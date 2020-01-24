EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Экономика
  3024  35
Все про:кредит (2147) Гончарук_Алексей (581)

 С 1 февраля в Украине возобновляется государственное кредитование, - Гончарук

Украинцы, которые хотят начать собственный бизнес, смогут получить до 1,5 млн гривен под 5%, 7% или 9% годовых.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 февраля, уважаемые, дорогие украинцы, которые хотят начать собственное дело, у вас наконец появится дешевый нормальный ресурс. Не эти проценты — 20. А 5, 7 или 9 процентов на сумму до 1,5 млн гривен для того, чтобы начать собственное дело — кафе, автомойку, возможно, какой-то другой бизнес, который вы хотите начать", — сказал он.

По слова Гончарука, через полторы недели, когда программа заработает, это будет "только начало".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса в Украине

Премьер-министр подчеркнул, что для роста и развития украинской экономике нужны дешевые ресурсы.

"Когда каждый украинец, который хочет начать собственное дело, сможет прийти в банк и на нормальных человеческих условиях получить нормальных кредит, за который он может рассчитываться спокойно, не боясь потерять последнее — у нас экономика начнет расти. Потому что мы имеем талантливый, крутой, классный народ с огромной энергией, который может сделать из этой страны лучшую страну, как сказал президент", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3171809
 
   
 Топ комментарии
 
Они хотят с бюджета гасить разницу в процентах банкам. То есть за счет налогоплательщиков поддержать т.н. бизнесменов. За наш с вами счет.
 показать весь комментарий
 
Ну. опыта а тещи Арахамии немерено.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чтобы показать, что вы готовы начать свой бизнес, вы должны будете показать, что у вас есть опыт в этом бизнесе
 показать весь комментарий
 
 
Ну. опыта а тещи Арахамии немерено.
 показать весь комментарий
 
 
А с другой стороны с хера ли нужен опыт? страной успешно управляет клоун. Министры - вооше типиллы с подворотни. И ниче. Я буду новым лицом.
 показать весь комментарий
 
 
Сидять в шинку два нових російських і їдять. Один весь час
заглядає під стіл. Другий не витримує - підходить до
першого і дивиться: у того на колінах лежить маа-аленький
тенісний корт розміром з коробку цукерок і МАА-аленькие
тенісисти рубаються в теніс. Маа-аленькие глядачі вболівають,
в загальному, обалдеть.
(2): - Братуха! Де ти взяв таку крутота!
(1): - Так, розумієш, у мене друг є - джин. Так він
бажання виконує.
(2): - А можна я чогось загадаю?
(1): - Можна. Тільки він трохи глухуватий.
(2): - Да ладно ... Хочу, щоб на мене падали бакси !!!
Тут на нього починають падати факси, бити його по голові, в загальному,
закидало його цими самими факсами. Мужик вилазить з-під купи
факсів ...
(2): - @ # я! Так на фіга такий джин потрібен!
(1): - А ти думаєш, я у нього просив 30-сантиметровий теніс?
 показать весь комментарий
 
реприза з 95-го кварталу.
Особливо з текстом про 5%
 показать весь комментарий
 
завтра пойду за деньгами. Скока там выделили - 2 млрд?
 показать весь комментарий
 
и я пошел бы.

объявления об инструкции раздачи кредитов аферистам без опыта где читать ?

на ближайших остановках троллейбуса ?
 показать весь комментарий
 
а я Маска переплюну.

Где деньги получать ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Иди иди.
У тебя какое число в календаре?
 показать весь комментарий
 

Кардинал SoF

@sofnesk
Рада хоче ввести податок 54% на ЗП від 3к у.о., 36% від 2к у.о.
Хочу нагадати, що ІТ не підпадає під це поки що, а це означає що лютий пздц ще попереду.
Як там покращення?
 показать весь комментарий
 
Эти кредиты разгребут очень быстро, а потом почти никто возвращать не будет...
 показать весь комментарий
 
Разгребут? А-ха-ха!! да ты попробуй у Бени взять хоть сотню.
 показать весь комментарий
 
"завтра" йду по кредит під 5% ...і зразу кладу на депозит під 12% ...3,14зднесс ...
 показать весь комментарий
 
 
Кстати такая фишка в России была. Кредиты взяли мусорские жены и по вышеуказанной схеме бабло прокрутили!
 показать весь комментарий
 
Хтось із зеленої шобли гарно прибарахлиться, внукам навіть вистачить.
 показать весь комментарий
 
 
Як ти солоденький співаєш!!! Знову брешеш!!! Твоя ціна, це НОЛЬ, ти ж профан!!! Ліпше ти йди, як можно швидше!!!
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук, конечно, не на шутку испугался- теперь вставляет везде- "как сказал президент... ". Но новость хорошая сама по себе, можно сказать- фантастическая. И что-то даже с трудом верится-инфляция выше, банки в убыток себе работать не будут.
 показать весь комментарий
 
Они хотят с бюджета гасить разницу в процентах банкам. То есть за счет налогоплательщиков поддержать т.н. бизнесменов. За наш с вами счет.
 показать весь комментарий
 
 
Ну от того,что банкам компенсируют за счет "казны" украинцы жить хуже не будут, а вот если "малый" бизнес попрёт, то жизнь любого украинца улучшится в разы. Китай не даст соврать! Только вот попрёт ли? Вообщем, мало деталей в статье и развёрнутой программы по прогнозу этой компании.
 показать весь комментарий
 
Помнится была типа епотечное кредитование для строительства, где ето все? Сразу выплатят по защищенным статьям расходов бюджета а то шо останется - пойдет на кредитование. А-ха-ха!!
 показать весь комментарий
 
А интересно если бизнес прогорит кто будет возвращать кредит?
 показать весь комментарий
 
деньги будут выделяться под конкретное оборудование, а не наличкой. губы закатайте губошлепы.
 показать весь комментарий
 
Какое оборудование? Ты не зетипилл часом?
 показать весь комментарий
 
Да все норм берут налоги из бюджета и дают всем под 5-7-9%, экономисты блин))
 показать весь комментарий
 
да и на полтора ляма ( 60000 баксов ) не разгуляешься.
 показать весь комментарий
 
Спакойна. Никто ничего кредитовать не будет. Гончарков бредит. Как с управлением ЖД.
 показать весь комментарий
 
А как же )) Пришел Вася Пупкин открыть кафе и ему денег дали. Деньги быстро раздеребанят люди со связями и "свои", кто ж не хочет под 5-7% годовых взять взаймы. 2 млдр. это капля в море.
 показать весь комментарий
 
Шо творицця? Каравул! Верніть Петра взад! )))
 показать весь комментарий
 
Диви, як Гончарук заспівав - мовби справжній прем'єр-міністр. А керувати тими проектами теж вручну будуть - через відкати, чи лише своїм, як завжди?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх