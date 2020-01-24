 САП закрыла производство против Охендовского по "черной кассе" ПР в связи с неустановлением достаточных доказательств, - прокурор Кравченко

Об этом заявил прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ
По его словам, соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года.
"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить", - пояснил Кравченко причину.
Он рассказал также, что перед этим, 12 декабря, Высший антикоррупционный суд отменил приостановление этого дела и решил, что сроки досудебного расследования в нем истекли, и у прокурора "был единственный выход" - закрыть производство.
Как сообщалось, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.
Напомним, главу ЦИК Охендовского подозревают в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. Сам чиновник назвал "ничтожными" доказательства получения им денег. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты экспертизы, которая подтверждает, что подписи в "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат Охендовскому. 16 марта в НАБУ сообщили, что подписи главы ЦИК в "черной бухгалтерии" подтверждены повторной экспертизой.
Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни "всего-то" пять с лишком тысяч томов и тысячи проведенных экспертиз. И таки да, это было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованного перед обменом INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля дал команду генпрокуратуре и судам затягивать процессы и не допустить оглашения им приговора до обмена.
І да, хіба Рябошапка чимось кращий за Луценка? Я не бачу прогресу по корупційних справах чи справах Майдану, зате ветеранів він пресує...
А ви кажете немає.. Натомість регрес очевидний
Ти висловлюєшся як стара нікчемна худоба, що ненавидить і винуватить весь світ за своє нице життя і мізерну пенсію.
Українець таким бути не може.
Потому что быдло достоинства не имеет и не имеет понятия, что это такое.
Лично наблюдал получающих там бабло корчинского и Шуфрича, которые нигде не фигурируют.
Які ще докази потрібні???!
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Или что нужно знать о власти и выборах в Украине
ЭТО КОРУПЦИЯ или МАФИЯ?
При получении дополнительной зарплаты в конвертах, пожалуйста, расписывайтесь левой рукой (или правой, если левша) - и будет вас счастье!
К черной бухгалтерии нас приучали еще со школы, когда говорили: «один пишем, две в уме(с).......