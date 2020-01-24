 На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты с "Deutsche Bahn", - Гончарук

Об этом он сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"С этой большой компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашения. Оно может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты относительно того, что будет происходить в этом году (касательно вопроса Укрзализныци. - Ред.)", - сказал Гончарук.

Отвечая на вопрос, чего хочет украинская сторона от Deutsche Bahn, Гончарук сказал: "Мы хотим инвестиций, мы хотим партнерства с глобальной компанией, в которой есть доверие, у которой есть уникальный опыт управления подобными проектами, которая является фактически синонимом эффективности в Европе. Мы хотим, чтобы украинская железная дорога стала также образцом эффективности".

В четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.

Ранее Гончарук заявил, что сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.

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