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 Не хочу быть последним президентом Беларуси, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул несокрушимость суверенитета и независимости страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил, общаясь с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в переговорах с Путиным "четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения".

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - подчеркнул Лукашенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171678
 
   
 Топ комментарии
 
тогда Миколка твой будет???)))
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Білорусі вже нема,як незалежної країни,це автономна область у складі північно захудного федерального округу.
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КОЛХОЗНИК , ты не первый !!! Ты второй !!! Шушкевич первый , так напомню на всяк. случай !!!
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Білорусі вже нема,як незалежної країни,це автономна область у складі північно захудного федерального округу.
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Она никогда и не была не зависимой от расии
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"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым

... до смерти.
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до коли спрашивают онные - до Коли отвечаю онные Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3695....демократия
Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5417
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Раньше надо было думать. А теперь поздно пить Боржоми...
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Хочет чтобы Беларусь была независима,но "жить в обнимку с россиянами". Похоже что у усатого придурка когнитивный диссонанс.
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КОЛХОЗНИК , ты не первый !!! Ты второй !!! Шушкевич первый , так напомню на всяк. случай !!!
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почаще повторяй про "братскую" парашу, дядя... эти живодеры под песни про "братские народы" ограбят, задушат, разбомбят... никого не пожалеют
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бацька подслащайєт горькую для бєларусов пілюлю
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От россиян правда ничего не зависит))) и тут батько подосрал)))
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Почетным будешь губернатором одной из губерний паРаши...а по нечетным будешь рыбу ловить...
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При ***** у него все дни будут нечётными.Там свой губернатор будет
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Ой хітруе падступны Лука! Ой хлусіць, бацька.
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Скасуй "Слов'янський базар", станеш президентом Бєларусі. Припини маячню про братні народи, станеш Президентом Бєларусі. Почнеш публічно вживати винятково бєларуську мову, станеш Президентом Бєларусі. А поки що ти губернатор. Підножка, грязь москви.
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Я так зрозумів, що все вже готово, залишились тільки юридичні формальності.
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Жопа становится всё меньше, а стулья начинают разъезжаться ! 😁
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Скажи хто твій друг,і я скажу хто ти. ПУЙЛІВСЬКІ ПРИХВОСТНІ.
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Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами.Источник: https://censor.net.ua/n3171678

они вас обнимут скоро.., тупой ты колхозник... Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7145

если это случится по грубому, то ты первый и получишь пулю в затылок... - не успеешь и понять почему погас свет...
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Будешь почетным гимнастом, а по нечетным - секретуткой )))
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чюет ушлый лис что кремль крепко взялся за белоруские осенние выборы....
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"Лука" "лукавит"..... Он НИКОГДА не был президентом "БЕЛАРУСИ"... Он был " Смотрящим" за БССР.... Теперь вопрос - "территория БССР станет "Западным федеральным округом РФ", или, реально, "Беларусью"?....
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Лукашенко, це білоруський Жиріновський.
І ставлення до нього Путіна, і Россіі, саме таке.
Свій клоун.
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Лука в своєму репертуарі.

Двє шагі налєво, двє шагі направо
Шаг впірьод і шаг назад.
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Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - подчеркнул Лукашенко.
--------------
А этого что - никто не заметил?
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Лука все зробив щоб добити білоруську національну ідентичність, тому розчинення в московщині ніхто і не помітить.
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