100 лет назад во время освободительной борьбы еще в Украинской Народной Республике, как важный и необходимый институт независимой страны.

Мужество и несгибаемый дух, верность и любовь к Родине, надежность и преданность делу для вас - не какие-то высокие лозунги, а будничная работа 24 часа в сутки. Именно эти ваши личные и профессиональные качества является надежным залогом укрепления Украины, освобождение оккупированных территорий и нашей победы!

Друзья, будущее всегда закладывается в настоящем. И благодаря вашему профессионализму, патриотизма, беспредельной преданности Украины и непоколебимой вере в нашу общую победу - наше государство сможет построить прочный фундамент для дальнейшего развития и позитивных изменений на пути к европейскому дому.

Желаю вам крепкого здоровья, профессионального мастерства, выдержки и мужества при выполнении разведывательных задач! Глубокое уважение ветеранам разведки, которые передают молодому поколению свой бесценный боевой и профессиональный опыт! Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу Украину! Слава Украине!"