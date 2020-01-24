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 Экономика
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Все про:Укрзализныця (1792) Deutsche Bahn (1)

 Ряд украинских бизнесменов поддержали партнерство между Deutsche Bahn и "Укрзализныцей", - СМИ

Сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn, анонсированное премьер-министром Алексеем Гончаруком в Давосе, поможет госкомпании стать на путь очищения от коррупции и позитивно скажется на ее доходности.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение о партнерстве УЗ и DB высказали изданию Liga.net представители украинского бизнеса.

"Мультинациональные компании приводят с собой стандарты, правильный, чистый лоббизм, давление посольств, адекватно работающие наблюдательные советы. Если такие компании нарушают антикоррупционные стандарты, их преследуют по всему миру. Сотрудничество с иностранцами - путь очищения от коррупции, и нам стоит идти по нему намного быстрее, чем мы делаем до сих пор. Думаю, любое взаимодействие с международным, высокоэффективным оператором будет полезно для УЗ", - считает совладелец и СЕО порта TIS Андрей Ставницер.

По его мнению, "Укрзализныця" долгое время была "разменной монетой" в политических переговорах, что вело к частой смене не только руководства, но и региональных руководителей. Все это, считает Ставницер, негативно сказывалось на эффективности работы компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты с "Deutsche Bahn", - Гончарук

Основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа также согласился с этим мнением. По его словам, внешний независимый консультант или менеджер мог бы помочь компании решить проблемы с эффективностью компании намного быстрее.

"Основная помощь от немецких специалистов для УЗ может заключаться в том, что они смогут убедить правительство превратить "Укрзализныцю" в компанию ориентированную на прибыль. Если наши железнодорожники и чиновники будут прислушиваться к рекомендациям немецких специалистов, позитивный эффект для компании может составить около 10 млрд грн в год", - отметил Мазепа.

Источник: https://censor.net.ua/n3171760
 
 
 Топ комментарии
 
Правительство не хочет тратить государственные деньги на модернизацию этой компании. Потому наняло для консультаций Deutsche Bahn. И вероятно, это подготовка к приватизации с надеждой, что немцы купят УЗ и сами понесут эти затраты.

В то время, когда Deutsche Bahn сам испытывает финансовые трудности и у себя дома в Германии не может профинансировать модернизацию. Потому правительству Германии пришлось ввести 10 лётную программу модернизации железной дороги. И на эти цели будет потрачено 50 млрд евро государственных средств. Cсылка на новость: https://www.dw.com/en/germany-to-inject-extra-50-billion-into-deutsche-bahn-rail-network-reports/a-48043781

Deutsche Bahn не может инвестировать в железные дороги дома. Так с чего вы взяли, что он это будет делать у нас? Или каким другим магическим способом эта компания может помочь Украине?
Вернивский
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Ранее на такие грабли наступила Великобритания. В свое время даже большая поклонница приватизации не рискнула приватизировать железную дорогу. И на все вопросы отвечала: «Приватизация железных дорог станет нашим Ватерлоо.».

Тетчер не рискнула, но рискнул ее приемник Мейджор. Правительство устало бесконечно субсидировать убыточное направление и хотело побыстрее от него избавиться. Потому железную дорогу приватизировали, а правительство начало снижать субсидии на железные дороги.

Через несколько лет после приватизации произошло несколько крупных аварий. В 1997 авария в Саутхоле, погибло 7 человек, пострадало 139. В 1999 в Лэдброк Гроув, погиб 31 человек, пострадало 417. И в 2000 в Хатфилде, погибло 3, пострадало 70. Эти катастрофы подорвали доверие к приватизации. И после последней аварии было проведено расследование, которое показало, что причиной аварии была изношенность инфраструктуры, которую почему-то частная компания не спешила менять.

В конечном итоге, ситуация закончилась тем, что государство увидело нежелание частного сектора инвестировать и ему пришлось снова увеличить субсидирование железных дорог. Компания частная, но не расходы все равно оплачивает налогоплательщик.
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Особливо заяви про «нянєк для інвєстарав» -це просто як магнітом для інвесторів із Німеччини.
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Виявляється все робиться дуже просто -

"Основная помощь от немецких специалистов для УЗ может заключаться в том, что они смогут убедить правительство превратить "Укрзализныцю" в компанию ориентированную на прибыль... ", - отметил Мазепа. Источник: https://censor.net.ua/n3171760
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Ого, какая мудрость, и как мы до этого сами не дошли? И что, теперь народ перестанет в электричках ездить без билетов, и бить проводников?
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Гончарука уже явно недостаточно, чтобы кого-то в чем-то убедить.
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Пока каждый Украинец не изменится, не почувствует личную ответственность за судьбу Родины, за собственные решения и действия, ничего не изменится. А пока все как в совке, или при царе, все надежды на "мудрость" начальника, а когда уже вообще труба, а с дивана слазить не хочется, зовут варягов, иноземцев...
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вот только Deutsche Bahn не поддержал гончарука в его отрывах от реальности.
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Правительство не хочет тратить государственные деньги на модернизацию этой компании. Потому наняло для консультаций Deutsche Bahn. И вероятно, это подготовка к приватизации с надеждой, что немцы купят УЗ и сами понесут эти затраты.

В то время, когда Deutsche Bahn сам испытывает финансовые трудности и у себя дома в Германии не может профинансировать модернизацию. Потому правительству Германии пришлось ввести 10 лётную программу модернизации железной дороги. И на эти цели будет потрачено 50 млрд евро государственных средств. Cсылка на новость: https://www.dw.com/en/germany-to-inject-extra-50-billion-into-deutsche-bahn-rail-network-reports/a-48043781

Deutsche Bahn не может инвестировать в железные дороги дома. Так с чего вы взяли, что он это будет делать у нас? Или каким другим магическим способом эта компания может помочь Украине?
Вернивский
 показать весь комментарий
 
 
Ранее на такие грабли наступила Великобритания. В свое время даже большая поклонница приватизации не рискнула приватизировать железную дорогу. И на все вопросы отвечала: «Приватизация железных дорог станет нашим Ватерлоо.».

Тетчер не рискнула, но рискнул ее приемник Мейджор. Правительство устало бесконечно субсидировать убыточное направление и хотело побыстрее от него избавиться. Потому железную дорогу приватизировали, а правительство начало снижать субсидии на железные дороги.

Через несколько лет после приватизации произошло несколько крупных аварий. В 1997 авария в Саутхоле, погибло 7 человек, пострадало 139. В 1999 в Лэдброк Гроув, погиб 31 человек, пострадало 417. И в 2000 в Хатфилде, погибло 3, пострадало 70. Эти катастрофы подорвали доверие к приватизации. И после последней аварии было проведено расследование, которое показало, что причиной аварии была изношенность инфраструктуры, которую почему-то частная компания не спешила менять.

В конечном итоге, ситуация закончилась тем, что государство увидело нежелание частного сектора инвестировать и ему пришлось снова увеличить субсидирование железных дорог. Компания частная, но не расходы все равно оплачивает налогоплательщик.
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Лишились дрібниці - якось вмовити німців Ряд украинских бизнесменов поддержали партнерство между Deutsche Bahn и "Укрзализныцей", - СМИ - Цензор.НЕТ 6383
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не понял. а при чем здесь "украинские бизнесмены" к госпредприятию? кто они такие чтобы чтото потдерживать?
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