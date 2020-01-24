 На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты с "Deutsche Bahn", - Гончарук

Об этом он сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"С этой большой компанией мы ведем переговоры о заключении стратегического партнерского соглашения. Оно может быть наполнено многими смыслами. На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты относительно того, что будет происходить в этом году (касательно вопроса Укрзализныци. - Ред.)", - сказал Гончарук.
Отвечая на вопрос, чего хочет украинская сторона от Deutsche Bahn, Гончарук сказал: "Мы хотим инвестиций, мы хотим партнерства с глобальной компанией, в которой есть доверие, у которой есть уникальный опыт управления подобными проектами, которая является фактически синонимом эффективности в Европе. Мы хотим, чтобы украинская железная дорога стала также образцом эффективности".
В четверг, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.
В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.
Ранее Гончарук заявил, что сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.
Единственный результат поездки - немцы обещали, если будет свободное время и желание поржать, шото посоветовать ЗЕленым идиотам по реформированию УЗ.
Но Профан Гончарукоблудович уже вторые сотки поет соловьем, что Дойче Бан будет теперь вместо него реформировать УЗ, не смотря на то, что немцы уже опровергли эту версию событий.
и бреши уже шо то одно...
Во всех развитых странах «со свободной рыночной экономикой» в ЕС железные дороги и другие объекты критической инфраструктуры находятся под полным контролем государства.
Возможно многие не знают, но Deutsche Bahn, которую нам сватают тоже государственная компания на 100%. При этом планово убыточная. Каждый год дотации около 10 млрд евро в год. Пора уже задуматься, почему те же немцы и французы не отдают в руки «частному» собственнику свои стратегические предприятия? Ответ прост: потому, что это дешевле, чем платить астрономические дотации частному собственнику. Как себя ведет частный собственник монополист? Он поднимает тарифы на перевозку до астрономических величин, максимально сокращает инвестиции в обновление подвижного состава, ведь их интересует прибыль здесь и сейчас.
Оглушительный успех команды реформаторов "95 квартала" на инвестиционном форуме в Давосе позволяет президенту Владимиру Зеленскому не только объяснить своим детям, почему он 248 дней не появлялся дома, но и отдать "Укрзализныцю" в управление Дитеру Болену. Дети, конечно, могут спросить, почему именно Дитеру Болену, а Зеленский-старший тогда объяснит им, что Доктор Албан занят, и вообще, прошлого раза ему хватило, Титомир вообще сторчался, а реформировать железную дорогу кому-то надо уже сейчас.