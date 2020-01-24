 Не хочу быть последним президентом Беларуси, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил, общаясь с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове.
"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, в переговорах с Путиным "четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения".
"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - подчеркнул Лукашенко.
... до смерти.
они вас обнимут скоро.., тупой ты колхозник...
если это случится по грубому, то ты первый и получишь пулю в затылок... - не успеешь и понять почему погас свет...
І ставлення до нього Путіна, і Россіі, саме таке.
Свій клоун.
Двє шагі налєво, двє шагі направо
Шаг впірьод і шаг назад.
--------------
А этого что - никто не заметил?