EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  1796  9
Все про:Тарифы на электроэнергию (1043) НКРЭКУ (315) электроэнергия (341) Тарасюк Валерий (1)

 Заявления о том, что бытовые потребители платят меньшую цену за электроэнергию - самообман, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк считает, что ограничение импорта электроэнергии приведет к повышению цены или к неконтролируемости формирования цены и к тому, что потребители и экономика будут страдать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "ExPro".

"Даже если мы придем к выводу, что надо ограничивать импорт путем снижения пропускной способности на месячных или дневных аукционах, нельзя ничего не сделать для регулирования цены. Потому что ограничив импорт, мы снижаем конкуренцию на рынке, это бесспорно приводит к повышению цены или к неконтролируемости формирования цены и к тому, что страдают наши потребители, наша экономика. Я имею в виду в первую очередь небытовых потребителей, но бытовые потребители тоже страдают", - заявил он.

По его словам, когда говорят, что бытовые потребители платят меньшую цену за электроэнергию - это самообман, ведь они платят цену бытовых потребителей также, поскольку покупают товары у небытовых потребителей.

"Последние должны закладывать стоимость электроэнергии в цену своих товаров, которую платит население. Это влияет на конкурентоспособность на внешних рынках, запускается маховик инфляции. Мы не можем это сделать просто так. Поэтому, даже если мы это сделаем, мы, например, будем ограничивать верхние price caps (ценовые ограничения на рынке электроэнергии. - Ред.). Я это говорю для того, чтобы генерация не думала, что комиссия может исключить импорт и все. Мы не можем так сделать, мы должны думать о всех заинтересованных сторон", - объяснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3171728
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ты прости глупый.. суть НКРЕКП устами Главы в том- что пока будет дешевый свет с России или Европы увы пока с Европы рынок МОНОПОЛИСТЫ АХМЕТОВ и вся банда Коломойский тот же не хотят реэкспорта из Европы.. то реально аппетиты внутри Украины вынуждены быть более менее вменяемыми а как только уйдет дешевый товар как часть рынка все эти сразу сыграют в рыночный картельный сговор единственное что НКРЕКП установит ПОТОЛОК.. чтобы мошонку не рвали в мечтаниях... а БЫТОВЫЕ потребители НАСЕЛЕНИЕ по сути платит свет не только в своих домах и квартирах по нехилому тарифу но еще второй раз с повышением платит этот же тариф как скрытая составляющая в любой цене ЛЮБОГО товара, услуги, продукции...
 показать весь комментарий
 
сосед писал, что с февраля ждут квитанции по комуналке в 12 формулярах
 показать весь комментарий
 
 
Ах, как мы захотели контролируемости цены (в сторону повышения, разумеется). А как же эадекларированный рынок?
 показать весь комментарий
 
если не закупать альтернативную электроэнергию, то ахметов вапасности! Обеднеет, не приведи бог.
ПЫ.СЫ. Для тех, кто кричит о покупке электрики у агрессора - будьте последовательны - перестаньте у него и газ покупать и границы, наконец, закройте.
 показать весь комментарий
 
 
мы должны думать о всех заинтересованных сторон", - объяснил он.

Да уж, в основном о Бене мысли. Любопытно, а он отслюнявливает и НКРЭКУ ? Или только с Зёсликом расчеты ведет. По схеме бартера
 показать весь комментарий
 
Исключить крававый импорт хотят тепловые станции Ахмета со товарищи!
 показать весь комментарий
 
Що знову брехнули?А як обіцяли, а як обіцяли. Такі гарні, нові, все розуміють, все вміють, тільки не можуть, бо тупі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх