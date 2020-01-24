 Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе - в своих домах или на родных улицах. Такого никогда не должно случиться снова", - сказал Зеленский.

В ОП напомнили, что в этот день в 2015 году незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон в Мариуполе. Это ужасное преступление унес жизни около 30 человек, в том числе двоих детей, еще около ста граждан получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине День памяти погибших во время обстрела наемниками РФ из "Градов" микрорайона "Восточный" в Мариуполе