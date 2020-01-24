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 Политика Украины
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Все про:Охендовский (287) ПР (11270) САП (1238) черная бухгалтерия (45)

 САП закрыла производство против Охендовского по "черной кассе" ПР в связи с неустановлением достаточных доказательств, - прокурор Кравченко

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центризбиркома Михаила Охендовского, которого подозревали во взятке, полученной из "черной кассы" Партии регионов.

Об этом заявил прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ

По его словам, соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года.

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"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить", - пояснил Кравченко причину.

Он рассказал также, что перед этим, 12 декабря, Высший антикоррупционный суд отменил приостановление этого дела и решил, что сроки досудебного расследования в нем истекли, и у прокурора "был единственный выход" - закрыть производство.

Как сообщалось, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

Напомним, главу ЦИК Охендовского подозревают в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. Сам чиновник назвал "ничтожными" доказательства получения им денег. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты экспертизы, которая подтверждает, что подписи в "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат Охендовскому. 16 марта в НАБУ сообщили, что подписи главы ЦИК в "черной бухгалтерии" подтверждены повторной экспертизой.

Источник: https://censor.net.ua/n3171692
 
 
 Топ комментарии
 
Всі риги поступово повертаються до влади. Скоро при підтримці страусів і земляних зайців в Україну повернеться і Чивокуня. Ви зробили це разом.
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Ну кто бы мог такое предположить...
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Еще бы, это по волонтерами добровольцам доказательств хоть отбавляй.
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Цікаво, чому Порошенко це зробив лише тепер, а не рік тому? Не інакше, як Хоче. Убочці насолити. Нє?
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Ну от, все свинарник знищив.
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Всі риги поступово повертаються до влади. Скоро при підтримці страусів і земляних зайців в Україну повернеться і Чивокуня. Ви зробили це разом.
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то все парашенка вінават, безвинного чєлавєка хотів на нари посадити САП закрыла производство против Охендовского по "черной кассе" ПР в связи с неустановлением достаточных доказательств, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 5931
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Так Порошенко не сажал, а Зелемойский отпускает...
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5 лет расследований пустых по майдану и охендовскому, ты еще хочеш парашобот что то рассказать
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Лишнехромосомное, думаешь, что твой пост закроет глаза обдуренному зелекторату на то, что Зелемойский отпускает?
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Але вас же 73% по країні! Конформістів, злодіїв, рагулів, хохлів, саботажників, сцикунів, сепаратистів, рашистів і просто недолугих дебілів! Чому суди мають бути чесними?!
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Ну так а шо заважало на шостому році зе-команді активізувати розслідування?))) Зе ж обіцяв перед виборами карати корупціонерів і злочинців у вищих ешелонах влади!
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И даже тупо врал в тот момент, когда дал указания тормозить дела беркутни для обмена

САП закрила провадження проти Охендовського щодо "чорної каси" ПР у зв'язку з невстановленням достатніх доказів, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 991
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Это по Г+Г сказали? Специально для ознакомления на сентябрь-октябрь 2019:

Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 11 человек суды находились с последней стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни "всего-то" пять с лишком тысяч томов и тысячи проведенных экспертиз. И таки да, это было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованного перед обменом INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля дал команду генпрокуратуре и судам затягивать процессы и не допустить оглашения им приговора до обмена.
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Еще бы, это по волонтерами добровольцам доказательств хоть отбавляй.
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Обов"язково повинні сісти махніцкий, ярема, шокін і луценко пожиттєво. САП закрыла производство против Охендовского по "черной кассе" ПР в связи с неустановлением достаточных доказательств, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 1462
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Так в чём проблема ЗЕбильный? ЧТо делает 100% свой прокурор?? Кстати когда Порошенко посадите ЗЕбильнутые? Ато кулачками грозно так махали...
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Я тобі пуйломовному педебілу вже казав що на дебіль ні питання не відповідаю і з пуйломовним сєпарьом не спілкууюсь.Ти звав пуйла от до нього всі й питання.
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А ну понятно...вот как теперь ЗЕбилы отвечают на вопрор о посадке Порошенко, а помнишь ЗЕбильный как ты тут усерался визжал что ка ктолько ЗЕбубачка получит булаву Порошенко в тюрьму сядет, а порохоботы с голоду умрут. Ой как визжал ЗЕбил... а сейчас шо то там бред какой то кудахтаешь невнятный, оправдываешься)))
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Я на тебе положив той прибор,котрим зе грав на роялі.Взагалі з пуйломовними не спілкуюсь бо це мова окупанта, а ти ї\х прихвостень.
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От ти українськомовний українець. Як же ти можеш захищати пуйломовного неукраїнця Зе???

І да, хіба Рябошапка чимось кращий за Луценка? Я не бачу прогресу по корупційних справах чи справах Майдану, зате ветеранів він пресує...
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як це нема "прогресу"? )) Оно, втратили 6 позицій у світовому рейтингу "..Украина за год упала на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, - Transparency International".
А ви кажете немає.. Натомість регрес очевидний
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Так иди напиши в каменты своему ЗЕкловуну)) АХ да ЗЕбубачка устала от негатива и каменты закрыли)))
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виходить, ніка тобі кацапи придумали і зареєстрували мовою окупанта на Цензорі?
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Ти ще мені в дупу заглянь,може й там щось кацапи придумали, а ти пропустив.
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Коли з дебілом починаєш діалог їх стає два.Підбери собі по своєму розуму. САП закрила провадження проти Охендовського щодо "чорної каси" ПР у зв'язку з невстановленням достатніх доказів, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 4208
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Який діалог з тобою?!
Ти висловлюєшся як стара нікчемна худоба, що ненавидить і винуватить весь світ за своє нице життя і мізерну пенсію.
Українець таким бути не може.
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лайна у тебе в голові більше ніж у дупі
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А Портнову дать Героя Украины. Ты забыл дописать )))
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До портнова черга дійде як і до *************, при нормальній владі.
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Аххха. Но сейчас Портнов именно это и продвигает от этой власти )))
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Якраз навпаки, треба спочатку саджати чиновників часів яника, бо, власне, вони є першоджерелом всього зла, яке вилилося на Україну!
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Треба саджати починаючи з кравчука,за те що відмовились від ядерної зброїа решту за знищення України і геноцид.
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..Дик а хто там у міністрах у пре-зека Янука ходив ? Не Порося випадково !?
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І він, і замміністра Богдан, і член партії регібонів Разумков... Знаєте, для мене неважливе прізвище: був у партії регібонів чи уряді яника - значить геть із політики. Це має бути як чорна мітка!
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И почему-то ты Собакова пропустил. Случайно наверное )))
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ЗЕвлада творить безпредєл. Кажете новиє ліца?
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а че не попросили британского эксперта-экстрасенса подтвердить
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Спасибо Портнову ))) Да зебилы, дно вы головой все пробиваете и пробиваете ))
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Так в США заявили, что нет и не было никакой книги? Где знаток этой книги - Лещенко?
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ЗЕбилы раньше ещё как то отгавкивались, но у ЗЕсепаров клвоунских такие зашквары за зашкваром шо ЗЕбилы просто свалили с форума, и уже даже не пикают)))
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А ти набери повний рот лайна і оббризкай всіх73% якщо звичайно духу хватить і не захлинешся,чого я тобі дуже бажаю.
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не ільсти собі, вас довбнів лише 35 відсотків и поливати вас сенсу немає, по вуха в лайні сидите і бульки пускаєте.
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ЗЕбильный смотри какой расклад -- 8% выжило с форума 73%. Помнишь как ты кудахтал про 8%? Помнишь как тут усерался расказывал какой ЗЕбубачка всенародно избранный? а порохоботы в меньшенстве? И что в итоге ЗЕбильный?? Вы заткнулись и свалили с форума, слившись этим 8%...Где ж вам теперь за ЗЕбубачаку кудахтать, ведь даже в фейсбуке ЗЕкловуна каменты закрыли..печалька да??
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Подавишся своєю гідністю, поки мене виживеш недоумок свинорилий.
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Собственно, никто и не сомневался, что у вас, ублюдков, с словом "гідність" или "достоинство" только отрицательные ассоциации.

Потому что быдло достоинства не имеет и не имеет понятия, что это такое.
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тобто тобі гідність в дитинстві разом із молочними зубами видалили?
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****! это с каких пор ты стал порохоботом? или просто ник похожий...
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Звісно ж якщо того мозку вистачає тільки на пуйломову. і то на фєнє
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ти нормально ***** написати можеш чи тобі фсб за плече заглядає?
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Я писав але цензор банить. тож всі питання до нього ,вважай що я пишу з помилками.
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В українській мові гіднісь не використовується як нелайливий замінник х#я, так роблять лише козломорді зі своїм "дастоинством".
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Ти гадаєш якщо я назву інакше то влізе? Думаю що все одно ні.
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Есть такая профессия- неприкасаемые. Не каста! То в Индии- каста. А у нас- профессия. Шо хотят- то и делают, а их- не трогают.
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Так це Пєця винуватий! Ой! Не Пєця, а Зе САП закрила провадження проти Охендовського щодо "чорної каси" ПР у зв'язку з невстановленням достатніх доказів, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 8881
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Не знаю кто публиковал выдержки из этой кассы, но это таки, либо выдержки, либо фальшивка.
Лично наблюдал получающих там бабло корчинского и Шуфрича, которые нигде не фигурируют.
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Зеля так борется с коррупцией,там где могут пострадать зе-макаки,там законы не работают !
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Кто бы сомневался !!!! Зеленогнойные выпустили бы всех серийных убийц типа чикатило, и всех руцких садюг и конченных воров и сказали бы-какаяразница, ониженевиноваты, этопорошенковиноват, ********************. Враги Украины, кремлевские уроды
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Не перестаю дивуватися команді Зе!Браво !Навіть таку нікому вже не потрібну гниду не захотіли посадити1 От вам браві і палкі вояки з корупцією
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бедного яниа скинули ни за что...... пороха с командой и всех майдановцев надо сдить за госпереворот. или у зе сепарская команда. третьего не дано
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На палац його подивіться...
Які ще докази потрібні???!
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Две экспертизы подтвердили подлинность подписи охендовского, но этого для САП этого не достаточно.Так чего же еще надо?????
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Почалося. Майдан буде наступним, чи останнім. Ні, спочатку рішення судів по Овощу, а потім Майдан.
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Так а що ...змінилось !? . САП закрила провадження проти Охендовського щодо "чорної каси" ПР у зв'язку з невстановленням достатніх доказів, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 3668
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...САП закрила провадження проти Охендовського щодо "чорної каси" ПР у зв'язку з невстановленням достатніх доказів, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 2454

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Домик Охендовского
Или что нужно знать о власти и выборах в Украине
САП закрила провадження проти Охендовського щодо "чорної каси" ПР у зв'язку з невстановленням достатніх доказів, - прокурор Кравченко - Цензор.НЕТ 3389
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""Слуги соросовского народа" признались, что летали в Давос за счет Виктора Пинчука"

ЭТО КОРУПЦИЯ или МАФИЯ?
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Пора вывешивать объявление на входе в Раду:
При получении дополнительной зарплаты в конвертах, пожалуйста, расписывайтесь левой рукой (или правой, если левша) - и будет вас счастье!
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Мда......🙁
К черной бухгалтерии нас приучали еще со школы, когда говорили: «один пишем, две в уме(с).......
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мудачье годами расследует, получает звания, квартиры, должности, бабло и немалое бабло, уходят с пенсиями более 10 тыс грн., а результат их расследований ноль целых хер десятых! Задайте вопрос сколько пенсия будет прокурорская у каЛтавого генпЛокуЛоЛа за три года чухания яичек и получения всяких ништяков на должности и сравните с конкретными результатами для государства деятельности этого ублюдка.
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