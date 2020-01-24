 Порошенко после посещения ГБР: Бюро сегодня действует на стороне России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом пятый Президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил журналистам после того, как посетил следователей ГБР.
"Я сегодня был приглашен после того, как лично добровольно сам появился 20 января в помещении ГБР, чтобы прекратить инсинуации относительно повесток и определить - когда я смогу прийти на допрос. Мне подчеркнули, что очень важно прийти сегодня 24 января. Я был вынужден отменить международный визит в Швейцарию в Давос, где были запланированы ряд международных встреч. Я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос в качестве свидетеля. Тогда я сказал, что если я отменяю международный визит, то я официально обращаюсь и прошу меня сегодня допросить по всем без исключения делам, которые завели по незаконным сообщениям о преступлении от господина Портнов. Все дела заведены или по господину Портнову, или по отдельным депутатам из путинской пятой колонны", - сообщил Порошенко.
Он отметил, что, несмотря на обещания, следователи ГБР отказались проводить следственные действия по другим делам.
"Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать. То следователей нет, то нет времени ... Потому что им нужно шоу, которое пишут известные сценаристы "Сватов" или "95 квартала". Подчеркиваю, что шоу мы им делать не дадим", - предупредил Порошенко.
Он также отметил, что в следственных действиях принимали участие лица, которые фигурируют на так называемых пленках Трубы. Как известно, канадские эксперты признали подлинным голос экс-директора ГБР Романа Трубы.
"Ужасное обстоятельство, что те фигуранты, которые присутствуют на аудиозаписях "Трубу прорвало", те кто получали незаконные указания из Офиса президента, сегодня принимали участие в этих следственных действиях", - сообщил Порошенко.
"Было ужасно слушать то, что происходило по Минским договоренностям. Я никогда ничего подобного не слышал. Следователь прятал глаза, и это было очень плохим спектаклем. Подчеркиваю, что и по морякам, где правота Украины подтверждена Гамбургским трибуналом, позицией Совбеза ООН и Генеральной Ассамблеей, решениями Совета Европейского Союза, который применил Азовский пакет санкций против России; где четко определено, что Украина действовала правильно; по Минским договоренностям Украина все выполняет, они помогли нам остановить российское нашествие и по каким введены санкции против РФ - у нас на сегодняшний день ГБР действует на стороне России", - убежден Порошенко.
"Безусловно, это все носит характер политических преследований. Если есть месть Порошенко со стороны руководства страны или руководства правоохранительных органов, пожалуйста, но они вредят Украине", - подытожил пятый Президент.
По це сам Порошенко розповів на брифінгу, який транслював "Прямий".
"Я не зміг виконати доручення родин Небесної сотні, бо на жаль, виконуюча обов'язки, пані Венедіктова, на жаль, відмовилася дати дозвіл народним депутатам, які, виконуючі доручення родин Небесної сотні, хотіли вручити їй листи. Вона зникла з приміщення і зараз її тут немає. Хоча на час приходу сюди родин і депутатів вона була в приміщенні", - розповів Порошенко.
"Тримати депутатів декілька годин, позбавляючи їх права заходити в приміщення - це є брутальне порушення закону", - підкреслив Петро Порошенко.
https://prm.ua/venediktova-vtekla-z-dbr-ne-dayuchi-mozhlivosti-peredati-yiy-listi-vid-rodin-nebesnoyi-sotni-poroshenko/
зеле-ватний скот пішов по бєспрєдєлу. А лошари зелені в екстазі У низ "перемога": вони зіровали мжд візити Порошенко.. Бидло портянкіне.
https://prm.ua/petro-poroshenko-dbr-sogodni-diye-na-botsi-*******-agresora/
Про це заявив адвокат Ілля Новіков.
"Я не можу поскаржитись, що в моїй кар'єрі було мало абсурдних допитів, але це був один з найабсурдніших. За чотири годину я декілька сот разів почув від слідчого фразу «це ваша точка зору». На будь-які скарги та заперечення щодо порушення закону ми чули тільки одне: це ваша тока зору, ми слідчі і нам видніше. Я переконався у двох речах: у ДБР немає зацікавленності саме у отриманні показів, ці виклики неправильні. Ми не один раз пропонували будь-яку дату та влаштувати повноцінну бесіду, щоб ми не переривались на дозвільні терміни. Це їх не влаштовує. Їм потрібно, щоб раз на кілька днів відбувалось те, що відбувається: толпа перед входом, крики", - заявив він.
https://prm.ua/dopit-petra-poroshenka-u-dbr-buv-nayabsurdnishim-za-moyu-kar-yeru-advokat/
Орган, который за деньги украинцев - работает ПРОТИВ интересов Украины.
[Переслано від Макс Бужанский (Макс)]
Совершенно о*уевший от безнаказанности Порошенко, почему то взялся рассказывать полицейским, что они не полицейские и не украинцы.
Уважаемые начальники, нужно немедленно сажать чучело, иначе завтра оно расскажет вам, что вы не власть.
Dubinsky.pro, [24.01.20 12:45]
Не согласен с Максом. Чучело УЖЕ не раз указало лидерам государства, что они не власть. Потому что так долго и безнаказанно гадить всем на голову при наличии власти - невозможно.
Адвокат Илья Новиков -многолетний участник российского телешоу " Что ,где ,когда"?
Сьогодні мали бути дії, які не відбулися по морякам, вони чекають що ми ще прийдемо, наголошую, навмисно це роблять. В нас наприкінці січня має бути Парламентська ассамблея НАТО 27 я маю туди виїжджати, а вони призначають на 31 січня знову допит. Єдине для чого це робиться, щоб перешкоджати міжнародній діяльності.
Безумовно це все носить характер політичних переслідувань. Якщо є помста Порошенку з боку керівництва країни або керівництва правоохоронних органів - будь-ласка, заявіть; але вони шкодять Україні, вони підривають міжнародний авторитет, вони підривають Мінські домовленості, вони підривають право України на самозахист в рамках ротації кораблів і українського статусу Керченської протоки. Ми знайдемо спосіб захиститися від цього шоу, звичайно, що ті хто був причетний до цього злочину, який сьогодні відбувся, ми будемо наголошувати до притягнення цих людей до відповідальності", - заявив Петро Порошенко.
https://prm.ua/politichnimi-peresliduvannyami-dbr-*********-mizhnarodni-pozitsiyi-********-poroshenko/
Вы его переплюнули,мрази.
Читайте дегенераты-вы нарушили закон Украины, не допустив народных депутатов.
Не вам, ручным кроликам, решать, правильный депутат или нет-
О статусе народного депутата Украины
Держзрада
Балалайка
Реванш
молдавского бизнесмена и политика Вячеслава Платон[5], который обвиняется в Молдове в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (190 и 243 статьи УК РМ)[6].
Савпадение ? Не думаю?
Новиков еще Савченко вел...
Соже, прочитаєте фразу хоча би з інфи "Мы сюда пришли не просто по собственному желанию, хотя видим происходящее в последнее время в стране. Мы здесь по просьбе семей Небесной Сотни. Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова - адвоката Януковича - первым заместителем председателя ГБР. Возмущенные не случайно, ведь мы видим, что происходит процесс согласно которому хотят доказать, что Майдан это была не революция достоинства, а государственный переворот. И соответственно российская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализующих этот сценарий", - отметил нардеп Княжицкий. Источник: https://censor.net.ua/v3171653
???
но адвоката черта НИКОГДА не назначат архиепископом...
а моника назначила... зам гбр )))
но для тебя, подлеца, нет разницы ))))
І саме тому він, російський адвокат, залучений до цієї справи. Тому що проти Порошенка следком ще відкрив "справу". А, відповідно до каспських норм - бути адвокатом може лише особа. що володіє паспортом з куркою-мутантом.
"Знаменитый всезнайка",если кто забыл,ярый украиноненавистник.Публично выступает на телевидении с одобрением анексии Крыма .
Недолго осталось этому зеленому стаду!
Їм затикнули ротяки, але це швидко прибрали.
24.01.20 16:16Убийство Шеремета: суд изменил Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Можна вже впевнено сказати- доказів так і не вийшло намухлювати. Справа розвалилася.
І сядуть Аваков з сонячним презЕдентом.
Вот по кораблям в Керченском проливе у меня, например, вопросов масса. Я их "озвучивал" (как выразились бы новые ревнители русской словесности) сразу после "инцендента" (лень просто по ссылкам на цензоре искать):
У меня, собственно говоря, есть несколько вопросов, на которые никто не может ответить (а те, кто могут - стесняются, наверное). Кто в курсе, может просветите?
1) Кто командовал группой кораблей?
2) Какой приказ он получил?
3) Какой приказ отдал командирам кораблей?
4) Каковы были общие инструкции для похода и боя?
5) Было ли проверено перед походом наличие и исправность вооружения?
6) Кто отдал приказ о сдаче? И был ли такой приказ отдан?
7) Почему, подвергнувшись вооруженному нападению, ни командиром группы, ни командирами кораблей не был отдан приказ об открытии ответного огня?
(Сразу, чтобы не повторяться, для тех, кто будет говорить о неравенстве сил, необходимости не поддаваться на провокации и еще сотнях причин, по которым не следовало открывать огонь, процитирую слова Военной Присяги: "Я, поступаю на военную службу и торжественно клянусь украинскому народу ..., защищать Украину, защищать ее суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, добросовестно и честно выполнять воинский долг,...", и ст.11 Устава Внутренней службы Украины (общие обязанности военнослужащего):"Добросовестно и честно выполнять воинские обязанности; быть храбрым, инициативным и дисциплинированным; вести боевые действия инициативно, настойчиво, до полного выполнения поставленной задачи".
Кроме того, хотел бы напомнить о существовании таких командиров кораблей как Фиджен, Качарава, Казарский).
8) Нахрена флоту такие военные моряки, которые боятся войны? («О Господи! В третий раз его ловит патруль ополченцев. Посадить сукина сына в карцер немедленно; таких нужно выкидывать из полка, пусть идет в обоз навоз возить. Даже не подрался с ними! Разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить. Два дня не давайте ему жрать. Тюфяка не давать. Да суньте его в одиночку и не давать одеяла растяпе этому» (С)).
наскільки мені відомо,Пєтя послав наші кораблі "в топку" для перевірки кацапів "на вошивість"..
можливо це з політичної точки зору було і правильно, але з військової -не мало змісту.
тому,здається, не видали навіть боєкомплекту..
якщо порох не прийде на якийсь "допит" - обвинуватять в спробі уникнення й намагатимуться заарештувати...
все це тому, що сцуть, й більше за всіх - зелена обдолбана бубочка...
Справа ДБР щодо Мінських угод є фейковою і абсурдною. "Допиту Петра Порошенка, як це визначено процесуальним законодавством, в Державному бюро розслідувань не було, бо немає ані справи, ані події злочину" - так заявив журналістам адвокат п'ятого Президента України Ігор Головань
"Допит здійснював слідчий на прізвище Єгоров. Але, як він нам сказав, він старший групи. Група досить значна, там більше десятка слідчих. Серед них є ймовірний фігурант плівок "Трубу прорвало" Корецький. Корецький теж брав участь у допиті. І було видно, на мою особисту думку, що слідчий Єгоров не був процесуально самостійним у цьому процесі, тому що фактично допитом керував Корецький, весь час поправляючи і змінюючи формулювання питань…", - розповів Головань.
Як зауважив адвокат, справа стосовно Мінських угод є абсолютно фейковою та абсурдною.
"Навіть сам заявник, відомий одіозний пан Портнов у своїх публічних заявах неодноразово говорив, що жодного вироку за цією справою бути не може. Це все виключно організовано для шоу, а також для того, щоб скомпрометувати позицію України в тих же Мінських угодах, і можливо якось допомогти державі-агресору у знятті санкцій…", - додав Головань.
Адвокат наголосив, що всі провадження відкриті ДБР є абсолютно протиправними і не мають під собою події злочину. А також він зауважив, що слідчі ДБР навіть не розглядають рішень суду про закриття цих справ.
https://prm.ua/sprava-dbr-shhodo-minskih-ugod-ye-feykovoyu-i-absurdnoyu-advokat-poroshenka/