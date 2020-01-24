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 Политика Украины
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 Минобороны рассказало о планах по закупке бронеавтомобилей для ВСУ в 2020 году

Министерство обороны Украины дало разъяснения по закупке бронированных боевых колесных машин "Казак-2М1" в проекте государственного оборонного заказа на 2020 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Проектом гособоронзаказа на 2020 год предусмотрено заключение нового контракта на закупку боевых колесных бронемашин "Козак-2М1". Эти машины значительно меньше бронеавтомобилей "Козак-2" и "Варта" по габаритным размерам в проекции и весу, что обусловлено оперативно-тактическими требованиями, предоставленными непосредственно Десантно-штурмовой войсками и Силами специальных операций ВСУ.

Минобороны и Генштабом осуществляется постоянный мониторинг результатов эксплуатации изделий и принимаются меры через производителей по улучшению эксплуатационных характеристик и надежности всех бронированных машин. Так, в 2019 году проведены сравнительные испытания многих бронированных автомобилей и боевых колесных машин в равных условиях по единой программе. Результаты испытаний всех образцов положительные, что учтено при формировании государственного оборонного заказа.

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Специализированный бронеавтомобиль "Козак-2" прошел в полном объеме государственные испытания и принят на вооружение. СБА "Варта" по положительным результатам определяющих ведомственных испытаний допущен к эксплуатации, в настоящее время завершаются его государственные испытания.

"Указанные бронированные автомобили почти два года используются подразделениями ВСУ (в том числе в районе ООС) и имеют положительные отзывы. Также с положительными результатами в 2019 году прошли государственные испытания по всем видам дорог и бездорожью и предназначеная для огневой поддержки личного состава подразделений ББКМ "Казак-2М1", - говорится в сообщении Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что средства на закупку специализированных бронеавтомобилей "Козак-2" и "Варта" проектом основных показателей в гособоронзаказе на 2020 год предусмотрены только для осуществления окончательных расчетов по контрактам, заключенным в 2019 году. Заключение новых контрактов на закупку указанной техники в 2020 году не планируется.

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"Проектом государственного оборонного заказа на 2020 год предусматривается модернизация самолетов, вертолетов и радиолокационных станций, закупка кораблей и катеров различного назначения, комплексов управления огнем артиллерии, радиолокационных комплексов разведки огневых позиций, беспилотных авиационных комплексов, средств РЭБ, бронетранспортеров БТР-4Е, БТР-3ДА и специальных машин на их базе, боевых машин пехоты, авиационных средств поражения, противотанковых ракетных комплексов (в том числе с тепловизором) и ракет к ним, тепловизионных прицелов и приборов наблюдения, стрелкового вооружения и боеприпасов.Кроме того, запланированы средства на ремонт и поддержание исправности (закупку запасных частей) имеющегося вооружения и военной техники", - говорится в сообщении Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3171810
 
 
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Цензор, этот бронеавтомобиль называется "Козак" а не "Казак".
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Да нет пане,есть ,,Козак,, и есь ,,Казак,,.А разница в том что ,,Козак,, идет за бугор прима класса и из полной супер-пупер комплектацией а ,,Казак,, в наши ВСУ из непрвареной и некачественной броней и из комплектацией пещерного уровня по цене Шатла.
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Я щось не зрозумів, а де ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КУЛЬ РІЗНОГО КАЛІБРУ??? ДЕ???
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порошенко и его клику нужно ненавидеть только за то что эти ублюдки заставили украинцев почувствовать себя украинцами а не хохлами погаными .
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Для эффективного разведения нужны более быстрые машины. А бронировать можно только заднюю часть..
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