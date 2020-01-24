EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  1204  12
Все про:Николаев (1238) Судостроительный завод "Океан" (3)

 Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия. ВИДЕО

Директор компании "Океан-судоремонт" Алексей Побережный заявил о том, что предприятие, введенное в состояние банкротства, доведено туда искусственно и имеет шансы выйти из кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем публичном видеообращении.

Побережный заявил: "На завод "Океан" на который я пришел в 1984 г. и по 2018 г. работал на заводе "Океан" на разных должностях. 

За время моего трудового пути предприятие прошло разные времена. Приходилось когда-то сдавать металлолом, делить буханку хлеба  и накапливать задолженность по заработной плате. Но предприятие всегда шло вперед, с большимии трудами оно поднималось и развивалось.

На сегодняшний день предприятие продано и ситуация далеко не простая.  После ликвидации в 2018 г. завод был продан за 122 млн грн. Только земельный участок по оценочной стоимости составляет 400 млн грн. А оценочная стоимость предприятия - 6 млрд. грн".

"Дорогие акционеры! Нас сегодня 12 тысяч человек и мы обмануты вместе с государством. При продаже не уплачены налоги социального страхования, пенсионного фонда. То есть выплачена вам задолженность по зарплате. То есть Вы не получили возможность пересчитать пенсию. То есть вы не  получили возможность получить страховай стаж за эти проработанные годы.

На сегодня, после продажи предприятия, часть производствнных цехов вывезена и порезана н металлолом. Часть кранового хозяйства также порезана на металлолом и продана

Линия среднетоннажного судостроения полностью уничтожена. Сухой док также находится в катастрофическом состоянии, затоплен и не выполняет свои функции.

В связи со сложившейся ситуацией, прошу руковдство страны, президента, ГПУ,  СБУ взять под контроль когда то крупнейшее судостроительное предприятие в Европе".

"Мне как человпеку, как гражданину Украины, проработвшему на предприятии большую часть своей жизни,  очень обидно в сложившейся ситуации. Мне бы хотелось, чтобы государство дало возможность реальным корабелам возродить судостроение в Украине", - резюмировал Побережный.

Источник: https://censor.net.ua/n3171799
 
 
 Топ комментарии
 
Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия

Как бы хуже не стало.. Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия - Цензор.НЕТ 3619
 показать весь комментарий
 
на хрена нам заводы????!!!! Жрать и ржать, ржать и жрать!!! Жрать жрачку на пальмовом масле, ржать с 95 квартала! Кайф!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия

Как бы хуже не стало.. Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия - Цензор.НЕТ 3619
 показать весь комментарий
 
 
А що як перейти на діджіталізоване керівництво?
У 73,22% точно є смартфони.
І хай керують.
Вони знають як.
 показать весь комментарий
 
на хрена нам заводы????!!!! Жрать и ржать, ржать и жрать!!! Жрать жрачку на пальмовом масле, ржать с 95 квартала! Кайф!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
уже под контролем. осталось обесценить и выкупить
 показать весь комментарий
 
 
І збудувати на місці заводу торгівельно-розважальні комплекси.
 показать весь комментарий
 
Зелёные подонки разваливают последнее производство в стране. Радуйтесь зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Ни хрена там уже давно нет. Четыре года назад я там грузился, так оказалось, что не в порту, а у одного из бывших причальных линий "Океана". Там был кошмар!
 показать весь комментарий
 
После ликвидации в 2018 г. завод был продан за 122 млн грн. Только земельный участок по оценочной стоимости составляет 400 млн грн. А оценочная стоимость предприятия - 6 млрд. грн. после продажи предприятия, часть производствнных цехов вывезена и порезана н металлолом. Часть кранового хозяйства также порезана на металлолом и передана
Линия среднетоннажного судостроения полностьюю уничтожена. Сухой док также находится в катастрофическом состоянии, затоплен и не выполнят свои функции. Источник: https://censor.net.ua/n3171799Почему %у^ло-порошенковские опарыши не кукарекают "зрадафилы воют значит Парашенка фсе сделал правильна"?
 показать весь комментарий
 
Ну ты же закукарекал. Больше никому и не нужно...
 показать весь комментарий
 
ты слуга урода, у нас сегодня президент Порошенко ?
 показать весь комментарий
 
Девять месяцев в стране нет президента
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх