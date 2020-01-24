 Запрет тестирования косметики на животных: Минздрав вынес на повторное общественное обсуждение проект постановления

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Требования к косметической продукции на украинском рынке должны быть такими же, как и на европейском. Производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры, а количество запрещенных ингредиентов втрое увеличится по сравнению с предыдущими нормами. Тестирование косметики на животных будет запрещено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения - важная составляющая евроинтеграции Украины и выполнения условий Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Новые требования к косметике гарантируют ее качество и безопасность. Новый технический регламент расширяет перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1383 позиций. Также новый регламент предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров.

Один из важных аспектов нового регламента - запрет испытания косметики на животных. Вместо этого иностранные и национальные компании должны ввести и использовать новейшие технологические разработки, в частности, альтернативные методы тестирования косметической продукции.

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