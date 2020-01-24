 В Украине зафиксировали 3 подозрения на коронавирус, 2 из них не подтвердились, - Скалецкая

Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила в ходе совещания по вопросам распространения коронавируса в Минздраве в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В Украине мы исследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два случая не подтвердились. Еще один случай исследуется с привлечением лучших украинских специалистов", — сказала она.
Скалецкая отметила, что на подтверждение диагноза в лабораториях на уровне областей необходимо два-три дня, для подтверждения диагноза референс-лаборатории в Берлине — две-три недели.
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Она отметила, что об исследовании каждого из случаев проинформируют население.
"К населению просьба: принимать обычные меры при любых эпидемиологических ситуациях: мыть руки, обращаться к врачу при любых признаках, чтобы врач устанавливал диагноз и назначал необходимое лечение", — отметила министр.
Скалецкая также пообещала, что Минздрав будет проводить еженедельные брифинги для информирования населения о ситуации с коронавирусом.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.
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Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.
23 января в Минздраве сообщили, что санитарно-карантинные подразделения Украины будут спрашивать о самочувствии у пассажиров самолетов, прилетевших из Китая. Это нужно, чтобы избежать попадания на территорию нашей страны нового коронавируса.
У 2002-2007 роках була аспіранткою факультету права та адміністрації Університету в Любліні. Захистила дисертацію на ступінь доктора права на тему «Правовий статус пацієнта в Польщі та Україні. Порівняльний аналіз».
У 2011-2012 роках навчалася на річній Розширеній сертифікатній програмі для країн Центральної та Східної Європи «Дослідницька етика»
Викладала дисципліни «Права людини і біомедицина» та «Медичне право».
Також є директоркою програми «Етико-правові питання біоетики, фармацевтичного та медичного права» Центру міжнародного захисту прав людини НаУКМА.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
do not resuscitate
@Nat_anest18 ч
Страны с подтвержденными случаями инфицирования 2019 nCoV
Ну и по совершенно случайному совпадению в Ухани находится Институт вирусологии и сверхсовременная лаборатория по изучению штаммов опасных вирусов.