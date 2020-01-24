 Минобороны приостановило прием бракованных БТР-4Е

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В начале января 2020 года во время выполнения мероприятий входного контроля специалистами 85 военного представительства Министерства обороны Украины на корпусах бронетранспортеров БТР-4Е производства общества с ограниченной ответственностью "Лозовский кузнечно-механический завод" были обнаружены повреждения "упрочняющей наплавки" на сварных соединениях бортов", — сказано в сообщении.

Минобороны и "Укроборонпром" создали совместную рабочую группу для выяснения причин брака.

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"Уже сегодня, 24 января, рабочая группа проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов бронетранспортеров БТР-4Е в местах постоянной дислокации. По предварительным данным повреждения наплавки подтверждены на нескольких бронетранспортерах", — сообщили в Минобороны.

Министерство временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е.

"Кроме того, оборонное ведомство выясняет возможные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами, которые отвечают за этот процесс. В случае установления виновных в этой ситуации, руководством Минобороны будут приняты меры по привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству Украины", — подытожили в министерстве.

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Напомним, 23 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, член правления "Лиги оборонных предприятий" Сергей Згурец сообщил в блоге на Цензор.НЕТ, что "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями.

В этот же день госконцерн "Укроборонпром" потребовал за 24 часа проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о низком качестве сварки корпусов БТР-4Е.