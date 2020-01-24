 Попытка нардепов проникнуть в помещение Госбюро прямое нарушение нормы закона, - ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении ГБР.

"Государственное бюро расследований является государственным правоохранительным органом. Согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

В Госбюро отметили, что попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона.

Напомним, ранее народные депутаты от фракции "Европейская Солидарность" пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

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