 Автобус Нацгвардии сгорел в Одесской области, водитель успел высадить солдат. ВИДЕО

Инцидент произошел в г. Рени Одесской области. Первым о нем сообщило местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

"В центре города сгорел автобус Нацгвардии. Водитель оперативно успел высадить солдат, когда начал дымиться салон. В итоге автобус сгорел полностью, несмотря на то, что пожарное подразделение находится в нескольких метрах от происшествия", — сообщило издание.

Позднее ситуацию прокомментировали в пресс-службе Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии.

Там пояснили, что личный состав прибыл в Рени из Измаила для участия в обеспечении общественного порядка во время профилактических мероприятий "Розыск".

Читайте на Цензор.НЕТ: На территории "Мебельного городка" под Киевом горит 600-метровый двухэтажный магазин, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"Около 16:00 часов неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Старший автобуса немедленно эвакуировал всех присутствующих, после чего военные приступили к тушению штатными средствами пожаротушения (огнетушителем) и вызвали местное подразделение ДСНС. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован", — сказано в сообщении Нацгвардии.

Никто из военнослужащих и гражданских не пострадал. Причины возгорания в моторном отсеке сейчас выясняют.

Также на Цензор.НЕТ: ГСЧС борется с пожарами в плавнях на Одесчине и Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж