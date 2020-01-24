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Все про:Метрополитен (651) минирование (888)

 Взрывчатку не нашли, метро в Киеве работает в обычном режиме

Киевский метрополитен вернулся к обычному режиму работы после проверки анонимного сообщения о минировании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Киевского метрополитена в Facebook.

"Внимание! Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", — сказано в сообщении.

Ранее в метрополитене сообщили о закрытии 5 станций из-за анонимного сообщения о минировании. Проверку проводили на станциях "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Читайте на Цензор.НЕТ: 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

Взрывчатку не нашли, метро в Киеве работает в обычном режиме 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171804
 
 
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Коли Петра викличуть на допит в наступний раз - знову замінують
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А коли бубочку викличуть на допит то замінують велосипедні доріжки?
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