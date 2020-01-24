 Взрывчатку не нашли, метро в Киеве работает в обычном режиме

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Киевского метрополитена в Facebook.

"Внимание! Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", — сказано в сообщении.

Ранее в метрополитене сообщили о закрытии 5 станций из-за анонимного сообщения о минировании. Проверку проводили на станциях "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Читайте на Цензор.НЕТ: 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании