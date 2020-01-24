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 Политика Украины, Общество
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 Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы и улучшения управления сельхоз ресурсами, - Гончарук

Правительство одобрило проект соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что в случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:
- институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;
- поддержка малых фермерских хозяйств;
- поддержка земельной реформы.

Напомним, ранее Рада приняла за основу законопроект о рынке земли.

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Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы и улучшения управления сельхоз ресурсами, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3171688
 
 
 Топ комментарии
 
Это позволит зеленому стаду "хорошо прибарахлится...внукам хватит"....
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Зевлада бере гроші, щоб вкрасти. Робиться це простим підвищенням зарплати до космічних розмірів.
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Агрохолдинги - угроза национальной безопасности Украины

- Агрохолдинги истощают землю монокультурами
- Агрохолдинги убивают природу Украины интенсивным земледелием, химией и пестицидами
- Агроходлинги тормозят развитие малого и среднего фермерства и уничтожают украинские села
- Агрохолдинги выводят все прибыли в офшоры, обескровливая местные бюджеты
- Агрохолдинги выкачивают деньги из бюджета в виде субсидий через коррупционный сговор с МинАПК и аграрным комітетом Рады
- Крупнейший агроходлинг Украины через подставное лицо, приднадлежит путлеровско-гебешной мафии

Аренда земли в Украине должна быть ограничена 5 тыс гектарами максимум. Хозяином на Украинской земле должны быть фермеры обрабатывающие по 50-100 га, обедененные в кооперативы.
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26млн вроде не большие деньги, тем более с учётом ожидаемой прибыли. Зачем одалживать или брать их вообще? А лицо как же о котором так долго говорили, которое нужно сохранить?
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Зевлада бере гроші, щоб вкрасти. Робиться це простим підвищенням зарплати до космічних розмірів.
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Я не против власти которая сейчас, я против некоторых персонажей. Но, Гончарук блекнет на вашем фоне...
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На моєму фоні Кабмін планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для проведення земельної реформи та покращення управління сільгоспресурсами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 526 Так я не в уряді. А ще ви бачите нормальних людей у непрофесійній владі.
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Старая власть профессионально продоила народ - это факт! Я не готов с ними сходить на курс 90-120 и на пенсию за это выйти в 90 лет. Спс, уже покняпали вашей лопшичьки.
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Моєї локшини? Так я взагалі в уряді не працював. У вас просто криша поїхала, зебіл.
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Это позволит зеленому стаду "хорошо прибарахлится...внукам хватит"....
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Агрохолдинги - угроза национальной безопасности Украины

- Агрохолдинги истощают землю монокультурами
- Агрохолдинги убивают природу Украины интенсивным земледелием, химией и пестицидами
- Агроходлинги тормозят развитие малого и среднего фермерства и уничтожают украинские села
- Агрохолдинги выводят все прибыли в офшоры, обескровливая местные бюджеты
- Агрохолдинги выкачивают деньги из бюджета в виде субсидий через коррупционный сговор с МинАПК и аграрным комітетом Рады
- Крупнейший агроходлинг Украины через подставное лицо, приднадлежит путлеровско-гебешной мафии

Аренда земли в Украине должна быть ограничена 5 тыс гектарами максимум. Хозяином на Украинской земле должны быть фермеры обрабатывающие по 50-100 га, обедененные в кооперативы.
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"Хозяином на Украинской земле должны быть фермеры" - почему фермеры? Земля общая а владеть должны фермеры. Почему не кроты или аисты которые там живут? Нужно как в 90е - приватизационные чеки на всех граждан, потом рынок сам разберется.
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Где ты видел общую землю? В Украине бесхозной земли нет с тех же 90-х.
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Какие 5 тыс. га? Вы серьезно полагаете, что кто-то на 5 тыс га будет выращивать капусту, томаты, картофель? Не дождетесь! Только сою,кукурузу и подсолнечник. Даже 1000га - это многовато.
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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... планирует.... - Гончарук/ -планирует сделать Запад соучастником мародёрства воюющей Украины.
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От тепер вже точно вся Україна та ми всi українцI заживемо )))
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Если этот бутафорский президент начнёт распродавать землю , то непременно надо оторвать ему ноги , на которых он ходил по этой плодородной Земле и которая досталась дуракам , позволяющим евреям манипулировать этой землёй.
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ВАЛОВИЙ ЕКСПОРТ ЗЕРНА в цьому році ПЕРЕВИЩИВ 34 МЛН ТОН.
В Коломойського і іншіх олігархів їх воровиті ручки чешуться і через ЗЕ хочуть розікрасти землю, щоб усе це собі. Не говорячи про те, що вони напевно збираються вивозити плодородний шар в інші країни. Бо закон про ринок землі, який вони намагаються нав'язати країні цього не забороняє. І не говорячи про те що при деяких розкладах ми можемо втратити території, бо земля це території.
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Помощь чиновникам которые будут дель землю и продавать по бросовым ценам олигархам?
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Тих чиновників, яких обрали "аби не пєця" Кабмін планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для проведення земельної реформи та покращення управління сільгоспресурсами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1582
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Представь себе да. Соевого ублюдка, который просрал все и вытер жопу об народ я ненавижу больше всех.
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Чудово, але тоді на тобі відповідальність за зевибір.
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Як захищати свою землю, то вони повістки не отримували. А як продавати то в перших рядах!
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Горький опыт показывает, что президентом следует выбирать только этнического украинца. Парламент тоже. А то что получается. Выбрали веселого парня, из простой семьи, с рабочего города и что получилось.
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Спочатку пересаджайте таких ворюг як бахматюк з косюком та сігалом, а потім............... воно саме і вирішиться...
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Коли землю розкуплять - вона стане чиясь, а не державної власності. Тоді ніхто її захищати не піде. Росія зайде без проблем, ще й хлібом-сіллю зустрічати будуть, як визволителів від іга ідіотів.
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Якщо землю почнуть вільно продавати, то Росія її і викупить. І ніякі там обмеження цьому не завадять.
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Тим бльше, і, зайдучи, скаже, що захищала власність своїх громадян. Ви якось недалекоглядно все сприймаєте.
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Хто є Та московити її розкуплять,звісно.що не тільки вони.Їм навіть не потрібно буде кудись заходити.
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Я вам скажу, що наразі єврейські гандони вас перехитрять. Українців виставлять дурнями, і пошиють у дурнів усіх. Порошенко ж вже дурак, чи не так? Ну, критика - критикою, але якщо чоловік щось робив за Україну - то це має ути визнано. А що зробив зле - то по ділах йому, невихований правильно. Але методика буде як завше. Не вірте жидам - найпроклятіша нація.
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Хто є І московити також.Та й вони всі вже українців обдурили.
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Різниця між жидом і москалем у тому, що жид робить зле, і хоче, щоб його за то прощали, а москаль робить зле, і прощення йому не треба. Мабуть тому жиди москалів у дурні й пошили.
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В событиях на ближнем востоке, раньше я всегда с сочувствием относилась к Израилю.
Но в связи с тем, что вытворяет в Украине гражданин Израиля Коломойский, такое отношение к Израилю у меня пропало полностью.
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Якби Ви ще поговорили з палестинцями, то у Вас би змінилися би переконання. Я не говорю, що права Палестина чи Ізраїль, але там багато чого накручено.
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ЄС само робить корупцію в Україні такими діями, даючи такі суми уряду!!! Всі ж розуміють що ті гроші просто зникнуть в кишенях уряду, а в звіті підписаним урядом все буде ОК!!! Не вже ж уряду України потрібні ці гроші??? Сміх та гріх!!!
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alex orly Але ці всі гроші потрібно потім буде повертати.
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Звісно що треба повертати, і хто буде повертати???, ми, українці!!! А вони,тобто, уряд буде красти!!!
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alex orly Саме так.Наприклад тією ж землею.Кредити і допомога,то є добре.Але їх потрібно правильно розподіляти.
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Бюджет ЗЕбильной ........ трещит по швам - он выполнен аж на 31%. "Уряд технократів", ага)

План поступлений в общий фонд госбюджета в январе 2020 года недовыполнен на 39 млрд гривен.
При фактическом плане поступлений в общий фонд госбюджета 56 млрд гривен в январе, по состоянию на 23 января - поступило только 17 млрд гривен.
(млрд. грн)

Кабмін планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для проведення земельної реформи та покращення управління сільгоспресурсами, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8481

В.Пономарь
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Если мошенники в это подключат ЕС, нас не должно это смущать. Нельзя допустить принятие закона во втором чтении в любой редакции. При любой редакции обманут.
Но, ежели они все таки нагло примут этот закон, мы не должны опускать руки и думать, что все пропало. Необходимо будет чтобы оппозиция объявила на весь мир, что все что будет продано и куплено будет возвращено государству без компенсации. Не глядя, украинцы или иностранцы. И не будут обращать внимание на вопли, что это частная собственность неприкосновенна. Поэтому пусть не спешат покупать.
И параллельно, на майдан должно выйти миллион человек и потребовать не только аннулировать закон, но и роспуска парламента и президента и неотложно назначить новые выборы на ближайшее время. Если упрутся, то миллион человек все смогут.
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