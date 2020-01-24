 Кабмин создал межведомственную рабочую группу по вопросам преодоления последствий изменения климата

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения. Украина хочет присоединиться к Соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что в следующий вторник, во время шестого заседания Совета ассоциации "Украина - Европейский Союз", будут обсуждаться, в частности, и вопросы сотрудничества по Европейскому зеленому соглашению.

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Рабочая группа будет временным консультативно-совещательным органом Кабинета Министров Украины. Ее возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.