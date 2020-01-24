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Все про:Зеленский (4371) Израиль (1013) Холокост (125)

 В Израиле удовлетворены тем, как Зеленский почтил жертв Холокоста, - посол Надоленко

Израильское общество и политикум положительно восприняли то, как Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста в Иерусалиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

"Президент Зеленский сегодня был в "Яд Вашем" и сам возложил венок и цветы к мемориалу. Здесь (в Израил) это было воспринято очень позитивно", - сказал дипломат.

Он также заверил, что израильские политики с полным пониманием отнеслись к решению украинской делегации уступить свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.

По словам Надоленко, местные политики считают, что этот поступок "был гениальным решением Президента", а по поводу негативных комментариев по этому посоветовал "не читать враждебные СМИ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подчеркнул важность ратификации соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля, - ОП. ФОТО

Дипломат также напомнил, что Владимир Зеленский сегодня встретился с высшим руководством Израиля - президентом Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном и израильскими бизнесменами.

По мнению посла Украины, это доказывает "полный позитив в отношениях между нашими странами".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской посетил сегодня Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион показал Зеленскому и его жене место памяти уничтоженной еврейской общины Кривого Рога в Мемориальном комплексе "Яд Вашем"

Президент и первая леди возложили цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященному памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху: Обсудим с Зеленским совместное противостояние силам, посягающим на ценности демократии

Источник: https://censor.net.ua/n3171808
 
 
 Топ комментарии
 
В стіні плача зєбіль оставив писюльку зі саоїм бажанням, боже верни мене знову в 95 квартал.
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По словам Надоленко, местные политики считают, что этот поступок "был гениальным решением Президента"!

Зеля гений? Вот это лизнул. Аж причмокнул.
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В Израиле то удовлетворены, а вот украинцы удовлетворены Зеолухом.
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В стіні плача зєбіль оставив писюльку зі саоїм бажанням, боже верни мене знову в 95 квартал.
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лучше у Стены Плача, чем рядом на очке с пиней !
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Зелю про головке погладили, почтил память евреев. А наших солдат каждый день убивают. Он хоть на одном похороне был? Все в Оманах и обманах.
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вчера надо было почтить евреев
ЗЕБЕня их почтил, красиво и без Пини

вопросы ?
без вопросов !
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А в чем победа?

Фейспалми єрусалимські
В Израиле удовлетворены тем. как Зеленский почтил жертв Холокоста, - посол Надоленко - Цензор.НЕТ 7606Ця безперервна череда факапів викликає вже просто тупий фізичний біль. Візьміть хоч візит до Єрусалиму.

Перший факап - коли Янелох, раптом, поставив ультиматум, що не приїде, якщо не отримає права виступити.

Другий - коли одержав відмову.

Третій - коли попри ультиматум і відмову вирішив їхати.

Четвертий - коли попросив зустрічі з Путіним у Ізраїлі.

П'ятий - коли отримав зневажливе «графік надто щільний, хіба що коротко і «на ногах».

Шостий - коли, попри заперечення Янелоха, московити повідомили про четвертий і п'ятий.

Сьомий - коли, вже прибувши в Ізраїль, фактично відмовився від участі в основних заходах Форуму під дуже штучним приводом.

Восьмий - коли організатори повністю дезавуювали причину цієї відмови.

Ібо:
что ні дєлаєт дурак - всьо он дєлаєт нє так. А нам залишається горіти з сорому.
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Итого:
в кои то веки Зеленский поступил "красиво", опустив рашу и ее лакеев из Яд-Вашем !
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Где он поступил красиво? Зеленского послал и Яд-Вашем и Хукйло но бубочка всеравно приперлось!
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А тем временем, твоих коллег-пропагандонов, мацковких попов, включая онуфрия, вселенская церковь лишила звания украинских епископов. Теперь онуфрий просто "Епископ Онуфрий в Киеве" ))) https://24tv.ua/**********************************************************************************
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В Израиле то удовлетворены, а вот украинцы удовлетворены Зеолухом.
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По словам Надоленко, местные политики считают, что этот поступок "был гениальным решением Президента"!

Зеля гений? Вот это лизнул. Аж причмокнул.
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Заявив безпосередній український підлеглий Зєлєнского. Цікаво послухати думку ізраїльтян.
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Что думает украинский солдат при награждении.
При Порохе-Не дай Бог от такого получить леща или пендаля...
При Зеле- дать бы ему леща или пендаля...
======================
реально мальчик с сачком бабочек ловить..
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Первый и последний раз хвалю ЗЕБЕню !!!!!!!!!!!!!!!!!

"Приехал, увидел, опустил !" (Veni, vidi, vici)

это был шабаш Путина и его продажных лакеев из Яд-Вашем !
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Недоленко за изралитян решил В Израиле удовлетворены тем. как Зеленский почтил жертв Холокоста, - посол Надоленко - Цензор.НЕТ 8178 В Израиле удовлетворены тем. как Зеленский почтил жертв Холокоста, - посол Надоленко - Цензор.НЕТ 8178 Завтра Богдан скажет что Зеленский лучший президент в галактике а нюхнет так скажет что и во вселенной! В Израиле удовлетворены тем. как Зеленский почтил жертв Холокоста, - посол Надоленко - Цензор.НЕТ 8178 В Израиле удовлетворены тем. как Зеленский почтил жертв Холокоста, - посол Надоленко - Цензор.НЕТ 8178 В Израиле удовлетворены тем. как Зеленский почтил жертв Холокоста, - посол Надоленко - Цензор.НЕТ 8178
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проект продолжаеться, с гарантией 100% и на полном серьёзе, обявляю конкурс, первый кто выставит фото зеленского, где не будет он выглядеть как идиот, получит 5000 гривн или отправлю на конт волoнтёра, которого он укажет.
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Просто уверены ,что шансов проиграть у Вас не будет.
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готов проигровать, вот даже зеболики из цензора что то неактив.
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Что им ваши 5 000 гривен,если они в школьной кассе по 4 000 баксов получают каждый месяц.Интереса не имеют.
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Ну а когда мы украинцы будем удовлетворены признанием официальным Кнессета Голодомора в Украине геноцидом против украинского народа?! Давно и многие признали.
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Да а ты не знал зеДебил что на данный момент в Украине на пятом и прямом только там правда.Да понятно ты же зеЛох или зеДебил !!! Хотя это и одинаково!!!
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Чем ты чучело отличаешься,от парашенцев,которые смотрят параша 24.Отвечаю,абсолютно ничем.Когда у вас уже логины закончатся на цензоре,или у вас после проигрыша рыга пети на цензоре безлимит
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Вашей головой, зебилы, хорошо рыбу глушить.Одно успокаивает,-вы шумные,но не буйные.Мыши.
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Прокси мен ,за свою голову в мынске переживай.
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Я с зебилами,что на коленях перед куйло не балакаю.Вы терпилы.И не капризничай.
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Я с проксипартиотами тоже,по сему.................
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Да костя, не хіло тебе телевізором контузило. Ходить ще можеш хоч?
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Во всем мире не против избавится от евреев, а этот связи налаживает...
Где наш украинский президент??
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По словам Надоленко, местные политики считают, что этот поступок "был гениальным решением Президента", а по поводу негативных комментариев по этому посоветовал "не читать враждебные СМИ" Источник: https://censor.net.ua/n3171808

Що думають люди неважливо... Що публікувала преса Ізраїлю - теж. Спочатку обісрався зі своєю відмою участі в офіційному заході на користь тих, хто вижив під час холокосту (образа організаторам), а потім спробував це виправити. "Мьі трудностєй нє боімся: сначала іх создаєм, а потом мужественно прєодолєваєм!" Сама поїздка Зєлєнського на річницю визволення Аушвіца в Ізраїль (а не в Польщу, де він є), "пачтіть память жєртв холокоста" в країні, яка не визнає голодомор... Може я такий тупий і чогось не розумію, але всі ці факти якось зовсім не додають ваги Україні на міжнародній арені... Зате блаЗЕнь отримав свою пайку оплесків... Сумно
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Завтра у прєза днюха.Готуйте подарунки .(посол Надоленко вже зробив).
В Израиле удовлетворены тем. как Зеленский почтил жертв Холокоста, - посол Надоленко - Цензор.НЕТ 9960
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Той Надоленко щось довго засидівся в Ізраїлі,і вже напевно забув,яку країну він представляє.То відмазував Нетаньячиху,коли та український хліб на землю кинула,тепер зюзю відмазує.А повинен на Україну працювати,а не клована рятувати чи нахабну ізраїльську бабу.

Повинен був кістьми лягти,але переконати дурнів квартальських не посилати блазня в Ізраїль
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