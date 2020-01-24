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 Общество, Здоровье
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 В Днепре от гриппа умер 2-летний ребенок

В Днепре в больнице 21 января от пандемического гриппа умер ребенок в возрасте 2,5 года.

Об этом Укринформу сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований государственного учреждения "Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Елена Кузьменко, передает Цензор.НЕТ.

"В прошедший вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько суток после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А", - отметила Кузьменко.

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По ее словам, это первый летальный случай от гриппа в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне таких случаев в области не было.

Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости на Днепропетровщине за последнюю неделю вырос на 55%. Всего за эпидемический период (с начала октября) гриппом в области болело более 200 тыс. людей. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3171699
 
 
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Китай будує лікарню за 7 днів, у нас попередня влада ліквідувала всі СЕС.
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