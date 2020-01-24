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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1251) Зеленский (4371) Израиль (1013)

 "Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Иерусалиме с представителями деловых кругов Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня перед вами Украина - молодая, очень энергичная, которая хочет меняться, изучает технологии, хочет быть экономически либеральной. Украина хочет видеть большие инвестиции", - сказал глава государства, обращаясь к представителям израильского бизнеса.

Зеленский отметил, что в Украине принимают законы, которые помогают бизнесу. Например, законы о деофшоризации, дерегуляции и о концессии.

"Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов", - отметил глава государства.

Кроме того президент представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проектах, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.

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"Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект "Государство в смартфоне". Все возможные государственные услуги будут в смартфоне", - сказал Зеленский.

Президент показал на примере своего телефона, как будет работать эта система. В частности, с помощью смартфона можно будет получить водительские права и оформить различные документы.

Участники встречи согласились, что Украина должна улучшать налоговую систему, уменьшать влияние государственной бюрократии на бизнес и защищать инвестиции от коррупции.

Во встрече приняли участие представители цифрового бизнеса, IТ, владельцы строительных, инфраструктурных компаний, фирм, производящих оборудование, руководители венчурных фондов и т.д. с совокупным бюджетом в миллиарды долларов.

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Украина хочет видеть большие инвестиции, - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171717
 
 
 Топ комментарии
 
А чи був Хазанов на гастролях в 1977 році а Кривому Розі? Питання до знатоків!

"Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса - Цензор.НЕТ 8390
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Чучело поїхало євреїв розводити на бабло.
Це мабуть найкращий жарт 95.
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Чтоб Ниагарский ты увидел,
Пришлось аж президентом стать,
Немецкую актрису ты обидел,
Но позу ты её решил принять...
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"Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов", - отметил глава государства.



это он про это?

Конкурс на концессию порта "Ольвия" выиграла катарская компания QTerminals, которая намеренна вложить 3,4 млрд грн в развитие порта.Как отметил на странице в сети Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн.

ну там даже близко не миллиард долларов, но позитив конечно
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Звичайно. Бо зєбобіки при владі кожен місяць по 500000 грн. отримувати хочуть.
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Сегодня перед вами Украина - молодая, очень энергичная, которая хочет меняться...

***
хлопці кучеряві ну мо всі до нас
бо мизачекались інвестіцій з вас
хлопці чорнявеньки бирінько біжить
всіх вас поцілуєм, тільки принесіть
"Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу - Цензор.НЕТ 7639

(за мотивами української народної пісні )
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Кретин зеленый думает, что чем чаще он будет говорить "инвестиции", тем больше их будет? Про халву ему расскажите!
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Вова некто тебе денег не даст "Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу - Цензор.НЕТ 6449 Зеленский самый ничтожный из президентов Украины "Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу - Цензор.НЕТ 6449
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Вован Оманский, хватит побираться, попрошайка. Не позорь Украину.
Тебя давно на "0" умножили. Ты и твое зеленое стадо уже все презирают.
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А инвесторы хотят видеть борьбу с коррупцией и верховенство закона. Где посадки ? Ни один топ-коррупционер, судья, прокурор пока не сидит. Зеля надеется что там дурачки сидят ?
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а его кто то в серьез воспринимает? Так лажать никому еще не удавалось, даже страусятнику.
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Панове, якщо ви думаєте, що це робота - побиратися на форумах, то кожен з вас годиться бути президентом. Особливо вражають тут клоуни, які возвеличують ніщо. Зате ви вдало топите все правильне - це, в цілому д, дуже вірно. Бо до глупості липне, як відомо, глупість. На жаль, більше нічого вона притягнути не здатна.
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Це ви переплатили свій пост річної давності?
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Пересмикуєте. Клоунів рік тому ще не було.
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Резюме от выступления Зе - продается все, недорого.
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дайте денех ??? гдето это уже было............. у "новыхлиц" почемуто старый текст............
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Когда он говорит по написанному сценарию, полушарие его мозга отвечающее за обработку реальной информации об окружающей действительности у бубочки автоматически отключается. Какие ынвыстыции?? Шоб как на Арселлор Миталл и Бритиш Табако наезжали? Или бубон думает,шо в Израиле идиоты собрались?
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Это ты тот пианист виртуоз . ? Сыграешь нам вечером , на фуршете . "Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу - Цензор.НЕТ 2102 .
"Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу - Цензор.НЕТ 8782 .
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Поехал и удивил, млять.
Не, вы расскажыте мне про тех, кто НЕ ХОЧЕТ большие инвестиции!
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Евреям потрібні конкретні гарантії і, конкретно, що вони з цього будуть мати - все інше - белетристика.
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1996 год .

Кучма - визит в Израиль и организация финансово-экономических групп поддержки бизнеса Украины.

Результат.
Все ликвидные предприятия , в основном ВПК, скуплены за бесценок ( за ваучеры) этими групами поддержки -
превращены в металлолом и гешефт вывезен в Израиль .
Пример для ботов ; Премьер министр Украины Ефим Звягльский продал весь стратегический запас авиационного керосина и
300 000 000 млн долларов перевел в Израиль . После сбежал туда и отсиживался 3 (три) года
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Старо , как этот Мир !

1996.

"Протокол о консультациях между МИДами Украины и Израиля". Визит в Израиль президента Украины Л.Д. Кучмы 24-26 ноября 1996 г. ознаменовал качественно новый этап в развитии отношений между Израилем и Украиной
В ходе этого визита была достигнута договоренность о придании сотрудничеству между государствами характера "особого партнерства".
Суть заключалась во взаимном предоставлении режима наибольшего содействия
в торгово-экономической и гуманитарной сферах, создании механизма страхования и предоставления государственных гарантий отдельным, особенно важным инвестициям, налаживании военно-технического сотрудничества, координации действий на международной арене, использовании влияния Израиля на еврейскую общину США, а также еврейское лобби в мировых валютно-финансовых учреждениях для активизации международной помощи Украине.. и т. д и т . п .
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Зеля не про то ты кажешь.А про рейтинг коррупции треба казати.Бо инвестор,спочатку дивится не в смартфон,а в цей рейтинг.И предпочитает инвестировать в страны,где цей рейтинг минимален.Но есть и другой вид инвестора.Который смотрит от обратного.Тобто его интересует куда вложить грязный гроши.Мутить тёмные схемы,варить бабос и,щоб за це ему ничего не было.Не нести никакую ответственность.И от Украина як раз на тому месте в рейтинге,який ему треба.
И потом,в стране война,а гроши любят тишину.Сначала треба обеспечить тишину,давя на Рашку на всех площадках включая Давос.Ось взять Давос и твою речь.Що трудно было сказать,що Раха подрывает экономику Украины,аннексировала 7% территорий,тем самым ударила по ВВП...И какой из стран в Мире такое понравится,когда гопник подрывает вашу экономику,стабильность и в конечном итоге развитие от тех же,недополученных по вине агрессора инвестиций.В таком ключе. "Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу - Цензор.НЕТ 3647
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"Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире." - сделав мобильное приложение))
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Какие инвестиции.Украина и так принадлежит евреям украинским и московским.
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Херовый из него привлекатель инвестиций: он всё время твердит: "Дайте. Дайте! Дайте!!!". А на такое никто уже не клюет.
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