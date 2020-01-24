 "Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Сегодня перед вами Украина - молодая, очень энергичная, которая хочет меняться, изучает технологии, хочет быть экономически либеральной. Украина хочет видеть большие инвестиции", - сказал глава государства, обращаясь к представителям израильского бизнеса.
Зеленский отметил, что в Украине принимают законы, которые помогают бизнесу. Например, законы о деофшоризации, дерегуляции и о концессии.
"Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов", - отметил глава государства.
Кроме того президент представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проектах, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.
"Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект "Государство в смартфоне". Все возможные государственные услуги будут в смартфоне", - сказал Зеленский.
Президент показал на примере своего телефона, как будет работать эта система. В частности, с помощью смартфона можно будет получить водительские права и оформить различные документы.
Участники встречи согласились, что Украина должна улучшать налоговую систему, уменьшать влияние государственной бюрократии на бизнес и защищать инвестиции от коррупции.
Во встрече приняли участие представители цифрового бизнеса, IТ, владельцы строительных, инфраструктурных компаний, фирм, производящих оборудование, руководители венчурных фондов и т.д. с совокупным бюджетом в миллиарды долларов.
Пришлось аж президентом стать,
Немецкую актрису ты обидел,
Но позу ты её решил принять...
это он про это?
Конкурс на концессию порта "Ольвия" выиграла катарская компания QTerminals, которая намеренна вложить 3,4 млрд грн в развитие порта.Как отметил на странице в сети Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн.
ну там даже близко не миллиард долларов, но позитив конечно
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хлопці кучеряві ну мо всі до нас
бо мизачекались інвестіцій з вас
хлопці чорнявеньки бирінько біжить
всіх вас поцілуєм, тільки принесіть
(за мотивами української народної пісні )
Тебя давно на "0" умножили. Ты и твое зеленое стадо уже все презирают.
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Не, вы расскажыте мне про тех, кто НЕ ХОЧЕТ большие инвестиции!
Кучма - визит в Израиль и организация финансово-экономических групп поддержки бизнеса Украины.
Результат.
Все ликвидные предприятия , в основном ВПК, скуплены за бесценок ( за ваучеры) этими групами поддержки -
превращены в металлолом и гешефт вывезен в Израиль .
Пример для ботов ; Премьер министр Украины Ефим Звягльский продал весь стратегический запас авиационного керосина и
300 000 000 млн долларов перевел в Израиль . После сбежал туда и отсиживался 3 (три) года
1996.
"Протокол о консультациях между МИДами Украины и Израиля". Визит в Израиль президента Украины Л.Д. Кучмы 24-26 ноября 1996 г. ознаменовал качественно новый этап в развитии отношений между Израилем и Украиной
В ходе этого визита была достигнута договоренность о придании сотрудничеству между государствами характера "особого партнерства".
Суть заключалась во взаимном предоставлении режима наибольшего содействия
в торгово-экономической и гуманитарной сферах, создании механизма страхования и предоставления государственных гарантий отдельным, особенно важным инвестициям, налаживании военно-технического сотрудничества, координации действий на международной арене, использовании влияния Израиля на еврейскую общину США, а также еврейское лобби в мировых валютно-финансовых учреждениях для активизации международной помощи Украине.. и т. д и т . п .
И потом,в стране война,а гроши любят тишину.Сначала треба обеспечить тишину,давя на Рашку на всех площадках включая Давос.Ось взять Давос и твою речь.Що трудно было сказать,що Раха подрывает экономику Украины,аннексировала 7% территорий,тем самым ударила по ВВП...И какой из стран в Мире такое понравится,когда гопник подрывает вашу экономику,стабильность и в конечном итоге развитие от тех же,недополученных по вине агрессора инвестиций.В таком ключе.