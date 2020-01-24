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 Руководитель Закарпатского облавтодора задержан на взятке 375 тыс. грн от подчиненного, - Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины совместно с СБУ задержали во время получения части взятки в сумме 325 тыс грн. исполняющего обязанности директора Закарпатского облавтодора и начальника отдела филиала предприятия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"По версии следствия, указанные должностные лица требовали у руководителя одного из филиалов государственного предприятия денежные средства в общем размере 375 тыс грн, обещая оставить его в должности", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также направлении в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171801
 
 
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Не поділився хабарем з начальством?🐸
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Повертайся з Німеччини та живи не гірше😊
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Вот почему в Закарпатье нет дорог. Откуда им взяться, если в рблавтодоре работают такие кадры
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убирают предшественников,шоб возглавить корррупцию?
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