 С 1 февраля в Украине возобновляется государственное кредитование, - Гончарук

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 февраля, уважаемые, дорогие украинцы, которые хотят начать собственное дело, у вас наконец появится дешевый нормальный ресурс. Не эти проценты — 20. А 5, 7 или 9 процентов на сумму до 1,5 млн гривен для того, чтобы начать собственное дело — кафе, автомойку, возможно, какой-то другой бизнес, который вы хотите начать", — сказал он.
По слова Гончарука, через полторы недели, когда программа заработает, это будет "только начало".
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Премьер-министр подчеркнул, что для роста и развития украинской экономике нужны дешевые ресурсы.
"Когда каждый украинец, который хочет начать собственное дело, сможет прийти в банк и на нормальных человеческих условиях получить нормальных кредит, за который он может рассчитываться спокойно, не боясь потерять последнее — у нас экономика начнет расти. Потому что мы имеем талантливый, крутой, классный народ с огромной энергией, который может сделать из этой страны лучшую страну, как сказал президент", — добавил он.
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заглядає під стіл. Другий не витримує - підходить до
першого і дивиться: у того на колінах лежить маа-аленький
тенісний корт розміром з коробку цукерок і МАА-аленькие
тенісисти рубаються в теніс. Маа-аленькие глядачі вболівають,
в загальному, обалдеть.
(2): - Братуха! Де ти взяв таку крутота!
(1): - Так, розумієш, у мене друг є - джин. Так він
бажання виконує.
(2): - А можна я чогось загадаю?
(1): - Можна. Тільки він трохи глухуватий.
(2): - Да ладно ... Хочу, щоб на мене падали бакси !!!
Тут на нього починають падати факси, бити його по голові, в загальному,
закидало його цими самими факсами. Мужик вилазить з-під купи
факсів ...
(2): - @ # я! Так на фіга такий джин потрібен!
(1): - А ти думаєш, я у нього просив 30-сантиметровий теніс?
Особливо з текстом про 5%
объявления об инструкции раздачи кредитов аферистам без опыта где читать ?
на ближайших остановках троллейбуса ?
Где деньги получать ?
У тебя какое число в календаре?
Кардинал SoF
@sofnesk
Рада хоче ввести податок 54% на ЗП від 3к у.о., 36% від 2к у.о.
Хочу нагадати, що ІТ не підпадає під це поки що, а це означає що лютий пздц ще попереду.
Як там покращення?