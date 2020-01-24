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 Общество
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Все про:долг (1114) Нафтогаз (2855) теплосеть (100)

 Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - "Нафтогаз". СПИСОК

Производители тепла задолжали "Нафтогазу" 454,4 млн гривен. Они должны расплатиться до 25 января или реструктуризировать свою задолженность. Если этого не сделать, люди останутся без тепла.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения",  - сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что, согласно постановлению правительства, производители должны или соблюдать уровень расчетов не ниже 90%, или заключить договор о реструктуризации задолженности. Также они могут согласовать график погашения долгов до 2021 года.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять $5 млрд, которые мы получили, и вернуть их "Газпрому", - Коболев. ВИДЕО

"Во всех остальных случаях Нафтогаз не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и заключения с ними актов передачи-приемки газа на льготных условиях", - подытожили в "Нафтогазе".

Перечень компаний-должников опубликован в таблице.

Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - Нафтогаз 01Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - Нафтогаз 02Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - Нафтогаз 03

Также на Цензор.НЕТ: Это не мы отказались покупать газ из РФ, а "Газпром" перекрыл поставки газа в Украину в 2014 году, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3171753
 
 
 Топ комментарии
 
Брехня! Скільки їздив у маршрутках, то поминають "сивочолого", а от "зелібобу" ще ні.
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Брехня! Скільки їздив у маршрутках, то поминають "сивочолого", а от "зелібобу" ще ні.
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Та не вигадуй, а то ніс в тебе виросте як в Буратіно
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Як це "поминають сивочолого"?..Сивочолий ще живий,вискочив сьогодні з допиту ДБР...Каже,що запропонував їм дати свідчення по всім десяткам справ відразу...Ті ошизіли і відпустили,навіть заяву не взяли від родичів "сотні"...
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наверное кричали- вернить парашенку и свинярчуков?
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А сегодня принесли платежку , абонплату за газ, а кто против тот огенд *******.
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за отопление 1500 грн. за одну комнату, за прошлый месяц... отакое....
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Голосували за зебілів? - Тепер грійтеся біля вогнищ на вулиці. Скільки там тої зими залишилося..😕
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З тобою чорт та пуйлостан, тема абонплати за газ теж від зебілів? а Коболева з мамою теж зебіли поставили?
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Шоти ти розскиглівся? За увесь той бедлам в країні відповідає лише Вофка Сопля і слуги урода. І крапка.
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при этом цена газа стала больше против цены за декабрь
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А ціна за опалення за грудень після "зменьшення" ціни на газ на 30 % стала вище аніж у листопаді. А рік назад ціна на газ була нижчою аніж зараз після так зв зниження ціни. Обпилися дурману зелені потвори ? Оманського курдуплика на гілля !
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Хіба що зменшилися в форматі і величині бланку 😕
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как они считали,там одно Счастье 550 млн должны!
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Вот бы Украина была в Африке. Кацапам кукиш бы показали с их газом.
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В переліку є "сюрреалізм" - м. Чугуїв, Нафтогазовидобувна Компанія ДВ ТОВ заборгувала за газ 12 873 437,91 грн
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выход лдин - покупать $ вместо оплаты за отопление,
хотя бы пол года, пусть депутатское шакальё повеселится
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Главное ОРДЛО никто ничего не отключает. Хоть те уже 6-й год не платят ни за свет ни за газ ни за воду. Делайте вывод. Если у вас в руках оружие то вам нечего бояться комунальщиков и все чиновники вам жопу лижут.
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