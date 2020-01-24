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 Политика Украины
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Все про:Новиков (181) Порошенко (17983) ГБР (884) Европейская Солидарность (229)

 Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков

Допрос следователями Государственного бюро расследований пятого Президента Украины Петра Порошенко был абсурдным, так как следователи явно демонстрировали свою незаинтересованность в его показаниях.

Об этом заявил адвокат пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Я не могу пожаловаться, что в моей карьере было мало абсурдных допросов, но этот был один из самых абсурдных", - сказал адвокат.

"За сегодняшние 4 чача я несколько сотен раз услышал от следователя Корецкого фразу: "это ваша точка зрения". На любое возражение со стороны адвокатов, на любое замечание, что нарушаются законы и происходит что-то непредусмотренное кодексом, мы слышали только одно: "это ваша точка зрения", мы следователи - нам виднее", - добавил он.

Новиков подчеркнул, что допросы нужны ГБР для создания эффекта шоу, а не проведения следственных действий.

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"Я удивлен, что нет никакой заинтересованности у ГБР в получении именно показаний, то есть позиции и свидетельств Петра Порошенко. Эти вызовы на допросы вообще не об этом. Мы неоднократно предлагали в любую дату организовать полноценную беседу, чтобы мы не прерывались на произвольные сроки. Чтобы нам в конце одного допроса не вручали повестки на следующий допрос с произвольной датой. Но это их не устраивает.

Им нужно, чтобы раз в несколько дней происходило то, что происходит сейчас: чтобы была толпа перед входом, чтобы были крики, чтобы потом мы проходили в здание ГБР и в течение нескольких часов отвечали на абсурдные вопросы", - отметил адвокат.

Он констатировал, что смена руководителя Государственного бюро расследований не повлияла на установление принципа верховенства права и законности в этом правоохранительном органе.

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"Хочу отметить, что с увольнением Трубы линия поведения ГБР не изменилась. Те 16 производств, которые существуют и были заведены по заявлениям Портнова, и которые, как мы сейчас достоверно знаем, согласовывались Трубой с Офисом президента. После увольнения Трубы отношение к ним и поведение не изменилось. Все в силе, те установки, которые были озвучены на пленках летом, сейчас - в январе 2020 года - остаются неизменными. С приходом Ирины Венедиктовой к руководству ГБР ничего не изменилось в этом вопросе. И те, кто считают, что новое руководство что-то поменяло в этом вопросе, ошибаются. Это не так ", - подчеркнул Новиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3171771
 
   
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творческий кризис 95-го квартала...
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А шо не так, кацапский адвокат. На кого петя работает, те его и защищают.
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Он мне так нравился в «Что? Где? Когда?» Его "бывшая" - Потанина до сих пор в передаче позирует на камеру)). Прям даже не верится, что он сейчас адвокат самогО!!)
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Звичайно, що це шоу. Тому все логічно і абсурду немає.
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Я хвилююсь за одну криворіжанку. С серпня не бачу.
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изматывают...как портняжка приказал.а обвинять они не будут-слишком много процессуальных нарушений выплывет.
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шо робицця! Петю обіжають )))
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Не пэтю, а бубочку та його бюро переслідувнь.
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Собирай аудиторию, но не исчезай незаметно! Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 4442
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Ідоте, пофік Петя. Над державою знущаються і тобі, зебілу, межи очі сцуть.
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так знущаються що аж бензин на 4 гр подешевшав )
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А зе-бидло знущання/ незнущання продовжує вимірювати в баблі. Коритні жалюгідні істоти.
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відкрию тобі велику таємницю - VOG не єдина мережа заправок
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І все? А молоко, сметана, м`ясо, макарони, крупи... продукти харчування, якщо коротко, на скільки "подешевшали"? А тарифи, комунальні, транспортні і т.п.? А ліки? А промислові товари?

Бензин подешевшав. А за рахунок чого, ідіоте? За рахунок МММ з курсом долара? І на довго то? Ну і, якщо вже точно, то ціни на паливо КОЖНОГО РОКУ в січні-лютому падають, а от що з ними в березні буде, зебіле?
До ще, тобі, придурку для порівняння:
пакет молока (1л) торік коштував 18-20 грн, сьогодні 22-24. Пакет сметани (400гр) рік тому коштував 24 грн, сьогодні 30 грн. Пачка масла (200гр) торік 32, сьогодні 42. Ну і так далі, тварюко.
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У твоє село завезли бадягу на 4 грн дешевшу? Ціни на АЗС - для лохів і янелохів.
А справжні не лохи і так знають як заправлятися литовським преміумом на 4 грн дешевше.
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Чим думати? У нього шапку поцупили разом з головою.
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Панамський злодій засуджений у США.
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якщо адвокат кіпішує - значить щось нарили
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00-Аль Капучіно

якщо адвокат кіпішує - значить щось нарили

Ну звісно... Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 421

Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 9770
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**** і зеле-ватна мразь відчувають спеціальне задоволення від приниження Президента України Петра Порошенка. Очевидно що все то не для розслідування а лише для виконнання вказівки портянки : зробити життя Порошенка нестерпним. А для зе-скота то є єдина "перемога" в їхньому жалюгідному, нікчемному і обсраному по всіх напрямках існуванні.
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и получают удовольствие... Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 4173
я весной много раз писал, что в Древнем Китае тех, у кого в роду были актёры, к гос. службе не допускали. ибо продажны по сути своей
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Зю - пародия на яныка: хочет сделать, как он, но ссыт... в баночку... Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 6591
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А що з ************? Обнюханий коксом сидить? Так керування країною в стані наркотичного сп'яніння це кримінальна справа!
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по-моему, если на чашу весов положить то, что Порошенко сделал для страны, то среди прочего будет и то обстоятельство , что эти следователи сидят сегодня в тёплых киевских кабинетах ГБР, а не в холодных окопах на подступах к полуразрушенному Киеву… хотя я, честно говоря очень сомневаюсь , что они в 2014 году были бы в окопах… да с украинской стороны))) а что сделали для страны следователи ГБР???
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Може й сиділи б у окопах.
А командиром у них був би Моторола.
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від культу особистості Порошенка треба позбавлятись
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Когда будут вешать дезертира клоуна верх ногами Зебилы еще веревку принесут
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