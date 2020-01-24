 Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем публичном видеообращении.

Побережный заявил: "На завод "Океан" на который я пришел в 1984 г. и по 2018 г. работал на заводе "Океан" на разных должностях.

За время моего трудового пути предприятие прошло разные времена. Приходилось когда-то сдавать металлолом, делить буханку хлеба и накапливать задолженность по заработной плате. Но предприятие всегда шло вперед, с большимии трудами оно поднималось и развивалось.

На сегодняшний день предприятие продано и ситуация далеко не простая. После ликвидации в 2018 г. завод был продан за 122 млн грн. Только земельный участок по оценочной стоимости составляет 400 млн грн. А оценочная стоимость предприятия - 6 млрд. грн".

"Дорогие акционеры! Нас сегодня 12 тысяч человек и мы обмануты вместе с государством. При продаже не уплачены налоги социального страхования, пенсионного фонда. То есть выплачена вам задолженность по зарплате. То есть Вы не получили возможность пересчитать пенсию. То есть вы не получили возможность получить страховай стаж за эти проработанные годы.

На сегодня, после продажи предприятия, часть производствнных цехов вывезена и порезана н металлолом. Часть кранового хозяйства также порезана на металлолом и продана

Линия среднетоннажного судостроения полностью уничтожена. Сухой док также находится в катастрофическом состоянии, затоплен и не выполняет свои функции.

В связи со сложившейся ситуацией, прошу руковдство страны, президента, ГПУ, СБУ взять под контроль когда то крупнейшее судостроительное предприятие в Европе".

"Мне как человпеку, как гражданину Украины, проработвшему на предприятии большую часть своей жизни, очень обидно в сложившейся ситуации. Мне бы хотелось, чтобы государство дало возможность реальным корабелам возродить судостроение в Украине", - резюмировал Побережный.