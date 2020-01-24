EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  1349  29
Все про:Бондарь (92) операция Объединенных сил (2019) разведение сил (117)

 Гнутово, мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая, - в штабе ООС рассказали о новых точках разведения сил

Украина предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне".

Об этом "Радіо Свобода" рассказал заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской — это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов", — рассказал Бондарь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк

По его словам, на участках, предложенных Украиной, нет гражданского населения, которое могло бы после разведения сил оказаться в так называемой "серой зоне".

"Все это будет происходить или на дорожных коридорах, или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения", — отметил Бондарь.

Также на Цензор.НЕТ: Пристайко: В Минске обсуждают девять участков разведения сил на Донбассе, но согласовать должны три

Источник: https://censor.net.ua/n3171806
 
 
 Топ комментарии
 
А трупы посчитали за январь, придурки? Как оно, меньше стрелять стали?
 показать весь комментарий
 
Ударим по обстрелам новым разведением!
 показать весь комментарий
 
И что помогает разведение?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все рівно ж відводити до кордону з Польщею будуть...
 показать весь комментарий
 
 
Это все дебилизм. Разводят, а толк? Каждый день убитые на фронте.
 показать весь комментарий
 
 
Звісно, що так! Розведення лохів завжди допомагає тим, хто розводить
 показать весь комментарий
 
 
А що ж ви хочете, 73% зебілів в Україні. Its zebil time!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапам - так. Це все, що потрібно знати про впертість Зєлєнского у питвюанрі розведення. Тепер запитання: чиї інтереси лобіює Зєлєнскій?
 показать весь комментарий
 
 
Для мене вже давно це не є питанням...
 показать весь комментарий
 
 
Так я ж не Вам пишу. 😏 Хочу достукатись до зебілів. Тих, хто "тільки не Порошенко".
 показать весь комментарий
 
 
Ударим по обстрелам новым разведением!
 показать весь комментарий
 
 
А трупы посчитали за январь, придурки? Как оно, меньше стрелять стали?
 показать весь комментарий
 
 
Украина предлагает

==
Это же враньё. Народ против раз-введения.
 показать весь комментарий
 
 
***
- не ходи туда...там тебя ждут неприятности..
- ну как же туда не ходить?...если они ждут...
м/ф "котенок гав"
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕБЕня и шобла реально ответят за держзраду !
 показать весь комментарий
 
 
Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне".Источник: https://censor.net.ua/n3171806

А рядом Вехнеторецкое....рядом Красногоровка....в которых полно людей живет.... там расстояния мизерные....куда вы собрались отступать....??
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕлені спеціально деморалізують армію,підривають боєготовність і боєвий дух для нового вторгнення ***** і зливу тереторій,щоб потім сказати-ну бачете ми програємо потрібно здаватись
 показать весь комментарий
 
 
А что класно приехал в Украину пограбил и поубивал и вечерним поездом в бандустан!
 показать весь комментарий
 
 
Іде здача України. Планомірно, все по плану *****.
 показать весь комментарий
 
 



Ronin

@ligovs

·23 янв.

Ета фсьо фотошоп....вифсьоврьоті парахаботи...патаму шта ви і ваш барига мешают работать лутчєму прізідєнту всєх врємьон...ставітє єму палкі в кальоса...

Гнутово, мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая, - в штабе ООС рассказали о новых точках разведения сил - Цензор.НЕТ 8790
 показать весь комментарий
 
 
До речі, ота школа- давно ліквідована. Нема такої школи.
 показать весь комментарий
 
 
1. Обмін "Всіх на всіх". 2. Повне припиненни вогню. Ці два пунута повинні були бути виконані до Нового року. Ну шо виконали? Чи какаяразница? Почнемо з того, що приємно фуйлу і сепарні. Пункт 3. "Розведення" сил.
 показать весь комментарий
 
 
Це державна зрада, зрада Народа України!!!
 показать весь комментарий
 
 
А с первых мест отведения кацарылые уже ушли?
 показать весь комментарий
 
 
Розведення лоха продовжується, і такі Бл-ді як Штепа радіють
 показать весь комментарий
 
 
Вони справді не розуміють що роблять ,чи свідомо підіграють ворогу? Яке розведення кожен день обстріли наших військових ,майже кожен день є загиблі і поранені ,попередній розвід до чого привів, що наші військові залишили укріплені позиції ,а ворог не відводить.Мало того що нова влада некомпетентна ,вона здає національні інтереси України .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх