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 С начала суток 24 января враг 10 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм., минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковыми ракетными комплексами, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

Шесть обстрелов по нашим позициям были в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
неподалеку Талаковки  со станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета;

Два раза рядом с Песками - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Вблизи Павлополя - со станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

Дважды в районе населенного пункта Опытное - 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса и с миномета 120 мм калибра - 14 мин4

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета;
дважды вблизи населенного пункта Луганское - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово - с артиллерийской систем 122 калибра - 9 снарядов.

Сегодня, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Источник: https://censor.net.ua/n3171803
 
 
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Раненый не потеря....у наркоманов с банковой..
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А у вас раненый - это уже потеря? Раненый выздоровеет обязательно. А тебя уже никто не вылечит.
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Меня интересуют и потери врага. Почему не говорят о той стороне? Или там нет потерь и они спокойно наших убивают каждый день? Зеля позаграницам шарится,за фронт забыл, что происходит?
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Понять и простить( а это каструля с коноплей?)
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Та яке в бісовій матері "перемир'я " , якщо постійно йдуть рашистські обстріли ? Ото нічого говнокамандущєму Вовкє Сцикуну бомки по закордонах бити, а нехай іде на передок і там свої байки про ***** всім розповідає .
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