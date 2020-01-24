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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4371) Мариуполь (3708) обстрел (8629)

 Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что мирные жители не должны становится жертвами войны, как это было пять лет назад в Мариуполе во время обстрела наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе - в своих домах или на родных улицах. Такого никогда не должно случиться снова", - сказал Зеленский.

В ОП напомнили, что в этот день в 2015 году незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе. Это ужасное преступление унес жизни около 30 человек, в том числе двоих детей, еще около ста граждан получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине День памяти погибших во время обстрела наемниками РФ из "Градов" микрорайона "Восточный" в Мариуполе

Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из Градов в 2015 г. 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171787
 
 
 Топ комментарии
 
Надо просто перестать стрелять!
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И что ты для этого сделал или сделаешь?!
"Отведешь" Мариуполь от "линии разграничения"?
Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 1258
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надо просто честно сказать, чьи "Грады" стреляли.

А оно попугивается сказать
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надо просто перестать переставать...
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надо просто честно сказать, чьи "Грады" стреляли.

А оно попугивается сказать
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Вы считаете он сможет сказать правду: "Да это же Грады моих кураторов из Москвы!!!" ?
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Потери от обстрелов за январь 2020 года уже в два раза превысили потери января 2019 года !!! (6 и 12 защитников). И это еще январь не закончился. А оно сказки вещает., умиротворитель хренов.
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оно не возможное, а четко зафиксированное (той же Юсуповой)
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По вчера тоже вопросы были. Был погибший, а в сводках только ранения.
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https://censor.net.ua/photo_news/3108114/te_chetyre_groba_i_80letniyi_dedushka_kotoryyi_horonil_vsyu_svoyu_semyu_ne_proschu_nikogda_volonter
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В ОП напомнили, что в этот день в 2015 году незаконные вооруженные формирования обстреляли....

Вы там ОПе совсем ОПуели ??? Какие нах нгезаконные, если Грады заехали из засРашки, и туда же выехали!!!!
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Уже Мариуполь надо кацапам сдать?

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За його логікою - так. Відвести війська за Маріуполь. І в тому таки щось є. Те щось- прокацапська свідомість. Для президента України прокацапська свідомість - ознака державної зради.
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И что ты для этого сделал или сделаешь?!
"Отведешь" Мариуполь от "линии разграничения"?

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Блин и добавить нечего! Что ты лично для этого сделал Осел Оманский?! Или что-бы не стреляли нада сдаться?! Но тогда не факт что перестанут стрелять но ещё начнут и голодом морить. Украина уже это прошла!
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Це він черговий відосик записав з промовою? Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 8749
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"Такого никогда не должно случиться снова" сказав і притопнув зеленою ніжкою...
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Лучше бы ты молчало....а то накаркаешь...осел...
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это ты привёл к власти этого Ссыкуна
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Зебобик а на Монику Янелох Оманскую слабо картинку кинуть?!
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Я так и знал что признаться что голосовал за Зеленского через пол года будет равносильно что признаться что переспал с козой!
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Вже сьогодні більшість так і вважає. А через півроку це буде рівнозначно зізнанню що зебіла трахнув цап. Казьол.
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Там у нього разом з Порошенком.
Людина працює.
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Отводи войска к Мариуполю и зуб давай..А ***** насыпит .......
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Я думал, он говорит про нынешние обстрелы Золотого. А он вдруг устремился в историю. Не говори гоп, пока не перескочишь.
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конечно не должно случится .. шмакля и сама кацапам всё отдаст ..
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Зелёное чмо должно было туда приезать, а не из Израэля посты постить ,чмошник не умеющий говорить без бумажки
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Дмитрий Чекалкин‏ @Chekalkin

Стою на курилке, подходит паренёк, хочет стрельнуть сигарету.
Автоматически тянусь за пачкой, залипая в Фейсбук, и тут обращаю внимание на паренька - на лямке рюкзака значок «Зе!Печерск»
Ухмыляюсь и говорю: - Надо просто перестать стрелять!
НАКОНЕЦ-ТО МНЕ ПРИГОДИЛАСЬ ЭТА ФРАЗА

Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 8542
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Да мы до 2014-го вообще не верили, что РФ может напасть на Украину, со словами "По укропскому хутору "Залпом Пли!". А про зеленых человечков и аннексию Крыма и в страшном сне себе приснить не могли. Да, "братский народ"?
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Хм. Обстреляли Мариуполь при Порошенко. Но виноват Зеленскмй
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...а теперь то же самое повтори на голландском Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 945 Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 1638
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Значит все что при оманском ишаке уже можно предъявлять.
"16 жовтня 2019 Депутати Ради проголосували у другому читанні за законопроект № 1008 - президентський проект судової реформи. Зеленский подписал закон о судебной реформе."
Так где судебная реформа мародеры?

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В течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.
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13.01.2020. За 2019 год Украина потеряла почти 50 тыс. новых предпринимателей
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Льова, ти в той день мабуть ягель збирав?
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...откуда ты это знаешь, чмо, четырежды призванное защищать этих самых мирных жителей? Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 2219
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***
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось??? какая разница...
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Жертвы войны...А "жертвами росийских оккупантов" слабо сказать? Какие-то рептилоиды обстреляли судя по всему.
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В феврале будет пять лет обстрела Краматорска из Горловки, что там со следствием, не бум-бум.
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А за що обстрілювали Краматорськ? Там же не пропускали колони карателів далі.

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А де ти був тоді і в якому батальйоні служив?
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А що не зараз не обстрілюють мирних жителів?
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А ты,"чемберлен",в Золотом(ну там,где войска разведены,где тишина)электроснабжение восстановил? А то злые люди кажуть,что из-за тишины что-то там сломалось-брешуть мабуть?
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раком почаще становись, ишачок.
у врага руки будут заняты твоим курдюком - и он не дотянется до панели управления Града.
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И это всё, на что сподобился "лакей народа"? Простая констатация факта и всё!?! Ни соболезнования или сочувствия пострадавшим, их родным и близким, ни обещания (на большее не способен!) покарать виновных? НИЧЕГО!!! И вот это Глава Державы? Не верю! Есть пословица - "Молодец против овец, а против молодца - сам овца!". Что ни буква, всё в точку!
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Как скажешь бубочка, все же от тебя зависит. Мир уже имеем. Коррупция побеждена. Эпоха бедности и кумовства закончилась. И далее по списку...
Слава величайшему лидеру галактики!!!
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Такое происходит почти каждый день (например сегодня) вблизи оккупированного Донецка. Допустим, летят не градины, но людей убивают!
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