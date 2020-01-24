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 Киевские новости
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Все про:Киев (18472) Метрополитен (651) минирование (888)

 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

Проверку проводят на станциях "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу КП "Киевметрополитен" в Facebook.

"Внимание! В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", — сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: "Минера" моста Метро Белько поместили в психиатрическую больницу

5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171781
 
 
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Тільки законом про довічне ув"язнення можна зупинити цей терор і сажать всіх кого зловили і довели провину. 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 8353
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Це ж явно дзвінки або з ******** або з неконтрольованих територій...
А чому немає таких повідомлень з ********* - в нас немає кому їм віддячити такою ж монетою? 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 2827
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як тільки Петю на допит визвали - зразу мінують
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Не викликали, а визвали? Вчи мову, зеприхильник.
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Я не прихильник Зе. От чому розумово обмежені люди рахують, що якщо проти Петі - то обов'язково за Зе? Ти як інфузорія туфелька
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Не "рахують", а вважають. Вчи мову зэкацап.
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5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

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да коли вже тих зебілів пересаджають? Ловлять,садять ,а вони звідкись все лізуть і лізуть! 5 центральних станцій київського метро закрили через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 8464
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