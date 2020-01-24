 Ряд украинских бизнесменов поддержали партнерство между Deutsche Bahn и "Укрзализныцей", - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение о партнерстве УЗ и DB высказали изданию Liga.net представители украинского бизнеса.
"Мультинациональные компании приводят с собой стандарты, правильный, чистый лоббизм, давление посольств, адекватно работающие наблюдательные советы. Если такие компании нарушают антикоррупционные стандарты, их преследуют по всему миру. Сотрудничество с иностранцами - путь очищения от коррупции, и нам стоит идти по нему намного быстрее, чем мы делаем до сих пор. Думаю, любое взаимодействие с международным, высокоэффективным оператором будет полезно для УЗ", - считает совладелец и СЕО порта TIS Андрей Ставницер.
По его мнению, "Укрзализныця" долгое время была "разменной монетой" в политических переговорах, что вело к частой смене не только руководства, но и региональных руководителей. Все это, считает Ставницер, негативно сказывалось на эффективности работы компании.
Основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа также согласился с этим мнением. По его словам, внешний независимый консультант или менеджер мог бы помочь компании решить проблемы с эффективностью компании намного быстрее.
"Основная помощь от немецких специалистов для УЗ может заключаться в том, что они смогут убедить правительство превратить "Укрзализныцю" в компанию ориентированную на прибыль. Если наши железнодорожники и чиновники будут прислушиваться к рекомендациям немецких специалистов, позитивный эффект для компании может составить около 10 млрд грн в год", - отметил Мазепа.
"Основная помощь от немецких специалистов для УЗ может заключаться в том, что они смогут убедить правительство превратить "Укрзализныцю" в компанию ориентированную на прибыль... ", - отметил Мазепа. Источник: https://censor.net.ua/n3171760
В то время, когда Deutsche Bahn сам испытывает финансовые трудности и у себя дома в Германии не может профинансировать модернизацию. Потому правительству Германии пришлось ввести 10 лётную программу модернизации железной дороги. И на эти цели будет потрачено 50 млрд евро государственных средств. Cсылка на новость: https://www.dw.com/en/germany-to-inject-extra-50-billion-into-deutsche-bahn-rail-network-reports/a-48043781
Deutsche Bahn не может инвестировать в железные дороги дома. Так с чего вы взяли, что он это будет делать у нас? Или каким другим магическим способом эта компания может помочь Украине?
Вернивский
Тетчер не рискнула, но рискнул ее приемник Мейджор. Правительство устало бесконечно субсидировать убыточное направление и хотело побыстрее от него избавиться. Потому железную дорогу приватизировали, а правительство начало снижать субсидии на железные дороги.
Через несколько лет после приватизации произошло несколько крупных аварий. В 1997 авария в Саутхоле, погибло 7 человек, пострадало 139. В 1999 в Лэдброк Гроув, погиб 31 человек, пострадало 417. И в 2000 в Хатфилде, погибло 3, пострадало 70. Эти катастрофы подорвали доверие к приватизации. И после последней аварии было проведено расследование, которое показало, что причиной аварии была изношенность инфраструктуры, которую почему-то частная компания не спешила менять.
В конечном итоге, ситуация закончилась тем, что государство увидело нежелание частного сектора инвестировать и ему пришлось снова увеличить субсидирование железных дорог. Компания частная, но не расходы все равно оплачивает налогоплательщик.