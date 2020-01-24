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 160 тысяч человек в год мы могли бы спасти, если бы у нас была более эффективная система медицинской помощи, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о планах по реформированию системы оказания экстренной медицинской помощи.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"160, примерно, по нашим оценкам (тысяч. – Ред.) людей мы можем спасать, если бы наша медицинская система была более эффективной", — сказал Гончарук.

По словам главы правительства, на этот год запланировано "очень серьезное укрепление" системы экстренной помощи. В частности, правительство собирается обеспечить строительство по всей Украине более 200 приемных отделений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Всемирная организация здравоохранения одобрила украинскую медреформу

"Сегодня проводил совещание по "Системе 112", которая наконец должна синхронизировать службы, чтобы быстрая, все службы, которые выезжают в случае несчастья какого прибывали туда быстрее", — сказал Гончарук.

Также в этом году будет проведена реформа системы маршрутизации, добавил он.

"Очень много других проблем. Откаты на закупках "скорых". Вся эта история с тендерами какими - это все в прошлом. Но нужно время на то, чтобы система стала более эффективной. И для этого нужна в том числе, друзья, ваше доверие. Доверие к нашему государству, доверие к нашему поколению и вера в то, что мы вместе можем это сделать", — подытожил Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: Полтавщина стала первой областью в Украине, которая полностью обновит автопарк скорой помощи. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3171812
 
   
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легендарное - "И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что "скорую помощь" следует вызывать только тогда, когда температура тела превышает 40 градусов"
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думаю...сотрудники из "похоронных услуг"!
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Скорая всегда приезжала, кто бы что ни говорил. Может что и планировали,а может кое-кто что и не понял. Я про тебя. Такое тоже вполне может быть. А если не может такого быть, смотри п.1.
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скоро взагалі без лікарів залишитесь, з такими "надпотужними" реформами у медицині
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навіщо ? ... мвф з соросом поставили інше завдання ...максимально винищити і розігнати по світу ... звільнити територію від аборигенів
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Реформа скорых помощей встает на ноги при каждой смене правительства. Скорее всего - выгодное это, откатное дело - закупать скорые помощи. Если бы все эти скорые помощи не закупались каждый раз по кругу - то уже бы полУкраины на скорых помощах каталось. А так - только старые 10 раз перекупленные тарантайки ездят.
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Ты глава правительства уже сколько? Только сейчас одуплился? Трупы считал столько времени?
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Я навть знаю з чого розпочнеться ця реформа. Міністру треба пдвищити зарплату і виписати премію.
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А люди умирают. смертность превысила рождаемость в два раза. Ну привезут человека по скорой помощи. Если у него денег нет, то на него никто и не глянет.
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Умирают от старости. А рожать бабы не хотят. 35 тысяч - мало.
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уже все есть обеспечь лекарством и зарплатой врачей подними ее и все будет норм а ******** денег на стройках это метод яныка
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