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 В Китае удалось вылечить первого пациента с коронавирусом

Врачам удалось вылечить пациентку, которой был поставлен диагноз пневмония, спровоцированный коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информагентство "Sina" со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Пациентка, 56-летняя женщина, 10 января почувствовала жар и недомогание, вечером 15 января ее госпитализировали.

Обзор и тестирование, проведенные Национальной комиссией по здравоохранению, подтвердили, что это был первый подтвержденный случай пневмонии в городе с новым типом коронавирусной инфекции.

Медицинский персонал тщательно диагностировал и лечил заболевание. Состояние постепенно улучшалось, и температура тела была в пределах нормы в течение 6 дней. Значительно улучшились респираторные симптомы. Исследование показало, что воспаление было полностью устранено, и два новых типа тестов на нуклеиновую кислоту и на коронавирус были отрицательными.

Напомним, на данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае составляет 876 человек. Число погибших достигло 26.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) - городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших - 644. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два - в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3171746
 
 
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Ну и слава Богу. В Китае уже вылечили, а самокатчик только штаб создал. В Китае удалось вылечить первого пациента с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6258
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Часнику дали? А взагалі це добра новина.
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Тихо ти! А то знову часник в ціні виросте, як в 2009-му - буде дорожче золота.В Китае удалось вылечить первого пациента с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6136
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Смаженою рибою в карамельному сиропі.
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Мабуть знайшли антибіотик, який вбиває цей короновірус.
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не існує антибіотиків, які би вбивали вірус.
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Тоді підняли імунітет до рівня, який допомагає сам пригнічувати короновірус. Яка Ваша версія лікування?
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Та не можна підняти імунітет.
Симтоматично лікували, як і стандартну застуду.
Певно пацієнтка міцна попалась.
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Підняти імунітет воно можливо. Я так сам себе вилікував від двостороннього запалення легенів.
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тепер на основі її "матеріалу" можно проводить тести і іспити для виготовлення (спочатку лабораторного зразку) препарату для щеплення, суто від цього короновірусу...
лікарі - інфекціоністи чекали саме такого "подарунку"
і ще ж є записи, як і чим її лікували - то ця методика вже "полетіла" по шпиталям
(це моя думка...може в чомусь і не прав)
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пеніциліну шуганули - і нема віруса ))
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Какой антибиотик?
Руки помыл и всё, как рукой сняло!
Вам же тут на медне "медицинские светилы" из Мин. здрава Зе про это рассказывали.
Вот и сбылось!
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Когда посчитают убытки Китая от вируса, окажется что они превысили ВВП Украины в несколько раз, и на пару лет посадили ряд отраслей экономики. В любом случае тот, кому было выгодно, добился результата.
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Добра новина.Значить ще врятують багато людей
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Это они больницу только начали строить...а представляете что будет когда построят.... У Китаї вдалося вилікувати першого пацієнта з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3843
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Незачёт. К семейному врачу сначала надо было записаться.
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