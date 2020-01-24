 Украина запустила виртуальный реверс газа из Польши, ожидает начала запуска из Венгрии и Словакии, - глава Оператора ГТС Макогон

"Уже начались поставки газа из Польши путем замещения ("виртуальный реверс") через ГИС "Дроздовичи", – рассказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
К настоящему времени объем "виртуального" импорта из Польши составляет 5,5 млн куб. м. Поскольку сейчас транзит в эту страну равен 9,1 млн куб. м, физически в Польшу будет доставлено 3,6 млн куб. м, уточнил глава ОГТСУ.
Макогон напомнил, что ранее, согласно предыдущему транзитному контракту с РФ, операции по "виртуальному реверсу" не были доступны Украине: все объемы газа должны были физически вывозиться в Польшу через "Дроздовичи", а необходимый для Украины объем, в свою очередь, - возвращаться обратно через "Германовичи". В настоящее время такие ограничения отсутствуют, страна может через "виртуальный реверс" импортировать из Польши весь объем ресурса, который физически туда идет.
"Импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG-терминала. То есть, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем "виртуального реверса" до 9 млн куб. м в сутки или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. Повторюсь: физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в своей ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м", – напомнил глава оператора ГТС.
"Ожидаем, что в ближайшее время "виртуальный реверс" откроется в Словакии и Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", – подытожил Макогон.
"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны осуществляют взаимозачет.
Країна навпаки, з чортами (не віртуальними) в голові.
Фігвам всій вашій Лахтє-2.
Звідкіля такі відомості?
Слід додати що Грося двічі підвищив пенсії. По-дорослому. Звичайно тим хто працював і відраховував до ПФ.
І цей "віртуальний реверс" був у нас весь час, всі чотири роки.
Ми вже з цим давно знайомі.
Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие с 1.08.2010 по 30.04.2014 (грн. за 1 м³, с НДС) При условии, что объем потребления природного газа не превышает 2500 м³ в год Тариф- 0,7254грн, то есть 70 копеек
Сейчас:
Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие с 1.12.2019 по 31.12.2019
(грн. за 1 м³, с НДС) теперь по областям. Тариф - ПАО "Киевоблгаз" - 6,12960грн то есть более 6грн
Пересчитаем? Факты https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/Ещё
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