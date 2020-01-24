EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  3556  17
Все про:Одесская область (1910) пожар (3909) Национальная гвардия (1309)

 Автобус Нацгвардии сгорел в Одесской области, водитель успел высадить солдат. ВИДЕО

Автобус загорелся всего в нескольких метрах от пожарного подразделения, всех пассажиров удалось вовремя эвакуировать.

Инцидент произошел в г. Рени Одесской области. Первым о нем сообщило местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

"В центре города сгорел автобус Нацгвардии. Водитель оперативно успел высадить солдат, когда начал дымиться салон. В итоге автобус сгорел полностью, несмотря на то, что пожарное подразделение находится в нескольких метрах от происшествия", — сообщило издание.

Позднее ситуацию прокомментировали в пресс-службе Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии.

Там пояснили, что личный состав прибыл в Рени из Измаила для участия в обеспечении общественного порядка во время профилактических мероприятий "Розыск".

Читайте на Цензор.НЕТ: На территории "Мебельного городка" под Киевом горит 600-метровый двухэтажный магазин, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"Около 16:00 часов неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Старший автобуса немедленно эвакуировал всех присутствующих, после чего военные приступили к тушению штатными средствами пожаротушения (огнетушителем) и вызвали местное подразделение ДСНС. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован", — сказано в сообщении Нацгвардии.

Никто из военнослужащих и гражданских не пострадал. Причины возгорания в моторном отсеке сейчас выясняют.

Также на Цензор.НЕТ: ГСЧС борется с пожарами в плавнях на Одесчине и Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3171796
 
 
 Топ комментарии
 
ДРГ обстреляло
В Новочеркасске, Ростов. обл., рф, на ГРЭС, один энергоблок отключён из-за повреждений. Пошёл выброс паров угля. Дышите глубже там на рф. Лидер катастроф в мире - рф )
 показать весь комментарий
 
Мало там що горить: їх же не викликали!
 показать весь комментарий
 
это нормально. бравые пожарники не прерываясь добивали козла.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ні, це кацаби влаштовують диверсії Авакову
 показать весь комментарий
 
ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД..... РОССИЯ.... что то еще надо комментировать и не понял а чего это военных возит вражеская техника...
 показать весь комментарий
 
 
Мусорские автобусы горят очень символично...
 показать весь комментарий
 
 
это нормально. бравые пожарники не прерываясь добивали козла.
 показать весь комментарий
 
 
Мало там що горить: їх же не викликали!
 показать весь комментарий
 
 
ДРГ обстреляло
В Новочеркасске, Ростов. обл., рф, на ГРЭС, один энергоблок отключён из-за повреждений. Пошёл выброс паров угля. Дышите глубже там на рф. Лидер катастроф в мире - рф )
 показать весь комментарий
 
 
При виникненні пожежі водію спочатку потрібно було передзвонити на 101 і дочекатися приїзду пожежної команди. Адже МВС попереджає - Самостійне гасіння пожежі може зашкодити вашому здоров'ю (с)
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, а скільки беркутня заплатила Зєлєнському, щоб потрапити в списки на обмін із нашого боку?!

Полонений українець заплатив бойовикам "лнр" 32 тисячі доларів, щоб потрапити в список на обмін
 показать весь комментарий
 
 
Там ні одного скла не залишилось,видно з рамами на шиї виплигували.
 показать весь комментарий
 
Та вони вийшли, ще тільки задиміло. Невже вони дебіли, як деякі писаки.
 показать весь комментарий
 
Одеса проклята, після того, як рашисти спалили своїх в травні 2014-го, горять всі підряд, діти,відпочиваючі, студенти, військові...
 показать весь комментарий
 
 
автобуса ПАЗ - ну и что хотели, ветош, масло, чуть топливо протекает, вот результат. Кстати, это же донбасяу чуть перекрасив надпись, своим детёнишём назвали, ещё сельдмаршал рулил по просторам даунбасии.
 показать весь комментарий
 
 
Читаю на сайте АИС : На украинский рынок вернулся автобус ПАЗ 32054! https://paz.ais.ua/news/na-ua-rinok-vernulsya-paz-32054?year=2019 ... Производство отброссии... Как это понимать ?
Автобус Нацгвардії згорів в Одеській області, водій встиг висадити солдатів - Цензор.НЕТ 5296
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх