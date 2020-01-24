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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вымогательство (306) Нацполиция (10788) ГБР (884)

 Патрульный в Киеве вымогал 150 тысяч долларов, его задержало ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудник Нацполиции обещал за эти деньги "решить вопрос" с угрозами, которые предприниматель получал в смс-ках. Теперь полицейскому грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В конце 2019 года частному предпринимателю начали поступать от неизвестных лиц смс с угрозами физической расправы. Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме 150 000 долларов США", — сказано в сообщении.

Полицейского и его подельника задержали 23 января во время получения от бизнесмена 40 тысяч долларов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сотрудник ГУ ГФС в Киевской области задержан при получении 20 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

"Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщения о подозрении", — добавили в ГБР.

Производство расследуют по ст. ч. 2 ст. 189 ККУ (вымогательство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Патрульный в Киеве вымогал 150 тысяч долларов, его задержало ГБР 01
Патрульный в Киеве вымогал 150 тысяч долларов, его задержало ГБР 02
Патрульный в Киеве вымогал 150 тысяч долларов, его задержало ГБР 03
Патрульный в Киеве вымогал 150 тысяч долларов, его задержало ГБР 04
Патрульный в Киеве вымогал 150 тысяч долларов, его задержало ГБР 05

Источник: https://censor.net.ua/n3171736
 
 
 Топ комментарии
 
Даже рюкзаков поперхнулся от такой наглости подчиненных)))
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ну нікуя себе ппсники розгулялися ...не по чину вимагають ...ну ні якісь там штука -дві баксів ...але 150 тисч це перебор ...це рівень підполковника як мінімум
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уровень начальника .полковника присвоить и в замы ....
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Бери выше - минимум уровень замминистра
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К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(с)
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Панять, прастить, штраф 1650 гривен, через год восстановление в должности через суд присяжніх.
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это нова рюкзачная мусарня- очьень важьно?
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странная сумма, и что сам бизнесмен сдал? а как же угрозы?
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ну нікуя себе ппсники розгулялися ...не по чину вимагають ...ну ні якісь там штука -дві баксів ...але 150 тисч це перебор ...це рівень підполковника як мінімум
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Та не. Просто детей содержать не на что! Как министерка образования! Поэтому - панять и прастить!
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Скорее продолжение!!! Свинорылый начал а ЗЕбобик подхватил эстафету )))
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а при чем здесь свинорылый??????? он всего-навсего вице-спикер парламента. он тут при каких делах??????
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та воно пдраст кацапський... не звертай уваги
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свинорили у нас кацапскіє братушкі... не путай пдрило грішне з праведним!
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Даже рюкзаков поперхнулся от такой наглости подчиненных)))
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150 к бакинских за смс-ки Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР - Цензор.НЕТ 1869 ....бизнесмен-нелох Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР - Цензор.НЕТ 1673
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Уровень начальника определяет круг его подчиненных..
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Наглядний приклад рівня реформованої поліцїї Авакова
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