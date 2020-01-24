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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11542) климат (79) экология (1206)

 Кабмин создал межведомственную рабочую группу по вопросам преодоления последствий изменения климата

Правительство создало межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской комиссии "Европейское зеленое соглашение".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения. Украина хочет присоединиться к Соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что в следующий вторник, во время шестого заседания Совета ассоциации "Украина - Европейский Союз", будут обсуждаться, в частности, и вопросы сотрудничества по Европейскому зеленому соглашению.

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Рабочая группа будет временным консультативно-совещательным органом Кабинета Министров Украины. Ее возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3171745
 
 
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Краще би створили комісію з ліквідації надзвичайних наслідків правління некомпетентних урядовців.
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а місця тепленькі, робота "без шума и пыли"...і грошики не мінімалка )))
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Питання модернізації вітчизняних заводів, що належать "Ах, какому чєловєку", з метою зменшення викидів теж будуть підійматись? Чи це аби тілько побалакать і створити нову сцену шоу з зеленими зірками?
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а комиссии по высадке человека на Юпитер не будет?...
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Вулканьі вьібрасьівают больше, чем вся промьішленность за годьі. Єто тема для распила бабла - не более. Не говорите єто Грете Тумберг.
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