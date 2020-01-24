 Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы и улучшения управления сельхоз ресурсами, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что в случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:

- институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;

- поддержка малых фермерских хозяйств;

- поддержка земельной реформы.

Напомним, ранее Рада приняла за основу законопроект о рынке земли.

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