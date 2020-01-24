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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3024) Минюст (1473) Европейский суд по правам человека (642) Логвинский (102) Севостьянова (48) САП (1239) Бабин (61)

 "Дело Золотого мандарина": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре. ФОТОрепортаж

По информации Национального антикоррупционного бюро, еще в 2015-2016 годах Георгий Логвинский с сообщниками с помощью топ-чиновников Минюста украл у государства 54 миллиона гривень. Для реализации преступной схемы ввели в заблуждение Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает с зала заседания суда корреспондент Цензор.НЕТ.

Утром бывший правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Борис Бабин дал показания прокуратуре. На основе полученной от него информации, САП изменила ходатайство по поводу меры пресечения - со взятия под стражу на домашний ночной арест. Бабина обвиняют в участии в преступной группировке, которая организовала кражу бюджетных средств под прикрытием решения ЕСПЛ.

Дело Золотого мандарина: САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре 01

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, а также экс-нардеп Сергей Высоцкий, адвокат Устиненко и глава правления Крымско-татарского ресурсного центра Эскендер Бариев готовы взять Бабина на поруки.

Также смотрите: САП: Экс-уполномоченный по делам ЕСПЧ, экс-первый замминистра юстиции и еще 4 лица подозреваются в завладении 54 млн грн. ВИДЕО

По версии САП главой преступной группировки был бывший нардеп Георгий Логвинский. Также в ней участвовала бывший первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая (Севостьянова).

Как отметил прокурор, по показаниям Бабина, Логвинский и Севостьянова осуществляли на него давление, при этом скрыв ряд обстоятельств дела. Координация преступной группировки, по мнению прокуратуры, осуществлялась из фирмы брата Логвинского.

Дело Золотого мандарина: САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре 02

Борис Бабин заявил, что не считает себя членом преступной группировки. Он отметил, что считал, что действует в интересах государства Украины на основании информации и документов, полученных от Севостьяновой и Логвинского.

В частности, он подписал декларацию о выделении нескольких дел из большого количества, которые проходят через Уполномоченного, в отдельную группу для рассмотрения в ЕСПЛ. Бабин заверил, что не намерен скрываться от следствия. Он подчеркнул, что является учёным и зарабатывает на жизнь своей репутацией.

Дело Золотого мандарина: САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре 03

Напомним, что 22 января экс-правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин сообщил о попытке САП вручить ему подозрение.

В НАБУ сообщили, что вручили шесть подозрений по так называемому делу "Золотого мандарина". Среди подозреваемых - бывший уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ (эту должность занимал Борис Бабин), бывший первый заместитель министра юстиции (это была Наталья Бернацкая), три человека из окружения бывшего народного депутата (компанию "Золотой мандарин" связывают с Георгием Логвинский, в материалах НАБУ указан как "депутат Л.") и бенефициар частной компании.

В 2000-х годах компания "Золотой мандарин ойл" передала "Киевэнерго" на хранение 41 тыс. тонн мазута, та позже его вернуть отказалась. Компания "Золотой мандарин" не обратилась в исполнительную службу, а пошла в Европейский суд по правам человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП пытались вручить мне подозрение, - экс-представитель президента в оккупированном Крыму Бабин (обновлено)

Следствие считает, что истец скрыл от ЕСПЧ часть обстоятельств дела, и в результате компания получила решение о компенсации 54,179 млн гривен. Минюст рассмотрел эту ситуацию, а в 2015 году уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабин подписал документ об урегулировании спора.

ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты Украиной дополнительной компенсации компании "Золотой мандарин", обязав Украину исполнить только решения судов по возврату компании стоимости мазута. Украина выплатила компенсацию из госбюджета, а затем в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" по возврату этих средств.

То есть фактически долг вместо частной компании выплатило государство, что привело к убытку в размере 54,179 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3171749
 
 
 Топ комментарии
 
Страна не пуганых идиотов. Украдено десятки миллионов народных денег е ему присудили наночь домой приходить. А ниче что все работяги страны так же пожизненно осуждены приходить ночевать домой? Или для чинуш ето самое суровое наказание не шляться ночами по ночным клубам и проституткам. Так Кива вон и днем дрочит на глазах миллионов "Дело Золотого мандарина": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре - Цензор.НЕТ 399
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3 января 2017 года Георгий Логвинский был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это наивысшая занимаемая должность на международной парламентской арене, за всю историю Украины.

"Дело Золотого мандарина": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре - Цензор.НЕТ 406
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Страна не пуганых идиотов. Украдено десятки миллионов народных денег е ему присудили наночь домой приходить. А ниче что все работяги страны так же пожизненно осуждены приходить ночевать домой? Или для чинуш ето самое суровое наказание не шляться ночами по ночным клубам и проституткам. Так Кива вон и днем дрочит на глазах миллионов "Дело Золотого мандарина": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре - Цензор.НЕТ 399
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Крали всі разом, усім Мін'юстом, так, що не те, що нікого посадити, а й нікому садити.
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Работник Минюста.
Рябошапкин-жена и дети граждане Франции. С 2010 вечный борец с коррупцией - Директор Бюро з питань антикорупційної політикиСекретаріату Кабінету Міністрів України; -керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики; 2014- є заступником міністра з питань боротьби з корупцією; координує та контролює діяльність Департаменту антикорупційної політики; З травня 2019 - заступник Глави Адміністрації Зеленського, член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції. З червня 2019 року - Голова Національної ради з питань антикорупційної політики.
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Отак подивитися на оте все, то й дійсно, Зеленський виявиться найчеснішим. Тут явно якась селекція - відбір у державні структури лише особливо безчесних і віроломних, щоб без користі, й більше шкоди державі.
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******** дал мазут, "Киевэнерго" его использовало, но деньги не заплатило, ******** получил их по решению суда. Логично и правильно. В чем прикол?
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ну, так читай! То вже проблеми держави в стосунках з олігархом!
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Нихрена некому не будет. Хоть 520 лямов украли.
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Логвинский выступал против уничтожения комиссии по морали в 2015 году. Надо понимать некоторая часть религиозных ортодоксов мешает либерастам.
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Т.е. событие вписывается в парадигму иерусалимские против вавилонских.
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Вот это Боря полыхнул... не по-децки...
В споре двух предприятий умудрился отдать долг одного-другому государственными деньгами!
Недоглядел типа...
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Я не поняв, якщо "в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" по возврату этих средств. То есть фактически долг вместо частной компании выплатило государство, что привело к убытку в размере 54,179 млн гривен" - правда, то де збиток держави? Хіба що ахметівське Київенерго не виплачує кошти... але: є ж афльовані структури, повно таких, зокрема Бурштинська ТЕЦ та інші подібні!
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