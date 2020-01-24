 В Китае удалось вылечить первого пациента с коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информагентство "Sina" со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.
Пациентка, 56-летняя женщина, 10 января почувствовала жар и недомогание, вечером 15 января ее госпитализировали.
Обзор и тестирование, проведенные Национальной комиссией по здравоохранению, подтвердили, что это был первый подтвержденный случай пневмонии в городе с новым типом коронавирусной инфекции.
Медицинский персонал тщательно диагностировал и лечил заболевание. Состояние постепенно улучшалось, и температура тела была в пределах нормы в течение 6 дней. Значительно улучшились респираторные симптомы. Исследование показало, что воспаление было полностью устранено, и два новых типа тестов на нуклеиновую кислоту и на коронавирус были отрицательными.
Напомним, на данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае составляет 876 человек. Число погибших достигло 26.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) - городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших - 644. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два - в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель.
Симтоматично лікували, як і стандартну застуду.
Певно пацієнтка міцна попалась.
лікарі - інфекціоністи чекали саме такого "подарунку"
і ще ж є записи, як і чим її лікували - то ця методика вже "полетіла" по шпиталям
(це моя думка...може в чомусь і не прав)
Руки помыл и всё, как рукой сняло!
Вам же тут на медне "медицинские светилы" из Мин. здрава Зе про это рассказывали.
Вот и сбылось!