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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2301) парковка (240) Бахматов (3)

 В Киеве есть около 300 тысяч мест, где можно припарковать автомобиль, - советник Кличко Бахматов

В столице действует более 1000 только муниципальных парковочных площадок. Этого достаточно, чтобы водители не подвергались штрафам за неправильную парковку или риску эвакуации авто.

Об этом заявил советник Киевского городского главы Максим Бахматов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Только за КП "Киевтранспарксервис" закреплено более тысячи парковочных площадок почти на 50 000 паркомест. Есть в столице и 59 коммерческих паркингов на более чем 14,5 тысяч паркомест. 48 бесплатных площадок возле торговых центров и магазинов вмещают более 24 000 автомобилей. Кроме того, в Киеве есть примерно 300 000 мест, где парковка не запрещено Правилами дорожного движения", - сообщил Бахматов.

По мнению Бахматова, город создал для водителей достаточное количество возможностей, и оправданий для нарушителей быть не может.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киеве подорожает парковка, - Рахматуллин

"Контроль за соблюдением правил парковки и уплатой парковочных услуг мы будем усиливать. За прошедшую неделю со столичных улиц эвакуировали 615 автомобилей, инспекторы по парковке вынесли более 700 постановлений. У нас хорошая динамика, и "географию" очистки улиц мы постепенно расширяем", — отметил Бахматов.

В пресс-службе КГГА добавили, что на улицах столицы каждый день работают в среднем 22 эвакуатора.

"С начала работы в июле 2019 к 19 января 2020 со столичных улиц эвакуировали 3803 автомобиля. Инспекторы по парковке наложили 7625 административных взысканий в виде штрафа на сумму 3 млн 283 тыс. 695 грн", — добавили в пресс-службе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - украинца оштрафовали на 150 евро за неправильную парковку возле Украинского дома в Давосе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171766
 
 
 Топ комментарии
 
Дивлячись де вони, ті парковочні місця.
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Я Вас умоляю...Попробуйте запарковаться в Филаделфии, будете иметь такие нервы, шо я б не пожелал своей любимой теще.
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А паркують свої автівки на газонах.
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Дивлячись де вони, ті парковочні місця.
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Я Вас умоляю...Попробуйте запарковаться в Филаделфии, будете иметь такие нервы, шо я б не пожелал своей любимой теще.
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даже не пытаюсь, надо в центр Фила?
Septa is the answer - никому етот головняк с парковкой не нужен... слава богу не часто
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Ну так, но я общественный транспорт терпеть ненавижу, собственно, как и саму концепцию большого города. Поэтому и живу в натуральной сельской местности. Woods, cornfields, hillbillies, and 20 min. ride to King of Prussia Mall В Киеве есть около 300 тысяч мест, где можно припарковать автомобиль, - советник Кличко Бахматов - Цензор.НЕТ 4270
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а кто ж его тот общественный любит, но иногда по работе надо, а там уже хлопцы подбирают...
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У меня сейчас большой заказ в работе, Католическая церковь в South Philly,Old City, ( скамейки, 32 штуки по 16 feet,со спинками, резьба, white oak), приходится мотаться туда...
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и как решаешь с парковкой?
не не люблю я центр - день там можно кататься и парковки не найдешь, а если найдешь по счастью, то от нее до куда тебе надо еще вертолетом нужно лететь
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Падре мне и моим аскерам свое место уступает, сам пешком ходит, пока работа не закончится. Плюс тут таки имеется - 4 блока от Italian Market, вчера там свежего осьминога купил, из Atlantic City, там их divers добывают, на old shipwrecks.
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хотя у церкви должен быть свой паркинг лот..
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Та нема. Это ж Old City, у церкви 4 зарегистрированных места, вдоль тротуара.
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В Києві десь мільйона 2 дорослих. 300 тис. місць на 2 млн. достатньо?
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Более чем. В Европе ситуация не лучше. И никто улучшать не собирается, город - для людей а не для машин.
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Конечно.
Например, на крыше каждого киевского дома, можно припарковать несколько автомобилей.

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А паркують свої автівки на газонах.
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Ну почему эти горе советники не пользуются головой по прямому назначению, как то думать? Им головой лишь бы кушать да болтать языком. А ведь говорилось на одном радио - не болтайте ерундой! Так нет, болтают! Машиномест в Киеве явно недостаточно. А оно нас убеждает, извиняюсь, что висячий лучше стоячего!!!
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Без проблем:
Паркуешься на М "Лісова" и едешь на метро "Университет".
х
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