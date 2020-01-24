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Все про:НАБУ (3024) взятка (4845) Львовщина (1815) правоохранительные органы (841) судья (2208)

 И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ. ФОТО

Детективы НАБУ поймали на взятке и.о. председателя одного из районных судов Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ 01

Как установило следствие, судья требовал взятку за непривлечение к административной ответственности. Сейчас решается вопрос об уведомлении его о подозрении.

И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ 02

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2019 года.

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Заметим, что уже во второй раз правоохранители разоблачают этого судью. В предыдущий раз это произошло в конце 2018 года. Тогда служителя Фемиды уличили в получении 1 тыс. евро за непривлечение лица к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Расследование этого эпизода закончено, дело слушается в суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3171798
 
   
 Топ комментарии
 
Ржунимагу, алё !!!!! инвесторы вы дееееее?
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Судьи у нас вымогатели и взяточники -- пока не изменится судейский корпус так и будут судить ( кто больше дал тот и прав )
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....Стоп,а где же пАтужные реХВОрмы??????Зрада,или не зрада???? Я не понял,майданить,не майданить?????
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Тобто як вдруге? А як же садить корупціонерів? Зєля, бігом на Львівщину (по дорозі шаурми поїси і відосік знімеш) і негайно розкажи як діяти НАБУ! Та Баканову не забудь зателефонувати з приводу цього "чорта"! Ти ж саме так починав! Продовжуй, не зупиняйся! И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 658
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Тут Зеля не при справах, чому суддя не відсторонений в 2018 р.
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Так то ж при клятому Пороху було! Він же всі суди контролював! А тут вже нова влада, "новьіє ліца", то пора щось робить! Тим більш, що тре навести порядок в цьому "порохоботському" регіоні! Най виїзждає НЕГАЙНО! И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 754
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Ти,чмо москальське,забуЛО,що львівщина єлекторат мальдівської шлюхи? И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 627
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Бот, москалі навіть російської не знають, тому засунь ту методу, з якої строчиш, або собі, або пану майору, що тебе курує в те місце, яким "ізвєргаєш мьіслі", а нормальні люди на ньому сидять
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"Знову взяли на хабарі", звучить як знущання над всіма.
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Особливо над пАтужним реХВорматором.... И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 704
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ты действительно в Германии или кацап под прокси как обычно?
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Ні,чмошнику **************,я дійсно Українець з Києва.
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Тогда тебе будет нетрудно ответить на такой вопросик. Почему проблематично перевести на украинский эту загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
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Проблематично,******** соєве,тіко для каКцапів типу тебе,дебілів.
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Між іншим питання таке ж тупе як твій куратор. И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 640
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Жуй мовчки,на більше не заслуговуєш. И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2873
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всравсь. кацап як кацап. вас таких на москальщині... витри дупу, покруче И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 986
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і Коляда як би скінчилась)))) - видно щирий українець ...., трдиціїї це все И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1699
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Прочтите статью до конца. Дело по первой взятке слушается в суде. Другое, что его должны были отстранить от должности , но дали возможность ещё 'поработать' .
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Он первый? А кого из низ посадили? Больше того, даже отстраненных от кормушки их же коллеги восстанавливают в должностях - рука руку моет и своих не сдают. Сажать надо всех! А то люди начнут вешать! ( в благодарность за "честность и неподкупность!)
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В цій історії одне не зрозуміло - Яким мав бути розмір адміністративної відповідальності, якщо "судді" підігнали цілу торбу халявного бабла? І чи не дешевше тоді було просто сплатити штраф 😕
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"И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке"
У гражданина Канады, США, или другой нормальной страны завис бы мозг от такой новости. Для Украины это же норма. И не удивляйтесь, почему Украина самая бедная страна Европы. Ответ очевиден.
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одно мурло разводило лохов 10 лет назад, второе - 5 лет назад.. теперь третье пришествие
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Кто же по твоему достоин сидеть в кресле президента Украины? Имя сестра, имя!
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тебе какое дело до нас?.. выбирай себе короля и радуйся И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4274
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кому кто нравится.. пусть королем твоей страны будет Шарий..
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Ну что "новые лица", если б при первой взятке посадили бы его, то второй уже не было бы, а так в том же духе и третья будет и четвёртая, до тех пор будет продолжаться, пока не окажется эта сволочь на нарах.
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Бог любит троицу. Дайте мужику еще одну попытку
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Брали, берут и брать будут. Пока у нас такое братство есть в отдельно взятом украинском регионе.
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не бачив вашого коменту та додав свій такий самий, зара видалю...
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Тоді йму помахали пальчиком, тепер помахають кулаком, а він їм скрутить дулю і продовжуватиме своє.
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Как говорил великий рехворматор судебной рехвормы, если выгнать всех коррумпированных судей и прокуроров то в судах некому будет работать. Так что по мнению Пети лучше пускай в судах работают коррупционеры и бандиты чем никто.
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сажать с конфискацией суку ! Никакие зарплаты не помогут , что -бы не крали , только лишения ( тюрьма . побои . пытки , расстрелы )
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"Брал!.. Бру! и буду брать!" - на двери кабинета этого судьи..
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Зiмбабве ...плять.., навiть не здивувався..
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и ети люди будут решать, шо есть ложь, а шо нет, если примут закон о дезинформации - лихо....
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С 2018 года по первому эпизоду до сих пор дело " СЛУШАЕТСЯ В СУДЕ!". КОГДА ЭТИМ С..М установят сроки всех этих " CЛУШАНИЙ"? СРОК МЕСЯЦ! ИЛИ САДИТЬ ИЛИ ОПРАВДАТЬ,тогда это БЛ...ВО СУДЕЙСКОЕ ПРЕКРАТИТЬСЯ!
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