 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу КП "Киевметрополитен" в Facebook.

"Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", — сказано в сообщении.

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