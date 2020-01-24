 В новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят результаты Давоса, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или на Youtube-канале @shusteronline.

Участие в дискуссии примут:

Алексей Гончарук, Премьер-министр Украины,

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013),

Оксана Маркарова, Министр финансов Украины,

Тимофей Милованов, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,

Владислав Криклий, Министр инфраструктуры Украины,

Владимир Бородянский, Министр культуры, молодежи и спорта Украины,

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина",

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ",

Никита Потураев, Народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", Заместитель Председателя комитета ВРУ по информационной политике,

Михаил Бродский, Политический деятель, бизнесмен,

Дмитрий Бондаренко, Генеральный директор Группы компаний "ЛИГА",

Алеся Бацман, Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН",

Татьяна Котюжинская, Президент Ассоциации медиа-юристов Украины,

Татьяна Попова, Член Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины,

Ангелина Карякина, Главный редактор "Общественного телевидения".