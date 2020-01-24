 Наемники РФ с начала суток трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалеку Талаковки, что на Донецком направлении.

Из аналогичного оружия противник вел огонь по украинским защитникам вблизи Новолуганского, на Луганском направлении.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм (2 мины), станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям Объединенных сил в районе Луганского.

Боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет.

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