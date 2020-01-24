 В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он нуждается в доработке, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook замглавы парламента Руслана Стефанчука, сегодня состоялос очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии.
"Сегодня под председательством первого заместителя председателя Верховной рады Украины состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, на котором обсуждался подготовленный проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.
Законопроект не является окончательной редакцией, он еще требует существенной доработки.
"Во время его разработки уже было достигнуто соглашение между участниками группы по таким существенным и дискуссионным вопросам, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в проведении референдума, а также терминологически приведены нормы законопроекта в соответствие с Избирательным кодексом Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" предлагает Раде развивать пять ключевых направлений народовластия.
Вы поддерживаете идею стать частью росии?
Первый надо провести по вопросу ликвидации ОПГ "Слуги народа" !
А вони мають план на керування Україною на 100 років...
Пусть нынешняя власть не снимает с себя ответственность.
То в ГБР неизвестные сидят в форме, то референдум зебилам захотелось во время войны....🤔🤔🤔
более того - 99 процентов будут настаивать на личном участии..(1 процент - крови боятся))))
На тему: какую зарплату платить чиновникам?
Варианты ответов:
1. Минималку.
2. Они сами должны доплачивать.
3. Уволить всех нахрен!
КАК РЕШЫТ НАРОД - ТАК И БУДЕТ!
Это что по потреблению муки в Украине где то было 29 млн человек...