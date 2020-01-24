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 Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72. ФОТО

Сегодня, 24 января, первая партия в 2020 году из 15 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными ТТХ отправилась в войска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Сил логистики ВСУ.

Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72 01

Передачу техники организовал Объединенный центр обеспечения военно-техническим имуществом.

До конца января, в войска будет отправлена ​​вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, которым доработана оптика, стабилизационная система пушки, улучшенны общие ходовые характеристики.

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Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72 02

В феврале танкисты получат еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками, которыми будет укомплектован танковый батальон.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171807
 
   
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Почему гусеницы ржавые ? Почистить не могли ?
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Вы что не в курсе??? Барыга жы все щетки украл!!! По Г1+Г1 жы говорили!!!!
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русня, чаму сваёй трохКАЛорнай анучы саромішся? свінасабака руская лапатная.
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Машина кацапская,тагильская вагонка,но в качестве экспоната для освоения методов борьбы с вражескими танками очень подойдёт. Ходовка лучше чем у нашей 64 серии,а в остальном ничего хорошего.
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точно не помню но они походу назад хреново едут...
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До сих пор почти поштучно технику восстанавливаем. Военный бюджет не сравним с **********...
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Нефть марок Brent и WTI в пятницу потеряли пару процентов. Brent впервые с начала года опустилась ниже $61.
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Основний танк Расії по суті, відміності тільки в деталях.

А "Оплоти" то для лохів, воюйте хлопці на відремонтованом радянськом хламі Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 3519



Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 4257


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С улучшенными характеристиками?
Визуально, есть все то что положено, ничего "улучшающего характеристики" не видно.
Нет ни систем активной защиты типа "Заслон" или "Шершень", даже системы "Штора" (срабатывает при подсветке танка лазером ПТРК) и то нет.
Покрасили, смазали, установили дополнительные экраны на башню и готово дело.
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