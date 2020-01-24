 Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы и улучшения управления сельхоз ресурсами, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Отмечается, что в случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:
- институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;
- поддержка малых фермерских хозяйств;
- поддержка земельной реформы.
Напомним, ранее Рада приняла за основу законопроект о рынке земли.
- Агрохолдинги истощают землю монокультурами
- Агрохолдинги убивают природу Украины интенсивным земледелием, химией и пестицидами
- Агроходлинги тормозят развитие малого и среднего фермерства и уничтожают украинские села
- Агрохолдинги выводят все прибыли в офшоры, обескровливая местные бюджеты
- Агрохолдинги выкачивают деньги из бюджета в виде субсидий через коррупционный сговор с МинАПК и аграрным комітетом Рады
- Крупнейший агроходлинг Украины через подставное лицо, приднадлежит путлеровско-гебешной мафии
Аренда земли в Украине должна быть ограничена 5 тыс гектарами максимум. Хозяином на Украинской земле должны быть фермеры обрабатывающие по 50-100 га, обедененные в кооперативы.
Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.
10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.
У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.
Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.
Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.
Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
В Коломойського і іншіх олігархів їх воровиті ручки чешуться і через ЗЕ хочуть розікрасти землю, щоб усе це собі. Не говорячи про те, що вони напевно збираються вивозити плодородний шар в інші країни. Бо закон про ринок землі, який вони намагаються нав'язати країні цього не забороняє. І не говорячи про те що при деяких розкладах ми можемо втратити території, бо земля це території.
Но в связи с тем, что вытворяет в Украине гражданин Израиля Коломойский, такое отношение к Израилю у меня пропало полностью.
План поступлений в общий фонд госбюджета в январе 2020 года недовыполнен на 39 млрд гривен.
При фактическом плане поступлений в общий фонд госбюджета 56 млрд гривен в январе, по состоянию на 23 января - поступило только 17 млрд гривен.
(млрд. грн)
В.Пономарь
Но, ежели они все таки нагло примут этот закон, мы не должны опускать руки и думать, что все пропало. Необходимо будет чтобы оппозиция объявила на весь мир, что все что будет продано и куплено будет возвращено государству без компенсации. Не глядя, украинцы или иностранцы. И не будут обращать внимание на вопли, что это частная собственность неприкосновенна. Поэтому пусть не спешат покупать.
И параллельно, на майдан должно выйти миллион человек и потребовать не только аннулировать закон, но и роспуска парламента и президента и неотложно назначить новые выборы на ближайшее время. Если упрутся, то миллион человек все смогут.