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 Общество
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Все про:брак (79) Минобороны (6247) БТР (157)

 Минобороны приостановило прием бракованных БТР-4Е

Бронетранспортеры, в корпусах которых обнаружили брак, не будут поставляться армии. Виновных в браке привлекут к ответственности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В начале января 2020 года во время выполнения мероприятий входного контроля специалистами 85 военного представительства Министерства обороны Украины на корпусах бронетранспортеров БТР-4Е производства общества с ограниченной ответственностью "Лозовский кузнечно-механический завод" были обнаружены повреждения "упрочняющей наплавки" на сварных соединениях бортов", — сказано в сообщении.

Минобороны и "Укроборонпром" создали совместную рабочую группу для выяснения причин брака.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец. ФОТО

"Уже сегодня, 24 января, рабочая группа проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов бронетранспортеров БТР-4Е в местах постоянной дислокации. По предварительным данным повреждения наплавки подтверждены на нескольких бронетранспортерах", — сообщили в Минобороны.

Министерство временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е.

"Кроме того, оборонное ведомство выясняет возможные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами, которые отвечают за этот процесс. В случае установления виновных в этой ситуации, руководством Минобороны будут приняты меры по привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству Украины", — подытожили в министерстве.

Также на Цензор.НЕТ: Сутки на решение вопроса: руководство "Укроборонпрома" поручило разобраться с информацией о бракованных корпусах для БТР

Напомним, 23 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, член правления "Лиги оборонных предприятий" Сергей Згурец сообщил в блоге на Цензор.НЕТ, что "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями.

В этот же день госконцерн "Укроборонпром" потребовал за 24 часа проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о низком качестве сварки корпусов БТР-4Е.

Источник: https://censor.net.ua/n3171773
 
 
 Топ комментарии
 
Ты прав брат! Только почему имен этих мародеров не называешь. Стесняешься наверное! Мародер Вова Зеленский и Беня Коломойский!
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За 9 месяцев ишаки просрали все, что с таким усилием создавали потриоты 5 лет, когда навозные черви73 сидели в теплом, и боялись вылезти.
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вазелин, хватит наживаться на вайне!
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Точно! Пора на нары Ослу Оманскому и его погонщику Бене!
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мародерові свині добре нажерлися на цих махінаціях - а страждають досі Герої на передовій
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Ты прав брат! Только почему имен этих мародеров не называешь. Стесняешься наверное! Мародер Вова Зеленский и Беня Коломойский!
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За 9 месяцев ишаки просрали все, что с таким усилием создавали потриоты 5 лет, когда навозные черви73 сидели в теплом, и боялись вылезти.
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Сергей Згурец сообщил в блоге на Цензор.НЕТ, что "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями.Источник: https://censor.net.ua/n3171773

а если б не сообщил то что? всем было бы по-уй?

еще интересно
повреждения "упрочняющей наплавки" на сварных соединениях бортов", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3171773
это защита в местах соединения. Думаю что такой косяк можно было бы исправить.
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Там ещё рытвины в корпусе и раковины замазаные шпаклёвкойю Как это исправить? И вобще пусть дружбан Бени Гиршвед исправляет!
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После ноябрьского посещения Моники завода Малышева, финансирование = нулю.
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Кстати, а ведь Найем (зам, или кто он там в "Укроборонпроме") писял кипятком намедни, пытаясь убедить всех, что инфа о бракованных бронекорпусах ложь, звиздежь и провокация. И чего он теперь отзвонит?
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Прийняти, з тих, хто винен в прийнятті браку, створити екіпажі цих броніків і послати на передок.
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кулинары на сайте есть?!.. кто знает, сколько туша ослика запекается на открытом огне?"
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"ослятина запеченная" ? лучше сначала хорошо отбить.
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Зеленский так кричал про коррупцию в "Укроборонпроме", что забыл посадить Абромавичуса. Хватит, гнусная(или гнусавая?) скотина, наживаться на войне.
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Ну и кто теперь наживается на оборонке и крови???? Найем и абрамавичус?? козлы!1
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Наконец-то начали проверять. По этой же причине Ирак отказался от этих БТР. Но мы 5 лет закупали бракованную продукцию чтобы Петя красиво передавал ширпотреб на камеру. Главное ведь картинка. На очереди Петины МАЗы.
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