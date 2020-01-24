 В Израиле удовлетворены тем, как Зеленский почтил жертв Холокоста, - посол Надоленко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.
"Президент Зеленский сегодня был в "Яд Вашем" и сам возложил венок и цветы к мемориалу. Здесь (в Израил) это было воспринято очень позитивно", - сказал дипломат.
Он также заверил, что израильские политики с полным пониманием отнеслись к решению украинской делегации уступить свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.
По словам Надоленко, местные политики считают, что этот поступок "был гениальным решением Президента", а по поводу негативных комментариев по этому посоветовал "не читать враждебные СМИ".
Дипломат также напомнил, что Владимир Зеленский сегодня встретился с высшим руководством Израиля - президентом Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном и израильскими бизнесменами.
По мнению посла Украины, это доказывает "полный позитив в отношениях между нашими странами".
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской посетил сегодня Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион показал Зеленскому и его жене место памяти уничтоженной еврейской общины Кривого Рога в Мемориальном комплексе "Яд Вашем"
Президент и первая леди возложили цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященному памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.
ЗЕБЕня их почтил, красиво и без Пини
вопросы ?
без вопросов !
Фейспалми єрусалимські
Ця безперервна череда факапів викликає вже просто тупий фізичний біль. Візьміть хоч візит до Єрусалиму.
Перший факап - коли Янелох, раптом, поставив ультиматум, що не приїде, якщо не отримає права виступити.
Другий - коли одержав відмову.
Третій - коли попри ультиматум і відмову вирішив їхати.
Четвертий - коли попросив зустрічі з Путіним у Ізраїлі.
П'ятий - коли отримав зневажливе «графік надто щільний, хіба що коротко і «на ногах».
Шостий - коли, попри заперечення Янелоха, московити повідомили про четвертий і п'ятий.
Сьомий - коли, вже прибувши в Ізраїль, фактично відмовився від участі в основних заходах Форуму під дуже штучним приводом.
Восьмий - коли організатори повністю дезавуювали причину цієї відмови.
Ібо:
что ні дєлаєт дурак - всьо он дєлаєт нє так. А нам залишається горіти з сорому.
в кои то веки Зеленский поступил "красиво", опустив рашу и ее лакеев из Яд-Вашем !
Зеля гений? Вот это лизнул. Аж причмокнул.
При Порохе-Не дай Бог от такого получить леща или пендаля...
При Зеле- дать бы ему леща или пендаля...
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реально мальчик с сачком бабочек ловить..
"Приехал, увидел, опустил !" (Veni, vidi, vici)
это был шабаш Путина и его продажных лакеев из Яд-Вашем !
Где наш украинский президент??
Зек ..барига .клоун .
Що думають люди неважливо... Що публікувала преса Ізраїлю - теж. Спочатку обісрався зі своєю відмою участі в офіційному заході на користь тих, хто вижив під час холокосту (образа організаторам), а потім спробував це виправити. "Мьі трудностєй нє боімся: сначала іх создаєм, а потом мужественно прєодолєваєм!" Сама поїздка Зєлєнського на річницю визволення Аушвіца в Ізраїль (а не в Польщу, де він є), "пачтіть память жєртв холокоста" в країні, яка не визнає голодомор... Може я такий тупий і чогось не розумію, але всі ці факти якось зовсім не додають ваги Україні на міжнародній арені... Зате блаЗЕнь отримав свою пайку оплесків... Сумно
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Повинен був кістьми лягти,але переконати дурнів квартальських не посилати блазня в Ізраїль