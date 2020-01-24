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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (874) Газ (9257) ГТС (936) Польша (5049) Словакия (431) Макогон (12)

 Украина запустила виртуальный реверс газа из Польши, ожидает начала запуска из Венгрии и Словакии, - глава Оператора ГТС Макогон

Украина через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи" начала "виртуальный реверс" природного газа из Польши, ожидает его запуска из Словакии и Венгрии, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Уже начались поставки газа из Польши путем замещения ("виртуальный реверс") через ГИС "Дроздовичи", – рассказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

К настоящему времени объем "виртуального" импорта из Польши составляет 5,5 млн куб. м. Поскольку сейчас транзит в эту страну равен 9,1 млн куб. м, физически в Польшу будет доставлено 3,6 млн куб. м, уточнил глава ОГТСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет ежегодно терять $450 млн из-за "Турецкого потока". Будем искать новые рынки, - глава Оператора ГТС Макогон

Макогон напомнил, что ранее, согласно предыдущему транзитному контракту с РФ, операции по "виртуальному реверсу" не были доступны Украине: все объемы газа должны были физически вывозиться в Польшу через "Дроздовичи", а необходимый для Украины объем, в свою очередь, - возвращаться обратно через "Германовичи". В настоящее время такие ограничения отсутствуют, страна может через "виртуальный реверс" импортировать из Польши весь объем ресурса, который физически туда идет.

"Импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG-терминала. То есть, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем "виртуального реверса" до 9 млн куб. м в сутки или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. Повторюсь: физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в своей ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м", – напомнил глава оператора ГТС.

"Ожидаем, что в ближайшее время "виртуальный реверс" откроется в Словакии и Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", – подытожил Макогон.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны осуществляют взаимозачет.

Источник: https://censor.net.ua/n3171686
 
   
 Топ комментарии
 
Скажу тобі, як пенсіонер, що пенсії та субсидії зараз вже віртуальні.
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за Свободу, тільки Свобода, очевидно, проголосувала за гівно. Може й н треба було за Свободу голосувати, раз свободівці гівно полюбляють.
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А вже незабаром Україна запустить віртуальні пенсії, кбсидії, робудує віртуальні лікарні і школи і буде відправляти не захищені верстви населення на НЕвіртуальні кладовища пру турборежимі.
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Реверс виртуальный, а деньги реальные.
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А є варіанти купівлі газу без грошей? Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі, очікує початку запуску з Угорщини та Словаччини, - голова Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3969
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Коболева в водоканал. Он запустит виртуальный реверс воды из днепра и помоев из унитаза по эуропейским ценам...
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Купа нерозумних слів від цензора. Україна закупила газ у Польщі. Ніякого реверсу нема й не було, тим більше віртуального.
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Вам теж здалося, що написана якась маячня? Я , от сиджу і думаю : де нас хочуть надурити?
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Практично уся стаття ні про що. Газ російський, тільки купують не в Росії, а через операторів Польщі, Словакії і Угорщини, намиваючи на тому бабло.

Країна навпаки, з чортами (не віртуальними) в голові.
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У Польщі не тільки російський газ. Ми також не платимо політичну ціну за газ.
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Нє Україна по твоєму повина укласти договір Россією НАПРЯМУ з ПЕРЕПЛАТОЮ, і хитрими кримськими «скідками», щоб знову чути від Россіі, брехню, що: «Украіна тиріт газ !» і кожного разу під Новий Рік, як було раніше, кацапи робили собі подарунок: «Отключєніє газа хохлам»?
Фігвам всій вашій Лахтє-2.
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"Україна закупила газ у Польщі" - "Ніякого реверсу нема й не було". Складно зрозуміти хід ваших думок, тим більше коли фізичний реверс точно був, ну або поляки теж брешуть.
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..фізичний реверс точно був...

Звідкіля такі відомості?
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одни виртуалы шо в парламенте шо в правительстве..дрочеры, проститутоведы, виртуалы за деньги..
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за Свободу, тільки Свобода, очевидно, проголосувала за гівно. Може й н треба було за Свободу голосувати, раз свободівці гівно **********.
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Я не ходил на выборы, так как в сортах говна разбираюсь плохо.
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Тепер сиди в ЗЕленому лайні. І жоден психіатр тебе не вилікує від ЗЕбілізму безкоштовно. А лікування за комерційними розцінками ти не потягнеш. Тим більше - ти не хочеш вилікуватися.
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Так вот что имели ввиду под диджитализацией. Главное страна-оккупант получает деньги, а там хоть у Японии закупайте виртуальный газ.
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У Польщі повно норвезького газу, тому не всі гроші окупанту.
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Виртуальный реверс. Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі, очікує початку запуску з Угорщини та Словаччини, - голова Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 6441 Это как иллюзорная абстракция?
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це як український парлямент - люди є, гроші гребуть, але його нема.
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По сути рашка согласилась на то что проходя границы Украины часть газа уже ей не пренадлежит.
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Та наші взагалі красені, використали колишній контракт по повній, досягли того, що раніше Кремль ніколи не дозволяв - самим думати куди ми дінемо газ на своїй території.
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Так, кто считается страной производителем товара - покупатель или производитель?
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По Вашей логике,конечно были - Польша, Венгрия и Словакия
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Добре, яка країна по вашому може бути виробником товару, якому декілька млн років?
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А вже незабаром Україна запустить віртуальні пенсії, кбсидії, робудує віртуальні лікарні і школи і буде відправляти не захищені верстви населення на НЕвіртуальні кладовища пру турборежимі.
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Скажу тобі, як пенсіонер, що пенсії та субсидії зараз вже віртуальні.
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от би зарплати кабміну і депутатам були віртуальні...так ні..
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Подожди, пенсии вроде как и при Пете. Но тогда вы ******* хлопали и радовались а теперь оказывается ето очень плохо? Я уже молчу как ******* радовались когда Петя цены каждый день повышал и вы говорили что ето хорошо, будет налогов в бюджет больше. Вы уже определитесь, ато как крысы по канату прыгаете и не знаете то ли на берег сходить то ли обратно на корабль в трюмы с едой
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Ціни вже кілька разів підвищувалися при Зе. Зайди в магазин і відкрий очі, бо я тільки з магазину.
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>>пенсии вроде как и при Пете<<
Слід додати що Грося двічі підвищив пенсії. По-дорослому. Звичайно тим хто працював і відраховував до ПФ.
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Ага. Один раз на 100 гривень пидвыщыв. Второй раз еще на 150грн пидвыщив за счет евробляхеров. В результате мама сейчас получает за 35 лет стажа аж 2000грн. Я так прикинул сколько я заплатил за растаможку авто то можно было бы поднять пенсию не на 100 гривень а в 5 раз.
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Справді співчуваю. У мене батьки 76 і 71 рік. Тому розумію, що це таке.
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У мене мати під 90 років, ветеран праці, дитя війни, яка отримує пенсію нижче середньої.
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Батько теж дитя війни. Рік народження 1944. Пільгу зняли вже при зелених.
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то ще що - от віртуальний президент, це дило...
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По секрету, так звана "монетаризація субсидій" з осені вже стала віртуальною. Тобто людина вже не може зняти зекономлені кошти з субсидійної картки Ощадбанка і витратити їх на інші потреби!
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это уже диджитализация...или еще простой наё....
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Типо качаем газ из Рашки а по бумагам он идет из Польши и с холопов можно снимать по 100% накрутки за транзит в обе стороны?
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Виртуальный реверс это круто конечно, Украина качает газ с российской трубы но платит за него европейским посредникам которые уже расплачиваются с Газпромом, не без прибыли для себя естественно.
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Странно, что из США Петя не успел организовать виртуальный. А Вовке не когда и глянуть в сторону газа и реверса.
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Предложи этому альтернативу . Если она есть .. Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі, очікує початку запуску з Угорщини та Словаччини, - голова Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 9037 .
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Досить писати маячню. Газ у нас російский, який купляють європейці, але він до них не доходить, а залишається у нас. Ми компенсуємо різницю в кількості і ще трохи переплачуємо. Це є "політична" ціна.
І цей "віртуальний реверс" був у нас весь час, всі чотири роки.
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Ну да был , только был в фантазиях зраднюков Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі, очікує початку запуску з Угорщини та Словаччини, - голова Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 7293 .. Помню какой вой тут на ЦН стоял по этому поводу . Каждый зраднюк лично проверял трубу , сунул в неё свой нос и нюхал - откель же в Украину идёт газ Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі, очікує початку запуску з Угорщини та Словаччини, - голова Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2270 ... !! Та если бы виртуальный реверс был раньше , паРаша давно перекрыла вентиль на трубе ( ей не впервой ) и обвинила бы Украину в нарушении контракта . Х.йло бы мигом этим воспользовался , чтобы дискредитировать ненавистную ему - " киевскую хунту" . Только куды ж зраднюкам это объяснить ,, с их то мозгами .!? Им нужна ЗРАДА , и доказы того что влада -варуе , а не правда .
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Ну що ж - віртуальний реверс це круто....... Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі, очікує початку запуску з Угорщини та Словаччини, - голова Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 7321
Ми вже з цим давно знайомі.
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Цена реверса:
Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие с 1.08.2010 по 30.04.2014 (грн. за 1 м³, с НДС) При условии, что объем потребления природного газа не превышает 2500 м³ в год Тариф- 0,7254грн, то есть 70 копеек
Сейчас:
Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие с 1.12.2019 по 31.12.2019
(грн. за 1 м³, с НДС) теперь по областям. Тариф - ПАО "Киевоблгаз" - 6,12960грн то есть более 6грн
Пересчитаем? Факты https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/Ещё
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Параша сразу после запуска "Северного потока-2" кинет Украину по транзиту, и "виртуальный реверс" придётся заменять реальным.
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Знову? Так транзиту вже нема з 1-го січня 2020 р, ну московський писюн так казав.
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Может быть ,, но тогда заплатит неустойку , за нарушение контракта . Транзит должен быть 5 лет , ни больше ни меньше . А там хай думають .!! Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі, очікує початку запуску з Угорщини та Словаччини, - голова Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3333 .
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Американці кожен рік збільшують збут газа в Європу на 50 відсотків, а москалі все щоки дують.
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Ізувєри Сороса: "Близкий к Пинчуку Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство "Северного потока-2" затянется на два года"
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Старушка-процентщіца нємного опоздала:
"Компания "Укртрансгаз", которая после анбандлинга "Нафтогаза України" стала оператором подземных хранилищ газа, заявила об аресте ее счетов по долгам 20-летней давности." Ймовірно промосковські ідіоти планували арештувати майно разом з ГТС
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