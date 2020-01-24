 Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Сил логистики ВСУ.

Передачу техники организовал Объединенный центр обеспечения военно-техническим имуществом.

До конца января, в войска будет отправлена ​​вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, которым доработана оптика, стабилизационная система пушки, улучшенны общие ходовые характеристики.

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В феврале танкисты получат еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками, которыми будет укомплектован танковый батальон.

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