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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2307) Стефанчук Руслан (118)

 В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он нуждается в доработке, - Стефанчук

В Верховной Раде Украины подготовили проект закона Украины "О всеукраинском референдума", однако он еще нуждается в доработке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook замглавы парламента Руслана Стефанчука, сегодня состоялос очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии.

"Сегодня под председательством первого заместителя председателя Верховной рады Украины состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, на котором обсуждался подготовленный проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.

Законопроект не является окончательной редакцией, он еще требует существенной доработки.

"Во время его разработки уже было достигнуто соглашение между участниками группы по таким существенным и дискуссионным вопросам, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в проведении референдума, а также терминологически приведены нормы законопроекта в соответствие с Избирательным кодексом Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" предлагает Раде развивать пять ключевых направлений народовластия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас нет понятия, что такое закон. Надо урегулировать, - Стефанчук

В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он нуждается в доработке, - Стефанчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171765
 
 
 Топ комментарии
 
А результат такого референдуму відомий наперед... В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1795

В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6300

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Первый надо провести по вопросу ликвидации ОПГ "Слуги народа" !
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народ сам начисляет миллионные зарплаты вам и себе минималку и живет припеваючи, народовластвуя,
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Вы за стать субьектом россфедерации? Или
Вы поддерживаете идею стать частью росии?
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А результат такого референдуму відомий наперед...

В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6300

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Первый надо провести по вопросу ликвидации ОПГ "Слуги народа" !
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В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3971 AbOriginal_UA
Первый надо провести по вопросу ликвидации ОПГ "Слуги народа" !

А вони мають план на керування Україною на 100 років... В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6294

В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9078
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Никаких референдумов!!!
Пусть нынешняя власть не снимает с себя ответственность.
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нет, не хитрые, а умные: развести лоха, ограбить его и ещё потом сделать виноватым. Не забывайте, вся ЦВК принадлежит зеленскому, считать будут так, как нужно Бене.
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Проведіть референдум щоб зарплати депутатам України та іншим чиновникам зрівняти із звичайними громадянами.
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какой к ибеням референдум во время войны?
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Что-то говенцом запахло так, зелёненьким.
То в ГБР неизвестные сидят в форме, то референдум зебилам захотелось во время войны....🤔🤔🤔
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с таким наридом только референдумы и проводить...
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Этот правдоруб уже с тещиной квартиры съехал и деньги в бюджет вернул?.
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Підготують,щоб населення проголосувало проти ЄС і НАТО.Зараз будь-то більшість за.Але після референдумів все буде навпаки.
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если будет референдум...та даже просто опрос - поддерживаете ли вы физическое устранение (через повешение) коррупционеров и взяточников - явка будет 100 процентной...
более того - 99 процентов будут настаивать на личном участии..(1 процент - крови боятся))))
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А ДАВАЙТЕ ПРОВЕДЁМ РИФИРЕНДУМ!

На тему: какую зарплату платить чиновникам?
Варианты ответов:
1. Минималку.
2. Они сами должны доплачивать.
3. Уволить всех нахрен!

КАК РЕШЫТ НАРОД - ТАК И БУДЕТ!
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народу низзя 3 вопроса...ниасилит.максимум 2
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Там всё ясно: 4млрда грн выделенные на перепись стырили, а Дубилет посчитал по кол-ву номеров операторов моб. сетей... но у многих по два три номера....
Это что по потреблению муки в Украине где то было 29 млн человек...
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Про 73% вже наслухались. Тепер будуть бити референдумами.
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первый вопрос референдума нужны ли Украине слуги каломыйского? второй - нужен ли Украине лугандон?
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