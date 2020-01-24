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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Геращенко Ирина (1470) ГБР (879) Венедиктова (30) Европейская Солидарность (226)

 Мы призываем оппозиционные фракции поддержать запрос о финансировании ГБР и изменения в закон о Бюро, - Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" подготовит запрос об объемах финансирования Государственного бюро расследований и призывает оппозиционные фракции поддержать его, а также изменения в закон о бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Мы сейчас готовим депутатский запрос относительно объемов финансирования Государственного бюро расследований из государственного бюджета. Это не нормально, что на самом деле охранники ГБР получают больше, чем парни на фронте. И мы видим как они выполняют свои обязанности - они прислуживают, а не служат государству", - отметила она.

Кроме того, Геращенко подчеркнула, что Венедиктова была назначена с нарушениями исполняющей обязанности директора ГБР, месяц совмещала обязанности, а также с нарушением назначила на два дня конкурс на заместителя руководителя ГБР.

Она выразила удивление тем, что с этими нарушениями борются только депутаты от "Европейской Солидарности", потому что этому должны противостоять все оппозиционеры.

"Первое - запрос относительно финансирования ГБР; второе - несоответствие госпожи Венедиктовой даже должности исполняющей обязанности руководства ГБР; третье - изменения в закон "О ГБР", которые должны отвечать решением Конституционного суда о незаконности назначения исключительно президентом Украины руководства независимых органов; четвертое - требовать создания конкурсной комиссии, куда должны войти независимые эксперты и иностранцы. Мы готовы поддержать в эту комиссию и госпожу Закревскую, и других мощных, независимых юристов. Туда также должны войти международные эксперты, чтобы вернуть доверие к этому институту", - рассказала Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что "Европейская Солидарность" требует встречи с Венедиктовой.

Позже она сообщила, что депутаты от "Европейской Солидарности" вызвали полицию с целью заставить Государственное бюро расследований выполнить нормы законодательства и обеспечить доступ парламентариев в помещение ГБР и право на безотлагательный прием главой ГБР Ириной Венедиктовой.

Она отметила, что согласно закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии имеют право на безотлагательный прием должностными лицами, и представители "Европейской Солидарности" пытаются воспользоваться своим законодательным правом.

Отметим, что сегодня на допрос в ГБР пришел Пятый президент Украины Петр Порошенко. Известно, что на допрос Порошенко вызвали по делу о подписании Минских договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Власти планируют установить фактическую цензуру в медиа": Нардепы "ЕС" провели встречу с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3171677
 
   
 Топ комментарии
 
Смотри, как у кремлевско-зеленогнойных приступ истерики на Ирину! Все правильно она говорит, а вы идите в зад к хуйлу, вам там место!
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ты никто и ничтожество, а ЕС единственные кто против российского реванша
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Зараз стара зграя, заточена на Ірину Геращенко, висуне свої щурячі писки.
Впєрьод таварісчі !
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Якщо забув, я тобі нагадаю що вона депутат ВР. Думаю Юлька теж підтримає.
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Не надо спешить с Юлькой, ещё неясно - на чью сторону весы перевесят, а когда она сделает заявление, тогда и будет ясно - на чью сторону весы.
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Я висловив свою думку. Ось сьогодні буде Шустер о 21-00, може щось проясниться.
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А что "ЕС" делает неправильного, если её там нет?
Чем она отличается от Оманского, когда появляется только после того, как отследит тенденцию в оценке события лохторатом?
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ты никто и ничтожество, а ЕС единственные кто против российского реванша
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а-ха-ха.Юлька придёт - порядок наведёт. Не будет панькаться с тем сивим чмом.
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Это ты, падаль кремлевская никто и звать тебя никак. получила баланды из жолудей за высеры? И иди на хрен с пляжа, соси у кремлевских, дрянь.
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чому з жаб на зебілів смішно і гірко; а з жаб на опозицію гидко і бридко?
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Зараз стара зграя, заточена на Ірину Геращенко, висуне свої щурячі писки.
Впєрьод таварісчі !
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Восьмипроцентні чудять... Мы призываем оппозиционные фракции поддержать запрос о финансировании ГБР и изменения в закон о Бюро, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2013
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що хвоста прищемили пєці?
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Скоріше - той орган, що між ногами.
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а тобі що до того? У Вови взагалі нічого щемити - то ти заздриш?
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Смотри, как у кремлевско-зеленогнойных приступ истерики на Ирину! Все правильно она говорит, а вы идите в зад к *****, вам там место!
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Та вони вже давно з тим жопоблоком злигалися.
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Загалом то вона про гроші говорить. Усі жінки весь час думають про гроші.
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Країну зелена муха доруйновує і зупинити її вже ніхто не зможе. Ось коли все буде зроблено, то муха сама полетить до своїх мух.
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амнезия у херащенок и членов секты 8-процентного гетьмана - законы о ГБР и все, что связано с его деятельностью, в том числе и уровень зарплат, протащили именно они сами и громко били себя при этом между грудями, рассказывая, какой охренительный орган борьбы с коррупцией они создали.
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Сколько тут слуг шоколадного ублюдка Ми закликаємо опозиційні фракції підтримати запит про фінансування ДБР та зміни до закону про Бюро, - Геращенко - Цензор.НЕТ 343
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А фіг вам! Ми закликаємо опозиційні фракції підтримати запит про фінансування ДБР та зміни до закону про Бюро, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9375
Всі сядете разом із своїм баригою.
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Вот наглядный пример политикам. Пока во власти, не занимайтесь иммитацией, делайте реформы не для себя, а для страны.
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