 Суд в Киеве взял под стражу 25-летнего подозреваемого в убийстве украинца, который скрывался в России

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ

"В ходе досудебного расследования подозреваемый был объявлен в международный розыск. В январе 2019 года мужчину задержали в городе Санкт-Петербург и в дальнейшем в рамках процедуры экстрадиции передали компетентным органам Украины для привлечения к уголовной ответственности", - сообщает прокуратура.

Сейчас по результатам подготовительного судебного заседания обвинительный акт в отношении подозреваемого по п.6 ч.2 ст.115 и ч.1 ст.289 УК Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как установлено в ходе следствия, в октябре 2017 года подозреваемый через всемирную сеть интернет познакомился с мужчиной, который работал финансовым директором в компании из фармацевтической сферы. Находясь дома у нового знакомого, подозреваемый задушил потерпевшего, после чего завладел его деньгами, телефонами и автомобилем.

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