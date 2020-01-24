 Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков

Об этом заявил адвокат пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.
"Я не могу пожаловаться, что в моей карьере было мало абсурдных допросов, но этот был один из самых абсурдных", - сказал адвокат.
"За сегодняшние 4 чача я несколько сотен раз услышал от следователя Корецкого фразу: "это ваша точка зрения". На любое возражение со стороны адвокатов, на любое замечание, что нарушаются законы и происходит что-то непредусмотренное кодексом, мы слышали только одно: "это ваша точка зрения", мы следователи - нам виднее", - добавил он.
Новиков подчеркнул, что допросы нужны ГБР для создания эффекта шоу, а не проведения следственных действий.
"Я удивлен, что нет никакой заинтересованности у ГБР в получении именно показаний, то есть позиции и свидетельств Петра Порошенко. Эти вызовы на допросы вообще не об этом. Мы неоднократно предлагали в любую дату организовать полноценную беседу, чтобы мы не прерывались на произвольные сроки. Чтобы нам в конце одного допроса не вручали повестки на следующий допрос с произвольной датой. Но это их не устраивает.
Им нужно, чтобы раз в несколько дней происходило то, что происходит сейчас: чтобы была толпа перед входом, чтобы были крики, чтобы потом мы проходили в здание ГБР и в течение нескольких часов отвечали на абсурдные вопросы", - отметил адвокат.
Он констатировал, что смена руководителя Государственного бюро расследований не повлияла на установление принципа верховенства права и законности в этом правоохранительном органе.
"Хочу отметить, что с увольнением Трубы линия поведения ГБР не изменилась. Те 16 производств, которые существуют и были заведены по заявлениям Портнова, и которые, как мы сейчас достоверно знаем, согласовывались Трубой с Офисом президента. После увольнения Трубы отношение к ним и поведение не изменилось. Все в силе, те установки, которые были озвучены на пленках летом, сейчас - в январе 2020 года - остаются неизменными. С приходом Ирины Венедиктовой к руководству ГБР ничего не изменилось в этом вопросе. И те, кто считают, что новое руководство что-то поменяло в этом вопросе, ошибаются. Это не так ", - подчеркнул Новиков.
СЛУГИ ОБОРЗЕЛИ?
https://www.youtube.com/watch?v=eNWGpnQFlow
Бензин подешевшав. А за рахунок чого, ідіоте? За рахунок МММ з курсом долара? І на довго то? Ну і, якщо вже точно, то ціни на паливо КОЖНОГО РОКУ в січні-лютому падають, а от що з ними в березні буде, зебіле?
До ще, тобі, придурку для порівняння:
пакет молока (1л) торік коштував 18-20 грн, сьогодні 22-24. Пакет сметани (400гр) рік тому коштував 24 грн, сьогодні 30 грн. Пачка масла (200гр) торік 32, сьогодні 42. Ну і так далі, тварюко.
А справжні не лохи і так знають як заправлятися литовським преміумом на 4 грн дешевше.
https://www.youtube.com/watch?v=H9gopScHV0I
«Сватизація» країни: Держкіно розпускає Експертну комісію з питань розповсюдження фільмів.
якщо адвокат кіпішує - значить щось нарили
Ну звісно...
я весной много раз писал, что в Древнем Китае тех, у кого в роду были актёры, к гос. службе не допускали. ибо продажны по сути своей
А командиром у них був би Моторола.