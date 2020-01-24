 Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков

Об этом заявил адвокат пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Я не могу пожаловаться, что в моей карьере было мало абсурдных допросов, но этот был один из самых абсурдных", - сказал адвокат.

"За сегодняшние 4 чача я несколько сотен раз услышал от следователя Корецкого фразу: "это ваша точка зрения". На любое возражение со стороны адвокатов, на любое замечание, что нарушаются законы и происходит что-то непредусмотренное кодексом, мы слышали только одно: "это ваша точка зрения", мы следователи - нам виднее", - добавил он.

Новиков подчеркнул, что допросы нужны ГБР для создания эффекта шоу, а не проведения следственных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко после посещения ГБР: Бюро сегодня действует на стороне России

"Я удивлен, что нет никакой заинтересованности у ГБР в получении именно показаний, то есть позиции и свидетельств Петра Порошенко. Эти вызовы на допросы вообще не об этом. Мы неоднократно предлагали в любую дату организовать полноценную беседу, чтобы мы не прерывались на произвольные сроки. Чтобы нам в конце одного допроса не вручали повестки на следующий допрос с произвольной датой. Но это их не устраивает.

Им нужно, чтобы раз в несколько дней происходило то, что происходит сейчас: чтобы была толпа перед входом, чтобы были крики, чтобы потом мы проходили в здание ГБР и в течение нескольких часов отвечали на абсурдные вопросы", - отметил адвокат.

Он констатировал, что смена руководителя Государственного бюро расследований не повлияла на установление принципа верховенства права и законности в этом правоохранительном органе.

Читайте также: Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань

"Хочу отметить, что с увольнением Трубы линия поведения ГБР не изменилась. Те 16 производств, которые существуют и были заведены по заявлениям Портнова, и которые, как мы сейчас достоверно знаем, согласовывались Трубой с Офисом президента. После увольнения Трубы отношение к ним и поведение не изменилось. Все в силе, те установки, которые были озвучены на пленках летом, сейчас - в январе 2020 года - остаются неизменными. С приходом Ирины Венедиктовой к руководству ГБР ничего не изменилось в этом вопросе. И те, кто считают, что новое руководство что-то поменяло в этом вопросе, ошибаются. Это не так ", - подчеркнул Новиков.