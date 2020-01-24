 Гнутово, мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая, - в штабе ООС рассказали о новых точках разведения сил

Об этом "Радіо Свобода" рассказал заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской — это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов", — рассказал Бондарь.

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По его словам, на участках, предложенных Украиной, нет гражданского населения, которое могло бы после разведения сил оказаться в так называемой "серой зоне".

"Все это будет происходить или на дорожных коридорах, или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения", — отметил Бондарь.

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