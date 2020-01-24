 В новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят результаты Давоса, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или на Youtube-канале @shusteronline.
Участие в дискуссии примут:
Алексей Гончарук, Премьер-министр Украины,
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013),
Оксана Маркарова, Министр финансов Украины,
Тимофей Милованов, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
Владислав Криклий, Министр инфраструктуры Украины,
Владимир Бородянский, Министр культуры, молодежи и спорта Украины,
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина",
Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ",
Никита Потураев, Народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", Заместитель Председателя комитета ВРУ по информационной политике,
Михаил Бродский, Политический деятель, бизнесмен,
Дмитрий Бондаренко, Генеральный директор Группы компаний "ЛИГА",
Алеся Бацман, Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН",
Татьяна Котюжинская, Президент Ассоциации медиа-юристов Украины,
Татьяна Попова, Член Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины,
Ангелина Карякина, Главный редактор "Общественного телевидения".
Податок на доходи фіз осіб хочуть підвищити з 18% до 18%/ 36% / 54%
Мама любит скорость
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження справедливої прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб)
Кінець епохи бідності,початок епохи зубожіння
(с)Эдуард Федоненко
....Эпоха бедности закончилась !.....
Должникам начислят двойной тариф за каждый день просрочки…
Всё что ниже это весело, уверяю вас !
....С 1 января операторы газораспределительных систем (облгазы/газсбыты) выставляют стоимость за газ в двух платежках. Отдельно - за потребленный газ и отдельно - за его распределение (доставку) потребителю.
К слову о птичках, с января тарифы на распределение газа, которые ранее закладывались в общую платежку, выросли на 46%.
С 1 июля последует еще одно подорожание - на 20%.
,,1,,
...Тариф за распределение газа определяется в зависимости от потребления за предыдущий «газовый год» .
ЗЕбобы развивайте память !
,,2,,
...Платежка за доставку газа будет приходить на месяц ранее платежки за его потребление. Например, в феврале придут платежка за потребленный газ в январе (без доставки) и платежка за его доставку в феврале.
ЗЕбобы это специально для вас, чтобы мозги у вас полностью набекрень съехали...!!!
,,3,,
...Сумма платежа за доставку газа не будет меняться в течение года, поэтому есть смысл оплатить ее наперед, чтобы не переплачивать за банковскую комиссию.
Спасибо за рекомендацию, ЗЕбилоиды...!!!
,,4,,
...При стоимости услуги распределения газа, например, 15 грн в месяц, банковская комиссия в местном отделении за разовый платеж может составить те же 15 грн (а при монопольном положении и дороже). Поэтому имеет смысл услугу доставки газа оплатить сразу за несколько месяцев.
Спасибо за подсказку, ЗЕбилоиды....!!!
,,5,,
...Однако важно помнить, что с 1 июля тариф на распределение дорожает, то есть увеличится и плата за месяц. То есть в платежке за доставку газа, которая придет в июле, будет другая сумма. Поэтому лучше или дождаться счета от распределительной компании в июле, или кинуть аванс, а потом учесть его в будущей оплате. Это позволит избежать штрафной пени.
ЗЕбилоиды, я уже запутался, честно !!!
,,6,,
...Оплата за доставку газа производится всегда, независимо от того, потребляется ли газ по факту или нет. Счетчик же фиксирует только объем потребленного газа, то есть имеет отношение только к одной из платежек.
Поэтому тем, кто газ по факту не потребляет, например, уехал на несколько месяцев или лет, чтобы не получать счета за распределение газа и долг не накапливался, имеет смысл оформить себе отключение услуги, то есть полностью отрезаться от системы газораспределения.
ЗЕбилоиды а полностью ,,прирезаться,, к системе это как ?! И сколько это будет стоить ?!!
Ну и теперь ЗЕбобы самое интересное и весёлое что я прочитал !
,, 7 ,,
...За каждый день просрочки оплаты после этого срока продавец вправе начислить штраф - компенсацию в сумме, равной тарифу за каждый просроченный день. То есть по факту за каждый просроченный день придется оплатить двойной тариф за день доставки (его стоимость высчитывается по конкретному месяцу). Например, при неуплате счета за доставку газа в 200 грн через месяц платеж с учетом компенсации может составить уже 400 грн. Распределительная компания имеет право начислить такую пеню, но может этого и не делать на СВОЁ УСМОТРЕНИЕ .
)))
...на ,,своё усмотрение,, это как понять вообще ?!
Это у нас теперь законы такие, хочу посажу в тюрьму а может сегодня я добрый ?!!
Я уже догадываюсь кто к кому будет добрый !
На выборах многие голосовали за мир. Путин просто не воспринимает Порошенко, думали избиратели. Пока у власти Порошенко, война будет продолжаться, потому что Путин не будет с ним договариваться, рассуждали они. А вот выберем Зеленского, который никогда ничего плохого про Путина не говорил, Зеленский встретится с Путиным и сойдутся где-то посередине. Война закончится. Путин уйдет с Донбасса. А вопрос Крыма пусть так и висит себе в воздухе. Такой был план.
Порошенко у власти больше нет. В январе 2020 года потери ВСУ уже вдвое больше, чем были при Порошенко в январе 2019-го, а январь ведь еще даже не закончился. Логично, что возникает у многих вопрос: почему снова смерти? Почему не сработал этот «замечательный» план примирения с Путиным через нового президента? Ведь в Давосе Зеленский не называл Россию оккупантом, как Порошенко, а стыдливо упоминал о неких «сторонах», которые могут прекратить «конфликт». Глава фракции «Слуга народа» Арахамия говорил об отказе от евроинтеграции.
Путин мог бы гордиться таким сговорчивым новым партнером. Вместо этого он организовал Зеленскому позорный скандал в Израиле. Правда в том, что Путину без разницы, кто президент: Порошенко, Зеленский или красивый Нефьодов. Любого президента Украины Путин будет публично унижать, делать слабым, втаптывать в грязь.
По словам блогера, можно вспомнить Оманские гастроли президента Зеленского. Не сложно догадаться, кто рассекретил «слугу» народа в дорогущем отеле? Не Бигус и не Радио Свобода, а Страна.юа друзей Путина.
Интерес Путина к любому президенту Украины один: максимально ослабить и лишить поддержки, чтобы на коленях приполз и покровительства просил. Так что нет, с избранием Зеленского война с Россией не закончится. Она или продолжится, или мы капитулируем, возместим России ущерб от нашего сопротивления.
Вот что надо решать и лапу ЗЕ сосать будут у путинахлу
А дивитись, це ну його...
мы не знаем пока...
все зависит от звонка с Тель-Авива...
Главным организатором и спонсором Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Израиле, и мероприятий, связанных с ним, стал российский миллиардер и президент Европейского еврейского конгресса, а также товарищ украинского олигарха Игоря Коломойского, Вячеслав Кантор.
Канал рассказал, что в Давосе президент Украины выступал практически перед пустым залом, так как мировые лидеры якобы поняли, что он «является крайне ограниченным человеком».
«Зеленский не представляет собой ничего», - говорится в статье.
https://24tv.ua/rumuniya_oburilasya_cherez_slova_zelenskogo_pro_okupatsiyu_bukovini_shho_pro_tse_vidomo_n1269109
Мабуть найпрофесіональніший професіонал серед них - це Шустер. Якщо б у мартишки,
осла, козла і косолапого мішки був Шустер - то квартет би у них точно грав.