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 Общество
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Все про:ВОЗ (119) Минздрав (2126) медреформа (6)

 Всемирная организация здравоохранения одобрила украинскую медреформу

Общая структура реформы финансирования системы здравоохранения в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения доступности, качества и эффективности медицинских услуг.

Об этом сказано в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка о процессах трансформации финансирования системы здравоохранения Украины за 2016-2019 годы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В документе отмечается, что создание Национальной службы здоровья (НСЗУ) как единого закупщика и определение приоритетных пакетов медуслуг позволит максимизировать эффективность использования госсредств. Положительным фактором является и то, что реформа предусматривает возможность привлечения частного сектора.

ВОЗ рекомендует продолжать применение действующей модели финансирования системы здравоохранения, поскольку она будет приносить ощутимые преимущества для населения в ближайшие годы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав опубликовал перечень бесплатных услуг в рамках программы медгарантий

Международные эксперты также подчеркивают, что ключевой причиной успешного внедрения реформы являются устойчивые политические обязательства и качественные межведомственные отношения между Кабинетом министров, Министерством здравоохранения, НСЗУ и Министерством финансов. Отмечается также, что для достижения устойчивости реформы важно обеспечить распределение ответственности за ее проведение между основными заинтересованными сторонами: местными властями, поставщиками медицинских услуг и населением.

Также на Цензор.НЕТ: Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3171775
 
 
 Топ комментарии
 
шо Супрунша наробила!
чого вона досі не сидить?
якось так, зебіли?
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ага...и платежку за газ или отопление за январь тоже покажи Всемирная организация здравоохранения одобрила украинскую медреформу - Цензор.НЕТ 5657
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шо Супрунша наробила!
чого вона досі не сидить?
якось так, зебіли?
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ты когда в последний раз в больнице был? тебе показать чек об оплате анализа крови за 23 января 2020???
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ага...и платежку за газ или отопление за январь тоже покажи
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22 января. Рентген легких - 58 грн за пленку, пункция легких - за перчатки, шприц и тд - до 50 грн. анализы крови и пр - бесплатно. Киевская обл.
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Жизнь становится лучше, жизнь становится веселей (с) )))))))))))))
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Я думал что для качества и успешности реформы важна доступность медиуслуг пациентам ан нет специалисты (фиг знает какие) считают что главное "ключевой причиной успешного внедрения реформы являются устойчивые политические обязательства и качественные межведомственные отношения между Кабинетом министров, Министерством здравоохранения, НСЗУ и Министерством финансовИсточник: https://censor.net.ua/n3171775"

т.е. главное бабло посчитать и распилить, а что будет с пациентами то кого это волнует!!
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та немає вже ніякої реформи)) зелені кізяки радуцькі вже всілися на бюджет, зараз почнуть пиляти) а зебілам взагалі медицина не потрібна, у них і так щоденна уринотерапія, тільки й обтікають
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"заслуга" супрур и прошлой власти заключается в том, что они НЕЗАКОННО, нарушая Конституцию Украины легалезировали поборы в медицине с людей.
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вах,опять зелебобики с грязными коричневыми штанами...
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ВОЗ одобрило ту работу, которую проводило Супрун. На следующий год мы узнаем, что наделали люди из СН.
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Чтобы каждый день зелень текла кому-то в карман, вместо казны, надо делать, создавать, или восстанавливать разрушенные Супрун схемы. Этим Богатырёва и ряд други бывших функционеров вместе с СН сейчас занимаются.
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Владимир Сухов e5dee246

ВОЗ одобрило ту работу, которую проводило Супрун. На следующий год мы узнаем, что наделали люди из СН.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила українську медреформу - Цензор.НЕТ 8319
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Что по этому поводу думает Моника Оманская ? Помнится перед выборами он критиковал Пороха ,а теперь себе поставит в заслугу
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