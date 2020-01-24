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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (1002) США (16073) Помпео (206)

 Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января.

Об этом сообщила в пятницу представитель госдепа США Морган Ортагус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком для того, чтобы "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Помпео также примет участие в церемонии памяти о "погибших на Донбассе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США взяли на себя обязательства по помощи в сохранении суверенитета Украины, - Помпео

В рамках турне 29 января - 4 февраля посетит Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Источник: https://censor.net.ua/n3171793
 
 
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...зелюки уже отрепетировали новые репризы? Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 3254

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имхо, очередной зележопый пестёш.
какой дурак по своей воле будет встречатся с этими лузерами?

думаю, завтра окажется, что "их не так поняли" - как с железной дорогой и в 1000-че других случаев.
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Може привезе з собою штучний мозок? Бо двом з трьох він дуже потрібний
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Верховний суд кинув нбу. Може зєлі звіздюлєй привезуть?
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