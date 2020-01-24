 Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - "Нафтогаз". СПИСОК

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения", - сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что, согласно постановлению правительства, производители должны или соблюдать уровень расчетов не ниже 90%, или заключить договор о реструктуризации задолженности. Также они могут согласовать график погашения долгов до 2021 года.

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"Во всех остальных случаях Нафтогаз не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и заключения с ними актов передачи-приемки газа на льготных условиях", - подытожили в "Нафтогазе".

Перечень компаний-должников опубликован в таблице.

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