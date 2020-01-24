 Мы призываем оппозиционные фракции поддержать запрос о финансировании ГБР и изменения в закон о Бюро, - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Мы сейчас готовим депутатский запрос относительно объемов финансирования Государственного бюро расследований из государственного бюджета. Это не нормально, что на самом деле охранники ГБР получают больше, чем парни на фронте. И мы видим как они выполняют свои обязанности - они прислуживают, а не служат государству", - отметила она.

Кроме того, Геращенко подчеркнула, что Венедиктова была назначена с нарушениями исполняющей обязанности директора ГБР, месяц совмещала обязанности, а также с нарушением назначила на два дня конкурс на заместителя руководителя ГБР.

Она выразила удивление тем, что с этими нарушениями борются только депутаты от "Европейской Солидарности", потому что этому должны противостоять все оппозиционеры.

"Первое - запрос относительно финансирования ГБР; второе - несоответствие госпожи Венедиктовой даже должности исполняющей обязанности руководства ГБР; третье - изменения в закон "О ГБР", которые должны отвечать решением Конституционного суда о незаконности назначения исключительно президентом Украины руководства независимых органов; четвертое - требовать создания конкурсной комиссии, куда должны войти независимые эксперты и иностранцы. Мы готовы поддержать в эту комиссию и госпожу Закревскую, и других мощных, независимых юристов. Туда также должны войти международные эксперты, чтобы вернуть доверие к этому институту", - рассказала Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что "Европейская Солидарность" требует встречи с Венедиктовой.

Позже она сообщила, что депутаты от "Европейской Солидарности" вызвали полицию с целью заставить Государственное бюро расследований выполнить нормы законодательства и обеспечить доступ парламентариев в помещение ГБР и право на безотлагательный прием главой ГБР Ириной Венедиктовой.

Она отметила, что согласно закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии имеют право на безотлагательный прием должностными лицами, и представители "Европейской Солидарности" пытаются воспользоваться своим законодательным правом.

Отметим, что сегодня на допрос в ГБР пришел Пятый президент Украины Петр Порошенко. Известно, что на допрос Порошенко вызвали по делу о подписании Минских договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Власти планируют установить фактическую цензуру в медиа": Нардепы "ЕС" провели встречу с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ