 Гнутово, мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая, - в штабе ООС рассказали о новых точках разведения сил

Об этом "Радіо Свобода" рассказал заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь, информирует Цензор.НЕТ.
"Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской — это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов", — рассказал Бондарь.
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По его словам, на участках, предложенных Украиной, нет гражданского населения, которое могло бы после разведения сил оказаться в так называемой "серой зоне".
"Все это будет происходить или на дорожных коридорах, или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения", — отметил Бондарь.
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Это же враньё. Народ против раз-введения.
- не ходи туда...там тебя ждут неприятности..
- ну как же туда не ходить?...если они ждут...
м/ф "котенок гав"
А рядом Вехнеторецкое....рядом Красногоровка....в которых полно людей живет.... там расстояния мизерные....куда вы собрались отступать....??
Ronin
@ligovs
·23 янв.
Ета фсьо фотошоп....вифсьоврьоті парахаботи...патаму шта ви і ваш барига мешают работать лутчєму прізідєнту всєх врємьон...ставітє єму палкі в кальоса...