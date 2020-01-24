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Все про:Кабмин (11542) назначение (1538) председательство (20)

 Кабмин назначил руководителей в ряд государственных ведомств

Кабинет министров Украины принял кадровые решения по ряду государственных ведомств. В частности, правительство назначило главой Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, заместителем главы Национального агентства по вопросам государственной службы - Елену Дрощенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что главой Государственного космического агентства назначен Владимир Усов, заместителем главы Государственной налоговой службы - Михаил Титарчук, Владимир Мозгунов назначен членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Кабмин также согласовал назначение исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Синицу, временного исполняющего обязанности директора ГП "Украинский центр "Безопасность" Владимира Пикуза, временного исполняющего обязанности главы ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Голодницкого.

Кроме того, правительство уволило с должностей директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Олега Бабенко (в связи с выходом на пенсию) и трех вице-президентов ГП "Национальная атомная энергетическая компания "Энергоатом": Александра Шавлакова, Айсина Айдына, Владимира Пышного.

Также объявлены конкурсы на должности заместителя государственного секретаря Кабинета министров Украины, заместителя главы Укргосархива и первого заместителя главы Государственной фискальной службы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171750
 
 
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Ну що там... німці приїдуть укрзалізницею керувати ?
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Опять лысый в пролёте.
За, что дауна обидели не понятно.
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Вже всіх бєніних шавок на посади розмістили?
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