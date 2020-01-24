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Все про:Болгария (356) Россия (74810) дипломаты (361) persona non grata (2)

 Болгария высылает из страны двух российских дипломатов, - посольство РФ

Болгария уведомила Российскую Федерацию об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство РФ в Болгарии.

Отмечается, что МИД Болгарии объявил персонами нон грата дипломата российского посольства и сотрудника торгового представительства России. Соответствующие ноты были вручены послу РФ в Болгарии, которого 24 января вызвали в министерство.

"Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - сообщили в посольстве РФ.

Как сообщалось ранее, болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся шпионажем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171762
 
   
 Топ комментарии
 
всі росіскіні дипломати є шпигунами та ворожими агентами.
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патамушта шо там водки больше не дают
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тоже почему то вспомнил. Руский водки нет иди домой.
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Тобто росіяни достали навіть своїх прихильників з Болгарії.
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всі росіскіні дипломати є шпигунами та ворожими агентами.
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Але у Болгарії росіяни усіх переконали, що Україна почала війну на Донбасі. А тут самі кацапів виганяють.
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Мы, болгары, не дураки, и сами знаем кто начал все в Донецке, Луганске и Славянске. Сами знаем, что российская войска и тогда и сейчас находится на территории Украины.
Поэтому даже те которые "любят" рашку за членство Болгарии в НАТО (свыше 50%) и за членство в ЕС (близко к 70%).
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Болгария поймала шпионов РФ, которые подрабатывали дипломатией(например наркотики в диппочте возили))
Из любого посольства Рашки можно высылать взад на Рашку всех "дипломатов" - не прогадаешь.
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