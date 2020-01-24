 Мыть руки, кашлять в салфетки и избегать контакта с животными, - ВОЗ рассказала, как уберечься от нового коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Соответствующая инфографика опубликована на сайте Центра общественного здравоохранения Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"Было бы целесообразно снизить общий риск возникновения ОРВИ во время путешествия в районы пораженных районов (или сейчас из города Ухань) путем:
- ухода от тесного контакта с людьми, которые страдают ОРВИ;
- частого мытья рук, особенно после непосредственного контакта с больными людьми или их окружением;
- избегать тесного контакта с живыми или мертвыми домашними или дикими животными;
- путешественникам с симптомами острой респираторной инфекции следует придерживаться этикета кашля (поддерживать расстояние, прикрывать кашель и чихание одноразовыми салфетками или одеждой и мыть руки)", — сказано в сообщении.
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В ВОЗ отметили, что новый коронавирус вызывает пневмонию, каждый четвертый случай заболевания является тяжелым, а потенциал и способы передачи вируса пока неясны.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.
Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.
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23 января в Минздраве сообщили, что санитарно-карантинные подразделения Украины будут спрашивать о самочувствии у пассажиров самолетов, прилетевших из Китая. Это нужно, чтобы избежать попадания на территорию нашей страны нового коронавируса.
шо тa новое... ето даже не стоя в гамаке...хм
10 апреля
@buch1004
Коммунисты, вперед! Более 30 медицинских работников больницы "Сехэ" организовали ударную бригаду по противодействию пневмонии. Медики отправятся работать в больницу Уханьского общества Красного Креста. Надпись на флаге: Партком терапевтического отделения. via daokedao
Наверно тайные соратники Супрун решили всех малороссов уничтожить...
«Это первая новая антивирусная терапия гриппа с новым механизмом действия, одобренная FDA почти за 20 лет… Этот новый препарат предоставляет важный дополнительный вариант лечения», - отметил комиссар FDA Скотт Готлиб (Scott Gottlieb), доктор медицинских наук. По его словам, несмотря на то что для лечения гриппа существует несколько противовирусных препаратов, одобренных FDA, они не заменяют ежегодную вакцинацию. «Сезон гриппа уже начался, и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) рекомендуют вакцинироваться до конца октября, так как вакцинация против сезонного гриппа является одним из наиболее эффективных и безопасных способов защитить себя, свою семью и сообщество от гриппа и серьезных осложнений, связанных с гриппом, что может привести к госпитализации», - подчеркнул он.
Грипп является инфекционным заболеванием органов дыхания, вызванным вирусами гриппа. «Когда лечение начнется в течение 48 ч после того, как пациент заболел гриппом, противовирусные препараты могут уменьшить выраженность симптомов и сократить время протекания болезни», - отметила Дебра Бирнкрант (Debra Birnkrant), директор отдела антивирусных препаратов в Центре по оценке и исследованию лекарственных средств (Center for Drug Evaluation and Research) FDA.
Безопасность и эффективность балоксавир марбоксила, противовирусного препарата в виде единой пероральной дозы, были продемонстрированы в ходе 2 рандомизированных контролируемых клинических исследований, в которых приняли участие 1832 пациента. Участникам было назначено применять препарат исследования, плацебо либо другую противовирусную терапию гриппа в течение 48 ч после выявления гриппа. В обоих исследованиях пациентам, получавшим балоксавир марбоксил, понадобилось меньше времени для облегчения симптомов по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Во втором исследовании не было никакой разницы во времени для облегчения симптомов между пациентами, которые принимали балоксавир марбоксил и получавшими альтернативную терапию.
Наиболее частыми побочными реакциями у пациентов, принимавших балоксавир марбоксил, были диарея и бронхит.
Xofluza был удостоен приоритетного рассмотрения, согласно которому целью FDA является принятие мер по заявке в ускоренные сроки, когда управление определяет, что в случае одобрения препарат значительно улучшит безопасность или эффективность лечения, диагностики или профилактики серьезного заболевания. - https://www.apteka.ua/article/477477
від однійєї назви грип відступайєпоганяло всі віруси проганяло