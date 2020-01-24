 Пограничные службы соберутся для обсуждения противодействия попадания коронавируса на территорию Украины, - Гончарук

Об этом он сказал во время брифинга по результатам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Гончарук отметил, что сейчас создан оперативный штаб по этому вопросу на уровне Министерства здравоохранения. Также правительство активно общается с ВОЗ.

"На сегодня никаких оснований для переживания нет, нет ни одного зафиксированного случая этого заболевания на территории Украины", - сказал Гончарук.

"Сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль над пересечением границы для того, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Я говорю о пограничной, таможенной службах, органах санитарно-эпидемиологического направления", - добавил он.

Напомним, на данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае составляет 876 человек. Число погибших достигло 26.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) - городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших - 644. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два - в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.



Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ решила пока не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса