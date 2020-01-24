 В Киеве есть около 300 тысяч мест, где можно припарковать автомобиль, - советник Кличко Бахматов

Об этом заявил советник Киевского городского главы Максим Бахматов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Только за КП "Киевтранспарксервис" закреплено более тысячи парковочных площадок почти на 50 000 паркомест. Есть в столице и 59 коммерческих паркингов на более чем 14,5 тысяч паркомест. 48 бесплатных площадок возле торговых центров и магазинов вмещают более 24 000 автомобилей. Кроме того, в Киеве есть примерно 300 000 мест, где парковка не запрещено Правилами дорожного движения", - сообщил Бахматов.

По мнению Бахматова, город создал для водителей достаточное количество возможностей, и оправданий для нарушителей быть не может.

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"Контроль за соблюдением правил парковки и уплатой парковочных услуг мы будем усиливать. За прошедшую неделю со столичных улиц эвакуировали 615 автомобилей, инспекторы по парковке вынесли более 700 постановлений. У нас хорошая динамика, и "географию" очистки улиц мы постепенно расширяем", — отметил Бахматов.

В пресс-службе КГГА добавили, что на улицах столицы каждый день работают в среднем 22 эвакуатора.

"С начала работы в июле 2019 к 19 января 2020 со столичных улиц эвакуировали 3803 автомобиля. Инспекторы по парковке наложили 7625 административных взысканий в виде штрафа на сумму 3 млн 283 тыс. 695 грн", — добавили в пресс-службе.

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