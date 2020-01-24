 Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Сил логистики ВСУ.
Передачу техники организовал Объединенный центр обеспечения военно-техническим имуществом.
До конца января, в войска будет отправлена вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, которым доработана оптика, стабилизационная система пушки, улучшенны общие ходовые характеристики.
В феврале танкисты получат еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками, которыми будет укомплектован танковый батальон.
А "Оплоти" то для лохів, воюйте хлопці на відремонтованом радянськом хламі
Визуально, есть все то что положено, ничего "улучшающего характеристики" не видно.
Нет ни систем активной защиты типа "Заслон" или "Шершень", даже системы "Штора" (срабатывает при подсветке танка лазером ПТРК) и то нет.
Покрасили, смазали, установили дополнительные экраны на башню и готово дело.